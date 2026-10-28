Những nhiệm vụ ít được biết đến của oanh tạc cơ Mỹ B-25

Khi nhắc đến B-25 Mitchell, nhiều người thường nghĩ ngay đến cuộc tập kích Nhật Bản năm 1942 hoặc những trận đánh trên chiến trường Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, lịch sử hoạt động của dòng máy bay này còn rộng hơn. Trong quá trình phục vụ, B-25 được cải biến để đáp ứng nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy theo yêu cầu của từng đơn vị.

Một trong những vai trò quan trọng là trinh sát. Máy bay có thể được điều chỉnh để mang thiết bị chụp ảnh, phục vụ việc thu thập thông tin về vị trí lực lượng, sân bay, tuyến đường và các mục tiêu quân sự.

Những dữ liệu này giúp chỉ huy xác định mục tiêu và lập kế hoạch tác chiến.

B-25 cũng được sử dụng trong một số nhiệm vụ tuần tra và chống tàu ngầm. Trong các vai trò này, yêu cầu đối với máy bay khác với nhiệm vụ ném bom thông thường.

Phi hành đoàn phải tìm kiếm mục tiêu trên một khu vực rộng, duy trì liên lạc và phối hợp với các lực lượng khác.

Một số máy bay được điều chỉnh để mang thiết bị hoặc vũ khí phù hợp với nhiệm vụ chuyên biệt.

Khả năng cải biến còn thể hiện ở những phiên bản huấn luyện. Sau chiến tranh, nhiều chiếc B-25 tiếp tục phục vụ trong vai trò huấn luyện phi công và thành viên tổ bay.

Thiết kế hai động cơ giúp máy bay phù hợp với việc đào tạo những kỹ năng vận hành máy bay nhiều động cơ, đồng thời tạo điều kiện để phi công làm quen với các quy trình bay phức tạp hơn.

Một số chiếc B-25 được chuyển đổi thành máy bay vận tải hoặc chuyên cơ. Tướng Dwight Eisenhower từng sử dụng một chiếc B-25J được cải biến để phục vụ các chuyến đi giữa những sở chỉ huy và khu vực tiền tuyến tại châu Âu.

Máy bay được tháo bỏ nhiều trang bị chiến đấu, bổ sung chỗ ngồi và các tiện nghi cần thiết cho nhiệm vụ vận chuyển.

Sau khi chiến tranh kết thúc, những chiếc B-25 còn tiếp tục được sử dụng trong các hoạt động dân sự như chụp ảnh trên không, thử nghiệm và một số nhiệm vụ chuyên biệt khác.

Những vai trò này cho thấy tuổi thọ của một thiết kế quân sự không chỉ phụ thuộc vào thành tích chiến đấu ban đầu.

Với B-25, khả năng cải biến và duy trì hoạt động đã giúp dòng máy bay này tiếp tục có giá trị ngay cả khi thời kỳ hoàng kim của oanh tạc cơ động cơ piston dần qua đi.