Những nhịp chèo làm nên dấu ấn của rowing TP.HCM tại ASIAD 2026

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, tay chèo TP.HCM Lê Thị Hiền cùng Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Ngọc Anh cán đích với thời gian 6 phút 43 giây 86, xếp sau Trung Quốc và Uzbekistan để giành HCĐ. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của rowing Việt Nam tại ASIAD 2026.

Đội thuyền bốn nữ một mái chèo Việt Nam giành HCĐ ASIAD 2026

Với Lê Thị Hiền, đó không đơn thuần là một tấm huy chương. Ở tuổi 29, cô gái đến từ Thành phố mang tên Bác đã trải qua kỳ ASIAD thứ ba trong sự nghiệp và trở thành người nhiều tuổi nhất trên thuyền.

Khi sức trẻ không còn là lợi thế tuyệt đối, kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng hồi phục trở thành điểm tựa để nữ VĐV TP.HCM tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội trẻ.

“Bây giờ trong thuyền em là người lớn tuổi nhất. Em lấy kinh nghiệm của mình để chỉ bảo các em. Với tuổi 29 của em, sau mỗi buổi tập thì việc đầu tiên là phải hồi phục. Có hồi phục tốt thì ngày hôm sau mới hoàn thành được bài tập tiếp theo của HLV”, Lê Thị Hiền chia sẻ.

Câu nói ấy phần nào cho thấy phía sau vài phút tranh tài trên đường đua là cả một quá trình chuẩn bị nghiêm khắc. Với rowing, mỗi nhịp chèo đòi hỏi sự đồng bộ gần như tuyệt đối.

Lê Thị Hiền (bìa trái) cùng các đồng đội trên bục nhận huy chương

Một cá nhân mạnh là chưa đủ, thành công chỉ đến khi bốn VĐV có thể cùng chung nhịp, cùng duy trì tốc độ và cùng vượt qua thời điểm khó khăn.

Cột mốc lịch sử

Nếu tấm HCĐ của Lê Thị Hiền là sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và sức trẻ thì chiếc HCĐ của đội thuyền bốn nam lại mở ra một trang mới.

Bộ tứ đến từ TP.HCM là Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú cán đích với thành tích 5 phút 54 giây 40, qua đó giúp rowing nam Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương tại một kỳ ASIAD.

Bốn tay chèo TP.HCM đã thiết lập cột mốc lịch sử mới cho rowing nam Việt Nam

Cột mốc ấy càng đáng trân trọng khi hành trình chuẩn bị của các VĐV không diễn ra trong điều kiện thuận lợi. Ảnh hưởng của thời tiết khiến lịch thi đấu rowing tại ASIAD 2026 phải điều chỉnh đáng kể, từ kế hoạch kéo dài 5 ngày xuống còn 2 ngày 23 và 24.9.

Ban huấn luyện cùng các VĐV buộc phải nhanh chóng thay đổi giáo án, tính toán lại điểm rơi phong độ và thích nghi với lịch thi đấu dồn dập.

Trong khi đó, khoảng cách về thể hình, thể lực và điều kiện chuẩn bị với những đội mạnh của châu lục vẫn là thử thách lớn. Các tay chèo Việt Nam phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có lợi thế đáng kể về sức mạnh.

Bởi vậy, những tấm huy chương giành được càng cho thấy giá trị của sự bền bỉ.

Lê Thị Hiền đã dùng kinh nghiệm để dìu dắt những người em. Bốn tay chèo nam TP.HCM đã cùng nhau tạo nên cột mốc lịch sử. Họ cho thấy rowing không chỉ được quyết định bởi sức mạnh cơ bắp, mà còn bởi ý chí, sự đoàn kết và khả năng vượt qua nghịch cảnh.

Với các tay chèo TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, những tấm HCĐ tại ASIAD 2026 không chỉ là thành tích thi đấu, đó còn là dấu ấn của một thế hệ đang nỗ lực khẳng định mình và không ngừng vượt giới hạn.