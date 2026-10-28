Những nhân vật đứng sau dòng tiền tỷ USD trong bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Tỷ phú Elon Musk phát biểu tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo công ty theo dõi quảng cáo AdImpact, riêng chi tiêu cho quảng cáo chính trị dự kiến lên tới 11,6 tỷ USD, cao hơn bất kỳ chu kỳ bầu cử nào trước đây, kể cả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Theo truyền thông Qatar ngày 27/10, phần lớn số tiền này đến từ các nhà tài trợ giàu có, các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động chính trị và doanh nghiệp muốn tác động đến các ưu tiên chính sách tại Mỹ. Một phần trong số đó được luân chuyển qua mạng lưới các tổ chức trước khi được sử dụng.

50 nhà tài trợ lớn nhất đóng góp 2,77 tỷ USD

Tính đến nay, 50 nhà tài trợ và tổ chức lớn nhất đã đóng góp tổng cộng 2,77 tỷ USD trong chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Các nhà tài trợ đứng về phía đảng Cộng hòa đóng góp 1,67 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng số tiền. Con số này gấp đôi mức 832 triệu USD (tương đương 30%) của các nhà tài trợ đứng về phía đảng Dân chủ.

264 triệu USD còn lại (tương đương khoảng 10%) đến từ các nhà tài trợ được xếp vào nhóm lưỡng đảng hoặc nhóm lợi ích đặc biệt, trong đó có các tổ chức ủng hộ cá cược thể thao và tiền điện tử.

Trong chu kỳ bầu cử 2025-2026, mỗi cá nhân có thể đóng góp tới 3.500 USD cho chiến dịch tranh cử của một ứng cử viên liên bang Mỹ trong mỗi cuộc bầu cử. Tuy nhiên, một số người trong danh sách này đã đóng góp hàng trăm triệu USD.

Điều này là hợp pháp vì phần lớn số tiền không được chuyển trực tiếp cho các ứng cử viên mà được chuyển đến các siêu ủy ban hành động chính trị (siêu PAC), vốn được phép tiếp nhận các khoản đóng góp không giới hạn về giá trị.

Những cá nhân đóng góp nhiều nhất

Theo dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới và là người đứng đầu Tesla và SpaceX, là cá nhân đóng góp nhiều nhất trong chu kỳ bầu cử lần này: 446 triệu USD.

Đứng sau ông là Elizabeth và Richard Uihlein (những người sáng lập công ty cung cấp vật liệu đóng gói vận chuyển Uline) cùng Jeff và Janine Yass. Jeff Yass là đồng sáng lập tập đoàn giao dịch Susquehanna International Group.

Các nhà tài trợ này đều đóng góp cho các tổ chức đứng về phía đảng Cộng hòa. Elizabeth và Richard Uihlein đóng góp 150 triệu USD, còn Jeff và Janine Yass đóng góp 110 triệu USD.

Những cá nhân đóng góp nhiều nhất cho các tổ chức đứng về phía đảng Dân chủ gồm George Soros (tỷ phú đầu tư và người sáng lập các Quỹ Xã hội Mở); Mike Bloomberg (cựu Thị trưởng thành phố New York và người sáng lập công ty dữ liệu tài chính Bloomberg); cùng Reid Hoffman (đồng sáng lập LinkedIn) và vợ ông là Michelle Yee.

Cụ thể, George Soros đóng góp 102 triệu USD, Mike Bloomberg đóng góp 84 triệu USD, Reid Hoffman và Michelle Yee đóng góp 41 triệu USD.

Có 4 cá nhân đã đóng góp hơn 100 triệu USD mỗi người. Theo ông Lawrence Lessig, Giáo sư luật và lãnh đạo tại Trường Luật Harvard, vấn đề thực sự đáng lo ngại không phải là tổng chi phí bầu cử mà là nguồn tài trợ tập trung vào một số ít cá nhân. Ông nhấn mạnh: “Nếu không có 100 triệu USD đặt lên bàn, bạn sẽ không thể có tiếng nói có sức nặng”.

Những tổ chức đóng góp nhiều nhất

Các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động chính trị dẫn đầu danh sách những tổ chức đóng góp nhiều nhất, bên cạnh các công ty tiền điện tử và một tập đoàn công nghiệp.

Về phía đảng Cộng hòa, tổ chức đóng góp nhiều nhất là One Nation, một tổ chức phi lợi nhuận có liên hệ với ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Đứng tiếp theo là American Action Network, tổ chức có liên hệ với ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Về phía đảng Dân chủ, Majority Forward và House Majority Forward, hai tổ chức phi lợi nhuận liên kết với ban lãnh đạo đảng tại Thượng viện và Hạ viện, dẫn đầu danh sách.

One Nation đóng góp 133 triệu USD, American Action Network đóng góp 64,3 triệu USD, American Prosperity Alliance đóng góp 50,7 triệu USD.

Majority Forward đóng góp 102 triệu USD, House Majority Forward đóng góp 93,7 triệu USD, Economic Opportunity Fund đóng góp 41,5 triệu USD.

Các công ty tiền điện tử cũng đóng góp những khoản đáng kể. Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Mỹ, đóng góp 57,8 triệu USD. Tiếp theo là Ripple, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên công nghệ chuỗi khối, đóng góp 49,6 triệu USD và Foris DAX, công ty đứng sau nền tảng Crypto.com, đóng góp 39 triệu USD.

Tập đoàn công nghiệp Koch đóng góp 46,8 triệu USD, trong khi công ty cá cược thể thao DraftKings đóng góp 40,4 triệu USD.