Giữa vùng sông nước nơi cực Nam Tổ quốc, cô giáo Lê Như Băng chỉ cao 1,23m, vẫn ngày ngày vượt qua những cung đường xa, những chuyến đò ngang để mang tiếng Anh đến với học trò vùng sâu ở Cà Mau.