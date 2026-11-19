Cô giáo Trần Thị Kim Long vượt qua nỗi đau bệnh hiểm nghèo để dạy tốt.

bước chân không mỏi

Hành trình mang tri thức lên vùng cao chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Ở những nơi đại ngàn gió núi, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất và tinh thần luôn là bài toán thử thách ý chí của những người bám bản. Thế nhưng, vượt qua tất cả, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến đã trở thành thứ keo sơn gắn kết các thầy cô với đất và người nơi đây.

Tiêu biểu cho tinh thần ấy là cô giáo Trần Thị Nhung tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Lâm Bình, người đã gắn bó và dạy học tại các trường học trên địa bàn xã vùng cao Lâm Bình được hơn 20 năm. Nhà cô Nhung ở tận phường Minh Xuân, vì thế mỗi tuần đều đặn cô phải chạy xe máy hơn một trăm cây số vượt đèo núi để đến trường dạy học. Thế nhưng chưa lúc nào cô Nhung thấy nản chí, ngọn lửa đam mê trong cô chưa bao giờ tắt trước những nhọc nhằn mưa nắng. Không chỉ là người giáo viên tận tụy, cô còn là tấm gương tiêu biểu của nhà trường, nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. “Dạy học ở vùng cao có rất nhiều thiếu thốn, song với cô, được đem kiến thức truyền đạt đến học trò chính là động lực, là niềm vui mỗi ngày bởi đã lựa chọn nghề giáo thì cô luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức và tình yêu trọn vẹn với nghề” - Cô Nhung chia sẻ.

Hơn 26 năm gắn bó với nghề giáo, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Đồng Tiến, xã Đồng Tâm luôn tận tâm đổi mới công tác Đội, tạo cơ hội để học sinh tự tin, trưởng thành. Năm 2026, cô được lựa chọn là một trong 34 giáo viên tiêu biểu xuất sắc tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” cấp Trung ương. Ở ngôi trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số, cô Hoa luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những em còn rụt rè, thiếu tự tin, kiên trì động viên để các em mạnh dạn thể hiện bản thân. Yêu nghề, tâm huyết, gắn đổi mới hoạt động với thực tiễn giáo dục, cô đã tích cực nghiên cứu, tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác. Năm học 2024 - 2025, sáng kiến “Rèn chữ viết cho học sinh lớp 1” được công nhận có hiệu quả áp dụng, nhân rộng, góp phần cải thiện tốc độ viết và kỹ năng trình bày của học sinh.

Cùng với những nhà giáo gạo cội bền bỉ bám bản, thế hệ giáo viên trẻ hôm nay cũng đang viết tiếp những trang sử rạng rỡ của ngành giáo dục bằng nhiệt huyết tràn trề và tư duy đổi mới. Vừa qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 100 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang vinh dự có cô giáo Nguyễn Ngọc Anh, giảng dạy tại Trường THPT Kim Xuyên, xã Hồng Sơn được ghi nhận và tuyên dương. Thành tích xuất sắc của cô giáo Nguyễn Ngọc Anh chính là niềm tự hào lớn lao của ngành Giáo dục và tuổi trẻ tỉnh nhà, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn của người giáo viên trong thời kỳ mới.

Vượt lên hoàn cảnh để dạy tốt

Mang trong mình bệnh hiểm nghèo, cô giáo Trần Thị Kim Long tại Trường Mầm non Bình Ca đã nỗ lực không ngừng nghỉ để vừa chống chọi với nỗi đau đớn bệnh tật, vừa làm tròn sứ mệnh thiêng liêng trong việc nuôi dạy trẻ, nhiều năm liền vinh dự đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Cô Long kể rằng, hơn bảy năm trước, khi đi khám và phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, cô đã vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng nỗi sợ cho bản thân thì ít mà nỗi lo cho gia đình, sự nghiệp lại nhiều hơn gấp bội, bởi nếu mình có mệnh hệ gì thì không biết các con ở nhà sẽ ra sao, và những đứa trẻ thơ ngây trên lớp mà cô đang phụ trách sẽ thế nào. Chính niềm vui hồn nhiên từ những giờ dạy trẻ trên lớp, tiếng cười đùa trong trẻo của học trò đã trở thành liều thuốc tinh thần diệu kỳ giúp cô quên đi bệnh tật đau đớn, mạnh mẽ vượt qua những tháng ngày nghiệt ngã nhất của cuộc đời để tiếp tục vững bước tới trường dạy học.

Dạy học ở vùng cao, cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Yên Minh, xã Yên Minh luôn thấu hiểu sâu sắc những gian khó của trẻ em nơi đây. Là giáo viên môn Tin học, cô nhận thức rõ chuyển đổi số là chìa khóa mở ra tương lai cho học sinh vùng cao. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, cô đã chủ động nghiên cứu, linh hoạt ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện đại như Scratch, Quizizz, Plickers, Canva, PowerPoint tương tác và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy. Không dừng ở giờ học chính khóa, cô Thảo còn tích cực nghiên cứu và xây dựng nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thực tiễn, nổi bật là sáng kiến “Ứng dụng một số phần mềm công nghệ để dạy tốt môn Tin học lớp 4”. Đặc biệt, cô đã dày công bồi dưỡng, thắp lửa cho học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ trực tuyến, mang về kết quả ấn tượng với 24 học sinh đạt giải Trạng nguyên Toàn tài cấp Quốc gia (gồm 3 giải Vàng, 9 giải Bạc, 8 giải Đồng), 13 học sinh đạt giải Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh cùng hơn 210 lượt học sinh đoạt giải các cấp. Hành trình bền bỉ đã mang về cho cô bảng thành tích đáng tự hào: 10 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của Bí thư Tỉnh ủy cho danh hiệu đảng viên xuất sắc 5 năm liền (2021 - 2025).

Phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đã được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh triển khai rộng khắp đến từng ngóc ngách của đời sống học đường. Từ chủ trương lớn lao đó, mỗi trường học, mỗi giáo viên đã tự giác đăng ký thực hiện những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đến nay, đã có hàng nghìn lượt giáo viên trên địa bàn tỉnh đăng ký và thực hiện thành công các hoạt động nhân văn như giúp đỡ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, nhận đỡ đầu học sinh khó khăn, tận tâm tổ chức ôn tập miễn phí cho học sinh yếu kém. Những việc làm thầm lặng mà cao cả ấy đang từng ngày bồi đắp cho sự nghiệp trồng người, để mỗi ngôi trường trên mảnh đất quê hương thực sự là một mái nhà chung ấm áp tình người, chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa.