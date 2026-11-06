Những nhóm hàng nào giàu tiềm năng xuất khẩu trong năm 2027?

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: xuất khẩu tăng 27,5%; nhập khẩu tăng 37,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong 10 tháng năm 2026. Tổng kim ngạch ước đạt 1.010,6 tỷ USD, cho thấy quy mô thương mại quốc tế của nền kinh tế ngày càng mở rộng. Đây cũng là cơ sở để kỳ vọng xuất nhập khẩu cả năm có thể đạt trên 1.200 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2026 đã vượt mốc 1000 tỷ USD

Những nhóm hàng giàu tiềm năng xuất khẩu

Tại hội thảo về triển vọng xuất khẩu năm 2027 diễn ra chiều 5/11, ông Nguyễn Tuấn Việt - Giám đốc Công ty TNHH Xúc tiến xuất khẩu VIETGO, Chuyên gia hàng đầu về XNK nhận định về triển vọng năm 2027, đồ gỗ nội thất, ngoại thất, dệt may, giày dép, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, tàu thuyền và băng tải là những nhóm hàng còn nhiều dư địa phát triển.

Đối với ngành gỗ, doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác đồng thời hai phân khúc: sản phẩm hoàn thiện phục vụ nhu cầu tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Trong đó, ván bóc, gỗ dán và gỗ xẻ từ rừng trồng được đánh giá có tiềm năng nhờ nhu cầu nguyên liệu của ngành công nghiệp chế biến gỗ quốc tế.

Đáng chú ý, nhu cầu xây dựng và đô thị hóa tại Ấn Độ, Trung Quốc cùng xu hướng đa dạng hóa nguồn cung của các nhà nhập khẩu có thể tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Việc dịch chuyển một phần hoạt động sản xuất và thương mại khỏi Trung Quốc cũng mở ra khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh gỗ, nhóm vật liệu xây dựng như xi măng, gạch, đá, nhôm, tôn và các cấu kiện phục vụ xây dựng cũng được nhận định có triển vọng tích cực. Trung Đông là một trong những thị trường đáng chú ý đối với các sản phẩm này.

Ở nhóm nông sản, thực phẩm, các mặt hàng như cà phê, hạt điều, gạo, hồ tiêu, quế, hồi, trái cây tươi và trái cây chế biến được dự báo tiếp tục duy trì nhu cầu tại nhiều thị trường.

Trong đó, cà phê là mặt hàng được kỳ vọng có mức tăng trưởng đáng kể. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới. Ông Nguyễn Tuấn Việt dự báo kim ngạch xuất khẩu cà phê trong năm 2026 và 2027 có thể đạt khoảng 9-10 tỷ USD mỗi năm.

Ngành hàng cà phê vẫn đang là chủ lực xuất khẩu của nhóm nông sản

Đối với nhóm gia vị, các thị trường như Ấn Độ, Pakistan và Trung Đông được đánh giá có nhu cầu nhập khẩu đáng kể đối với quế, hồi, hồ tiêu, ớt, gừng, nghệ và tỏi. Đây là những mặt hàng Việt Nam có lợi thế về điều kiện sản xuất, song cần chú trọng hơn đến chất lượng đồng đều, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Trong khi đó, nhóm trái cây có thể mở rộng thị trường thông qua cả sản phẩm tươi và chế biến. Những mặt hàng như dứa đóng hộp, trái cây sấy và các sản phẩm chế biến từ thanh long có thể tiếp cận những phân khúc khách hàng riêng. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm mới cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường, tránh đầu tư sản xuất theo phong trào khi chưa xác định được sức mua và hệ thống phân phối.

Ngoài nông sản, nhóm hàng tiêu dùng như sản phẩm nhựa, giấy, dệt may, giày dép và đồ gia dụng cũng được dự báo có cơ hội mở rộng. Các sản phẩm giấy dùng một lần, giấy vệ sinh, giấy ăn, bao bì và đồ nhựa phục vụ sinh hoạt có lợi thế bởi gắn với nhu cầu tiêu dùng thường xuyên tại nhiều quốc gia.

Ở lĩnh vực năng lượng, than đá và viên nén gỗ cũng là những mặt hàng có thể khai thác nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu nhiên liệu.

Năng lực cạnh tranh quyết định

Dù triển vọng thị trường được đánh giá tích cực, hoạt động xuất khẩu năm 2027 vẫn đối mặt với không ít thách thức. Một trong những vấn đề đáng chú ý là chi phí logistics và những rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển, thanh toán quốc tế.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, cước vận chuyển container 40 feet đến Trung Đông có thời điểm tăng từ mức 1.500-2.000 USD lên 4.000-6.000 USD. Biến động này có thể làm tăng đáng kể chi phí đầu vào, thu hẹp biên lợi nhuận và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu và quy tắc xuất xứ tiếp tục là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Với ngành dệt may, việc đa dạng hóa nguồn cung, phát triển nguyên liệu trong nước và tăng tỷ lệ nội địa hóa sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan từ các FTA. Ngành gỗ cũng cần bảo đảm nguồn nguyên liệu hợp pháp, minh bạch xuất xứ và kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, các FTA chỉ thực sự phát huy giá trị khi doanh nghiệp đáp ứng được quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu nhập khẩu của từng thị trường. Ưu đãi thuế quan vì thế không đồng nghĩa với việc hàng hóa mặc nhiên có thể thâm nhập thị trường.

“Nghị quyết 68 khuyến khích phát triển đội ngũ doanh nhân, nhưng chưa đi sâu vào từng cấu trúc thị trường. Chúng ta cần phát triển đội ngũ bán hàng của nền kinh tế là các công ty thương mại xuất khẩu. Họ thường thiếu vốn, thiếu xưởng, thiếu ngoại ngữ (ngoại ngữ có thể dùng phần mềm, không có xưởng thì đi mua), nhưng thiếu vốn là điểm yếu lớn nhất. Chính phủ nên có cơ chế hỗ trợ vốn cho các công ty thương mại xuất khẩu, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế hoàn thuế VAT đầu vào".

“Bên cạnh đó cũng cần có đội ngũ dự báo thị trường như VIETGO và các hệ thống thương vụ quốc tế để dự báo nhu cầu thế giới trong từng mùa (ví dụ mùa xuân 2027 Ấn Độ cần gì, mùa đông cần than, đơn hàng dệt may cho mùa hè...). Nhờ đó doanh nghiệp mới kịp thời chuẩn bị đầu tư và khai thác khách hàng từ sớm” – CEO Nguyễn Tuấn Việt nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Việt cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi tư duy kinh doanh, chuyển từ cách tiếp cận bán những gì mình có sang nghiên cứu và sản xuất những gì thị trường thực sự cần. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm khách hàng, nắm bắt xu hướng nhập khẩu, nâng cao năng lực cung ứng và tăng cường liên kết với các nhà sản xuất.