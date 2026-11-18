Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Trong số 17 người cùng ông Trump lên chuyên cơ Không lực Một hôm 17/11 có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và tân Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, theo New York Times.

Một nhân vật cấp cao đáng chú ý vắng mặt là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Phía Trung Quốc cũng có sự vắng mặt tương tự khi Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân được cho là đang có chuyến công tác chính thức tại Italy từ ngày 16/11.

Ông Rubio và ông Bessent giữ vai trò chủ chốt trong việc hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại, kinh tế của chính quyền Trump.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, cả hai quan chức đều đã tiến hành các cuộc trao đổi chuẩn bị với những người đồng cấp Trung Quốc, gồm Ngoại trưởng Vương Nghị và Phó thủ tướng Hà Lập Phong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tham dự cuộc họp Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad) tại khách sạn Solaire ở Paranaque, Metro Manila (Philippines) ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Ở phía Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào và Đại diện Thương mại quốc tế Trung Quốc Lý Thành Cương cũng tham gia các cuộc đàm phán song phương về thuế quan và thương mại.

Ông Trump hạ cánh xuống Manila hôm 17/11 để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN. Sau đó, Tổng thống Mỹ sẽ đến thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), quy tụ 21 nền kinh tế thành viên, trong hai ngày 18-19/11.

Tại Thâm Quyến, ông Trump dự kiến có cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 19/11.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi đảng Cộng hòa của ông thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, mất quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ.

Chuyến đi cũng đánh dấu hoạt động đối ngoại lớn đầu tiên của ông Trump kể từ khi Stephen Miller thay thế bà Susie Wiles ở vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng hồi đầu tháng 11. Ông Miller được xem là một nhân vật có lập trường cứng rắn với Trung Quốc.

Ở phía Trung Quốc, ông Thái Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, được xem là nhân vật đảm nhiệm vai trò tương đương Chánh văn phòng của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo SCMP.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu thành viên trong phái đoàn trên chuyên cơ Không lực Một hôm 17/11 sẽ tiếp tục đồng hành cùng ông Trump đến Thâm Quyến. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận Ngoại trưởng Rubio sẽ có mặt trong chặng tiếp theo.

Đây là lần thứ hai ông Rubio đến Trung Quốc trong năm nay. Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ từng tháp tùng ông Trump trong chuyến công du Bắc Kinh dự hội nghị thượng đỉnh.

Ông Rubio hiện vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tìm cách tháo gỡ trở ngại ngoại giao này bằng cách thay đổi cách viết tên ông bằng chữ Hán.