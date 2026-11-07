Những nhịp cầu nghĩa tình trên quê hương Vĩnh Hanh

Với sự đoàn kết, chung lòng nhiều cây cầu ở quê hương Vĩnh Hanh được xây mới

Chung sức xây dựng những nhịp cầu dân sinh

Ngày 18.10.2026, UBND xã Vĩnh Hanh tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Ba Miều tại ấp Vĩnh Phúc. Công trình có tổng kinh phí trên 220 triệu đồng, được thiết kế bằng bê tông cốt thép kiên cố, do lực lượng thi công thiện nguyện của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo địa phương đảm nhận. Dự kiến, sau 30 ngày thi công, cầu sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tuyến đường qua khu vực Ba Miều là trục giao thông kết nối các cụm dân cư với vùng sản xuất lúa, rau màu tập trung của người dân ấp Vĩnh Phúc. Sau thời gian dài sử dụng, cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với học sinh và người dân trong mùa mưa. Việc xây dựng cầu mới không chỉ khắc phục tình trạng này mà còn đáp ứng mong mỏi của hàng trăm người dân địa phương.

Cùng với cầu Ba Miều, xã Vĩnh Hanh đang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tường Nguyên 606. Công trình có chiều rộng 3,5m, chiều dài 40m, tải trọng 5 tấn, do Chùa Tường Nguyên phối hợp với các nhà hảo tâm tài trợ. Các công trình được triển khai góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.

Lễ khởi công xây cầu Ba Miều ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh

Khơi dậy sức mạnh từ lòng dân

Đối với địa bàn nông thôn, giao thông thuận lợi có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tại xã Vĩnh Hanh, việc lựa chọn xây dựng các cây cầu xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng khảo sát, nắm bắt nguyện vọng, ưu tiên những công trình thiết thực, cấp bách.

Trong quá trình đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp các nguồn lực. Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, lắng nghe ý kiến người dân, vận động đóng góp và tham gia giám sát thi công. Qua đó, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng được phát huy, góp phần đưa các công trình sớm hoàn thành, phục vụ đời sống nhân dân.

Cầu Vĩnh Thuận 1 chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác

Từ tháng 7.2025 đến nay, xã Vĩnh Hanh đã hoàn thành 5 cây cầu với tổng kinh phí hơn 7 tỉ đồng. Cùng với đó, cầu Tường Nguyên 606 và cầu Ba Miều tiếp tục được triển khai, bổ sung những mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông nông thôn. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc huy động nguồn lực xã hội hóa, đồng thời thể hiện sự đồng hành, tin tưởng của các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân đối với địa phương.

Sự đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hanh, Chùa Tường Nguyên cùng các đơn vị tài trợ còn lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, chung tay chăm lo đời sống cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hanh, cho biết: “Mỗi cây cầu hoàn thành không chỉ nối liền hai bờ kênh rạch, mà còn giúp học sinh đến trường và bà con vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân; tích cực vận động các nguồn lực an sinh xã hội để chung tay cùng cấp ủy, chính quyền đưa Vĩnh Hanh ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp”.

Mạnh thường quân ủng hộ để hoàn thành cầu Tường Nguyên 570, giúp người dân đi lại thuận lợi

Mở đường phát triển quê hương

Hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện đang tạo động lực cho kinh tế nông nghiệp xã Vĩnh Hanh phát triển. Những tuyến đường, cây cầu thông suốt giúp thương lái tiếp cận vùng sản xuất thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian, giảm chi phí vận chuyển, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Đồng thời, việc kết nối thuận tiện giữa các khu dân cư với trung tâm hành chính xã, trường học, cơ sở y tế góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, học tập và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Thời gian tới, xã Vĩnh Hanh tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, ưu tiên đầu tư các công trình giao thông cấp thiết, phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa. Những nhịp cầu mới không chỉ góp phần đổi thay diện mạo nông thôn mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh, giàu đẹp.