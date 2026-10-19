Những nhịp cầu thấu hiểu gửi trọn tới phái đẹp nhân ngày 20/10

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh thăm, trò chuyện với chị em phụ nữ xã Yên Xuân trong "Tháng nghe phụ nữ nói". Ảnh: Hoàng Lan

Mở không gian đối thoại đón nhận mọi tâm tư

Tháng 10 đong đầy ý nghĩa được đánh dấu bằng một cột mốc đặc biệt: Bắt đầu từ năm 2026, Hội LHPN thành phố Hà Nội chính thức phát động “Tháng nghe phụ nữ nói” giai đoạn 2026 – 2030, hưởng ứng định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và kế hoạch “Tháng nghe dân nói” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.

Lựa chọn dịp kỷ niệm 20/10 không đơn thuần để gửi trao những lời chúc mừng hay quà tặng, mà cốt lõi là tạo dựng khoảng không gian mở để tổ chức Hội lắng nghe, nắm bắt kịp thời những tâm tư, trăn trở từ đời sống thường nhật của chị em. Nhờ đó, các cấp Hội nhận diện chính xác nhu cầu thực tế, chủ động gỡ khó cho hội viên từ cơ sở, đồng thời tạo dựng sự đồng thuận và gắn kết bền chặt trong cộng đồng.

Để sự lắng nghe không dừng lại ở hình thức, nhiều kênh tiếp nhận thông tin đã được mở rộng linh hoạt. Các cán bộ Hội tích cực đi sâu, đi sát xuống từng địa bàn dân cư, đặc biệt dành sự quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn, nhóm phụ nữ yếu thế. Song song đó, 3 kênh trực tuyến cấp Thành phố cũng vận hành thông suốt gồm: Trang thông tin phunuthudo.com.vn, chuyên mục “Phụ nữ số” trên ứng dụng iHanoi và Fanpage chính thức của Hội.

Nhiều diễn đàn đối thoại trực tiếp cũng được tổ chức sâu rộng từ Thành phố đến 126 xã, phường, tiêu biểu như Diễn đàn “Nữ nghệ nhân làng nghề với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô” hay các buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với chị em.

Qua tổng hợp, những trăn trở lớn nhất của phụ nữ hiện nay tập trung vào các vấn đề dân sinh sát sườn: Cơ hội việc làm, môi trường sống, an toàn thực phẩm, giải pháp bảo vệ trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng; công tác chăm lo cho phụ nữ nghèo; bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ chi hội cơ sở.

Mục tiêu xuyên suốt là 100% phản ánh chính đáng đều được chuyển tới đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng, đúng thời hạn. Thước đo lớn nhất cho thành công của chương trình chính là sự hài lòng và niềm tin gửi gắm từ chính các hội viên.

Trao cơ hội tự chủ để lan tỏa những giá trị nhân văn

Nối tiếp truyền thống tự hào của phụ nữ Việt Nam, phong trào phụ nữ Hà Nội liên tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy cơ sở làm trọng tâm. Những phong trào như “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” hay cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” đã tiếp thêm động lực giúp chị em tự tin khẳng định bản thân.

Trong bức tranh hỗ trợ phát triển kinh tế, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” được triển khai mạnh mẽ, tiếp sức cho nhiều hợp tác xã do nữ giới điều hành. Nguồn vốn tín chấp ưu đãi vượt mốc 11.270 tỷ đồng đang được quản lý hiệu quả, trở thành đòn bẩy kinh tế cho hơn 138.000 hội viên an tâm làm ăn.

Ở mảng an sinh xã hội, những giá trị nhân văn tiếp tục lan tỏa khi các cấp Hội đã vận động nguồn lực hơn 11,4 tỷ đồng tính từ đầu năm 2026 đến nay. Những vòng tay ấm áp từ chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Đồng hành cùng con" đang nâng bước, sưởi ấm cho 1.087 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cùng các đồng chí lãnh đạo thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Tùng tại phường Tùng Thiện dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Lan

Không đứng ngoài dòng chảy công nghệ, công tác chuyển đổi số cũng ghi nhận những bước tiến dài. Đến nay, 100% dữ liệu của 784.666 hội viên đã tích hợp thành công trên nền tảng iHanoi, từng bước hình thành các mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Tổ Phụ nữ số” hay “Gia đình số”. Bên cạnh đó, Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV cũng thu hút hơn 179.000 lượt tham gia, đưa tinh thần đổi mới thấm sâu vào đời sống.

Phía sau mỗi nụ cười ngày 20/10 là tình yêu thương, là sự cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng lớn lao của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Trao đi sự lắng nghe và dựng xây điểm tựa đồng hành chính là hành động thiết thực nhất để ngày lễ này trở nên trọn vẹn.

Trân trọng gửi tới những người phụ nữ yêu thương lời chúc mừng ấm áp và trọn vẹn nhất. Chúc cho một nửa thế giới luôn rạng rỡ, bản lĩnh và tràn đầy nhiệt huyết; tiếp tục là người giữ lửa ấm cho mái nhà, luôn vững tin vào giá trị của chính mình và trao đi những giá trị tích cực cho cộng đồng.