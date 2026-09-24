Những nhà vô địch Karate Việt Nam trở về sau ASIAD 20

Chiều 24-9, các thành viên đội tuyển Karate Việt Nam có mặt tại sân bay sau hành trình thi đấu tại ASIAD 20.

Dù phải di chuyển một chằng đường dài nhưng những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười là hình ảnh đầu tiên của các võ sĩ khi trở về nước.

Các võ sĩ nhận những bó hoa chúc mừng từ đại diện ngành thể thao, người thân và đồng đội.

Sự đón tiếp tại sân bay, cùng lời chúc mừng tốt đẹp là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội tuyển trên thảm đấu châu lục.

Nụ cười của võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm sau khi cùng hai đồng đội khác là Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên giành tấm huy chương Vàng duy nhất đến lúc này cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

HLV Đỗ Thị Thu Hà (ngoài cùng, bên trái) cùng Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên rạng ngời tại sân bay Nội Bài.

Đáng chú ý, HLV Đỗ Thị Thu Hà (ngoài cùng, bên trái) cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên là thành viên thuộc biên chế của thể thao Hà Nội. Trong đó, Bùi Ngọc Nhi có một kỳ ASIAD đáng nhớ khi giành huy chương ở cả hai nội dung tham dự. Trước khi cùng đồng đội giành HCV kata đồng đội nữ, Ngọc Nhi đã giành HCĐ kata cá nhân nữ.

Các võ sĩ của Karate Việt Nam về nước trong vòng tay của người thân.

Nhiều người thân xúc động trước thành tích đầy cố gắng của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên khi mang về tấm huy chương Vàng tại ASIAD 20.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến tặng hoa chúc mừng HLV Đỗ Thị Thu Hà cùng ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội chúc mừng các thành viên của thể thao Hà Nội thi đấu tại ASIAD 20.

Khép lại ASIAD 20, Karate Việt Nam giành 3 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng và 2 huy chương Đồng. Đây là thành quả của quá trình chuẩn bị dài ngày, sự nỗ lực của các vận động viên cùng công tác huấn luyện, chuẩn bị lực lượng cho đấu trường châu lục của thể thao Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.