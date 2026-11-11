Những nhóm cổ đông đang nắm giữ khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng tại ACB

Việc gia đình ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) tiếp tục nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), với giá trị thị trường ước tính hơn 12.000 tỷ đồng, một lần nữa thu hút sự chú ý đến cơ cấu cổ đông của nhà băng này.

Gia đình bầu Kiên vẫn nắm giữ lượng lớn cổ phiếu ACB với giá trị thị trường ước tính hơn 12.000 tỷ đồng đang gây chú ý.

Theo báo cáo công khai lợi ích liên quan của các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật ngày 13/2/2026, bà Đặng Ngọc Lan, vợ ông Nguyễn Đức Kiên, sở hữu gần 179,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 3,5% vốn điều lệ. Ông Kiên trực tiếp nắm hơn 144,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,81%.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, mẹ ruột bà Lan, sở hữu gần 60 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,17%. Một số cá nhân và tổ chức khác có liên quan cũng xuất hiện trong danh sách cổ đông nắm giữ lượng cổ phần đáng kể.

Tổng cộng, bà Lan và nhóm người có liên quan nắm hơn 525,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,23% vốn ACB tại thời điểm công bố. Sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 13% trong tháng 6/2026, lượng cổ phần của nhóm này có thể tăng lên khoảng 593,6 triệu đơn vị nếu giữ nguyên quyền sở hữu.

Tạm tính theo thị giá 20.500 đồng/cp trong phiên 10/11, khối cổ phiếu nói trên có giá trị khoảng 12.169 tỷ đồng.

Tuy nhiên, gia đình bầu Kiên không phải nhóm cổ đông duy nhất nắm giữ tỷ lệ đáng kể tại ACB.

Một nhóm khác gắn với Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy cũng có lượng cổ phần lớn. Ông Huy là con trai của cố Chủ tịch Trần Mộng Hùng, một trong những người sáng lập ACB.

Theo dữ liệu sở hữu được công bố, tính đến ngày 13/2/2026, ông Huy và những người có liên quan nắm khoảng 12,68% vốn ACB. Trong đó, ngoài cổ phần của Chủ tịch ngân hàng, nhóm này còn có sự tham gia của mẹ ông Huy là bà Đặng Thị Thủy cùng các cá nhân liên quan.

Nhóm thứ ba đáng chú ý là các cổ đông liên quan đến bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc.

Tại ngày 26/3/2026, nhóm cổ đông này lần đầu công bố sở hữu hơn 257,4 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 5,01% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Sau đó, nhóm liên tục gia tăng lượng cổ phần thông qua các giao dịch mua vào của các thành viên trong gia đình. Đến ngày 5/6/2026, tổng sở hữu đạt hơn 415,49 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,09% vốn ACB.

Đến giữa tháng 6, các thông tin công bố tiếp tục ghi nhận nhóm này nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 9,59%, tiến sát ngưỡng 10%.

Như vậy, nếu đặt cạnh nhau theo các mốc công bố trong năm 2026, ba nhóm cổ đông liên quan đến gia đình bầu Kiên, Chủ tịch Trần Hùng Huy và bà Ngô Thu Thúy đều sở hữu tỷ lệ đáng kể tại ACB. Đây là những nhóm có quy mô sở hữu đủ lớn để trở thành các chủ thể đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông ngân hàng.

Không chỉ có giá trị tài sản lớn trên thị trường chứng khoán, các nhóm cổ đông này còn nhận được khoản lợi ích đáng kể từ chính sách phân phối lợi nhuận của ACB.

Năm 2026, ngân hàng thực hiện chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị phân phối dự kiến hơn 10.273 tỷ đồng.

Trong đó, ACB chi khoảng 3.595 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt và phát hành gần 667,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Với lượng cổ phần công bố trước đợt chốt quyền, nhóm liên quan bà Đặng Ngọc Lan tương ứng khoản cổ tức tiền mặt gần 368 tỷ đồng trước thuế và được nhận thêm khoảng 68,3 triệu cổ phiếu.

Nhóm liên quan Chủ tịch Trần Hùng Huy dự kiến nhận khoảng 456 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và hơn 84,7 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, nhóm Âu Lạc cũng tương ứng khoản cổ tức tiền mặt hàng trăm tỷ đồng, bên cạnh lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Trong giai đoạn 2022-2025, ACB duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt, đồng thời kết hợp phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Riêng với lượng cổ phần đứng tên vợ chồng bầu Kiên, tổng khoản cổ tức tiền mặt ước tính trong bốn năm này vượt 900 tỷ đồng sau thuế, theo cách tính dựa trên lượng cổ phiếu và các tỷ lệ chi trả tương ứng.

Sự gia tăng hiện diện của nhóm Âu Lạc trong năm 2026 là một trong những diễn biến đáng chú ý nhất về cơ cấu cổ đông ACB.

Tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2026, Chủ tịch Trần Hùng Huy cho biết nhóm Âu Lạc đã có hơn 20 năm đồng hành cùng ngân hàng. Theo lãnh đạo ACB, tỷ lệ sở hữu của nhóm này có thời điểm trên hoặc dưới ngưỡng 5% tùy theo cơ cấu tài chính, nhưng ngân hàng kỳ vọng cổ đông lớn tiếp tục đồng hành lâu dài.

Về hoạt động kinh doanh, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 16.614 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.879 tỷ đồng, tăng 9,3%.

Đến ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 765.614 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, tổng nợ xấu cũng tăng 36,3%, lên hơn 9.094 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu từ 0,97% cuối năm trước lên 1,19%.