Những nhà giáo truyền cảm hứng
Trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những câu chuyện về sự tận tâm, sáng tạo của các thầy cô giáo càng thêm ý nghĩa. Giữa những đổi thay của giáo dục Thủ đô, nhiều nhà giáo không chỉ nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy niềm say mê và tinh thần đổi mới trong nhà trường. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện về hai nhà giáo tiêu biểu tại phường Yên Hòa, được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dịp này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-nha-giao-truyen-cam-hung-246261119112302772.htm