Những nguyên tắc an toàn không thể bỏ qua khi đi du lịch ghép nhóm với người lạ

Du lịch ghép nhóm với những người quen biết qua mạng xã hội, các hội nhóm hoặc cộng đồng yêu thích xê dịch đang trở thành xu hướng hiện nay. Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí, mở rộng mối quan hệ và mang đến nhiều trải nghiệm mới. Song, việc đồng hành cùng những người chưa thực sự hiểu rõ cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về tài sản, an toàn cá nhân, thậm chí tính mạng.

Để hạn chế nguy cơ gặp phải những tình huống ngoài ý muốn, mỗi người cần chủ động trang bị kỹ năng tự bảo vệ và tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước, trong và sau chuyến đi.

TÌM HIỂU DANH TÍNH NHỮNG NGƯỜI CÙNG ĐOÀN

Không nên tham gia chuyến đi với một người mà bản thân hoàn toàn không biết thông tin. Ít nhất, cần nắm được tên thật, số điện thoại, địa chỉ nơi sinh sống và một số thông tin cơ bản về người tổ chức cũng như các thành viên trong đoàn.

Tài khoản mạng xã hội của những người này nên có lịch sử hoạt động tương đối rõ ràng, có tương tác thực tế và những thông tin giúp xác minh danh tính. Một tài khoản tồn tại nhiều năm không đồng nghĩa với việc chủ tài khoản đáng tin cậy. Ngược lại, những tài khoản ẩn danh, gần như không có thông tin cá nhân hoặc dấu vết hoạt động cần được xem xét thận trọng.

NÊN GẶP MẶT TRỰC TIẾP TRƯỚC CHUYẾN ĐI

Nếu có điều kiện, các thành viên nên tổ chức ít nhất một buổi gặp mặt trực tiếp trước khi khởi hành, tốt nhất là có sự tham gia của nhiều người trong đoàn.

Buổi gặp mặt không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, nhưng giúp các thành viên có cơ hội quan sát cách giao tiếp, ứng xử, trao đổi kế hoạch và giải quyết bất đồng của nhau.

Nếu người tổ chức liên tục né tránh việc gặp mặt, không muốn công khai những thông tin cơ bản hoặc thúc giục mọi người chuyển tiền, chốt chuyến đi thì cần hết sức lưu ý.

KHÔNG GIAO HỘ CHIẾU, GIẤY TỜ TUỲ THÂN CHO NGƯỜI KHÁC GIỮ

Hộ chiếu, căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân là những tài sản đặc biệt quan trọng, nhất là khi đi du lịch nước ngoài.

Không nên giao hộ chiếu, giấy tờ tùy thân cho người khác giữ, kể cả trưởng đoàn hay người quen mới gặp

Không nên giao giấy tờ cho trưởng đoàn hoặc thành viên khác giữ hộ chỉ vì lý do thuận tiện khi làm thủ tục. Nếu khách sạn, hãng vận chuyển hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cần kiểm tra giấy tờ, hãy trực tiếp đưa cho nhân viên có thẩm quyền và nhận lại ngay sau đó.

Việc để người khác kiểm soát giấy tờ đi lại có thể khiến bạn gặp khó khăn khi muốn rời khỏi một tình huống không an toàn.

CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT VÉ MÁY BAY, KHÁCH SẠN VÀ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Không nên phó mặc toàn bộ việc đặt dịch vụ và tổ chức hành trình cho trưởng đoàn. Mỗi thành viên cần chủ động kiểm tra vé máy bay chiều đi, chiều về, thông tin khách sạn, phương tiện di chuyển, địa chỉ lưu trú và lịch trình từng ngày.

Trường hợp người khác đặt dịch vụ thay, cần yêu cầu cung cấp mã đặt chỗ và thông tin xác nhận chính thức để tự kiểm tra với hãng hàng không, khách sạn hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Mỗi người cần biết rõ mình sẽ ở đâu, di chuyển bằng phương tiện gì, ai phụ trách đưa đón và phương án trở về như thế nào. Không nên để toàn bộ hành trình nằm trong sự kiểm soát của một cá nhân.

KHÔNG ĐỂ TẬP THỂ QUYẾT ĐỊNH THAY MỌI VẤN ĐỀ CÁ NHÂN

Du lịch theo nhóm đòi hỏi sự phối hợp và thống nhất nhưng không có nghĩa mỗi thành viên phải đồng ý với mọi quyết định của trưởng đoàn hoặc số đông.

Mỗi người cần có quyền từ chối một địa điểm, cuộc vui, chuyến xe hoặc thay đổi lịch trình nếu cảm thấy không an toàn. Đặc biệt, cần cảnh giác với những thay đổi đột ngột về nơi lưu trú, phương tiện di chuyển hoặc điểm đến mà không có lời giải thích hợp lý.

Sự đồng thuận trong tập thể không nên được đặt cao hơn quyền tự bảo vệ của mỗi cá nhân.

CẢNH GIÁC VỚI THỰC PHẨM KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC

Đây là nguyên tắc đặc biệt quan trọng khi đi du lịch với những người mới quen.

Không nhận đồ uống đã được mở sẵn mà không biết rõ nguồn gốc. Không để ly nước hoặc thức ăn của mình ngoài tầm kiểm soát rồi tiếp tục sử dụng khi quay lại. Cần thận trọng trong các cuộc nhậu, tiệc tùng hoặc những hoạt động có sử dụng đồ uống có cồn, bởi đây là những tình huống dễ khiến mọi người mất cảnh giác.

Khi xuất hiện các biểu hiện như chóng mặt, buồn ngủ bất thường, mất phương hướng hoặc suy giảm ý thức, cần nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế và đến nơi có nhân viên an ninh đáng tin cậy.

BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ TẠI NƠI LƯU TRÚ

Không nên vì tiết kiệm chi phí mà đánh đổi sự riêng tư và an toàn cá nhân. Nếu không phải bạn bè thân thiết từ trước, nên ưu tiên phòng riêng. Trong trường hợp cần ghép phòng, nên lựa chọn người cùng giới tính đã được xác minh danh tính và thống nhất rõ ràng về việc sử dụng không gian chung.

Tránh ngủ chung phòng với người lạ khác giới hoặc ở những nơi tập thể không có khả năng kiểm soát người ra vào.

Khi nhận phòng, cần kiểm tra khóa cửa, chốt an toàn bên trong, cửa sổ, ban công và các lối tiếp cận phòng. Đồng thời, quan sát những thiết bị hoặc vị trí bất thường có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

CHO NGƯỜI THÂN BIẾT LỊCH TRÌNH CHUYẾN ĐI

Trước khi khởi hành, cần gửi cho người thân đáng tin cậy thông tin về lịch trình, khách sạn, chuyến bay, phương tiện di chuyển và danh sách thành viên trong đoàn.

Thông tin liên lạc của những người đi cùng, bao gồm số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và ảnh nhận diện, cũng nên được cung cấp để thuận tiện xác minh khi cần thiết.

Hai bên nên thống nhất thời gian liên lạc định kỳ và phương án xử lý nếu người đi du lịch đột nhiên mất liên lạc. Có thể sử dụng tính năng chia sẻ vị trí trực tiếp với người thân để tăng khả năng hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

KHÔNG ĐI THEO NGƯỜI MỚI QUEN ĐẾN NHỮNG ĐỊA ĐIỂM NGOÀI LỊCH TRÌNH

Cần thận trọng trước những lời rủ rê đến địa điểm ngoài lịch trình, chẳng hạn như giới thiệu một địa điểm vui chơi mới, đề nghị gặp người quen, mời tham gia công việc kiếm thêm thu nhập hoặc sang khu vực biên giới với lý do không rõ ràng.

Đằng sau những lời mời tưởng chừng vô hại này có thể tiềm ẩn nguy cơ đưa người tham gia đến những địa điểm xa lạ, nằm ngoài phạm vi kiểm soát và khả năng chủ động xử lý tình huống của họ.

Trong trường hợp có đề xuất thay đổi lịch trình, các thành viên cần xác minh cụ thể địa điểm đến, danh tính người sẽ gặp, phương tiện di chuyển cũng như lý do thay đổi. Tuyệt đối không tự ý đi theo người khác khi chưa nắm rõ thông tin, kể cả khi người đó là thành viên trong đoàn hoặc được một người quen giới thiệu.

THẬN TRỌNG VỚI NHỮNG LỜI MỜI DU LỊCH, LÀM VIỆC CÓ ĐIỀU KIỆN QUÁ HẤP DẪN

Một chuyến du lịch được tài trợ toàn bộ, lời mời ra nước ngoài miễn phí, công việc nhẹ nhàng với mức lương cao bất thường hoặc cơ hội kiếm tiền nhanh chóng ở nước ngoài đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng.

Giữ sự tỉnh táo, không tùy tiện đi theo người lạ hoặc thay đổi lịch trình khi chưa xác minh rõ thông tin để bảo đảm an toàn trong suốt chuyến đi

Đặc biệt, khi được mời đến những địa bàn chưa có nhiều thông tin, cần tìm hiểu về người mời, tổ chức đứng sau, địa điểm làm việc, hợp đồng và mục đích thực sự của chuyến đi.

Không nên vội vàng tin tưởng chỉ vì người giới thiệu là bạn bè, người quen hoặc một cá nhân có uy tín trên mạng xã hội. Mọi lời mời liên quan đến việc di chuyển xuyên biên giới, nhận việc làm hoặc tham gia dự án ở nước ngoài đều cần được xác minh độc lập.

KHÔNG VÌ NGẠI MẤT LÒNG MÀ BỎ QUA DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG

Tâm lý cả nể, ngại từ chối hoặc sợ làm mất lòng người khác có thể khiến nhiều người chấp nhận những tình huống mà bản thân cảm thấy không an toàn.

Khi đi theo nhóm, một số người thường ngại tách đoàn, phản đối ý kiến số đông hoặc từ chối những cuộc vui không mong muốn vì sợ bị đánh giá là khó tính, thiếu hòa đồng.

Tuy nhiên, an toàn cá nhân phải được đặt lên hàng đầu. Nếu cảm thấy có điều gì bất thường, cần chủ động dừng lại, kiểm tra thông tin và rời khỏi tình huống đáng ngờ. Không nên vì giữ hòa khí mà phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo.

KHÔNG CHỦ QUAN VÌ TRONG ĐOÀN CÓ NGƯỜI QUEN HOẶC NGƯỜI NỔI TIẾNG

Sự hiện diện của một người quen, người nổi tiếng hoặc cá nhân có uy tín trong cộng đồng không đồng nghĩa với việc toàn bộ thành viên còn lại đều đáng tin cậy.

Một người có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội cũng không thể bảo đảm rằng họ đã xác minh đầy đủ danh tính và mục đích của tất cả những người tham gia chuyến đi.

Ngay cả khi có bạn bè lâu năm đồng hành, mỗi người vẫn cần chủ động kiểm tra thông tin, kiểm soát tài sản và bảo đảm khả năng tự di chuyển khi cần thiết.

HẠN CHẾ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Không nên tùy tiện tiết lộ với những người mới quen về số tiền mang theo, tài sản có giá trị, tình hình tài chính, địa chỉ nhà riêng hoặc những thông tin riêng tư của gia đình.

Đây là những dữ liệu có thể bị lợi dụng nếu rơi vào tay người có ý đồ xấu.

Bên cạnh đó, nên hạn chế đăng tải vị trí theo thời gian thực, thông tin phòng khách sạn hoặc lịch trình chi tiết lên các nhóm công khai. Chỉ chia sẻ những thông tin thực sự cần thiết và lựa chọn đúng người nhận.

THIẾT LẬP MẬT MÃ KHẨN CẤP VỚI NGƯỜI THÂN

Một biện pháp có thể áp dụng là thống nhất trước với người thân một từ khóa hoặc mật mã khẩn cấp (Safe Word).

Đây có thể là một cụm từ thông thường, ít gây chú ý nhưng có ý nghĩa đặc biệt giữa hai bên. Khi nhận được mật mã này, người ở nhà hiểu rằng người đi du lịch có thể đang gặp nguy hiểm, không thể trao đổi trực tiếp hoặc đang bị giám sát.

Hai bên cần thống nhất trước cách phản ứng, thời gian xác minh và đầu mối liên hệ với cơ quan chức năng. Mật mã chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm một phương án hỗ trợ cụ thể.

LUÔN CÓ NGÂN SÁCH VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG ĐỂ TỰ TÁCH ĐOÀN

Mỗi người cần chuẩn bị một khoản ngân sách dự phòng đủ để tự đặt phương tiện di chuyển, thuê phòng khách sạn riêng hoặc mua vé trở về trong trường hợp cần thiết.

Không nên để toàn bộ tiền bạc, thẻ ngân hàng hoặc phương tiện thanh toán phụ thuộc vào trưởng đoàn hay một thành viên khác.

Nếu nhóm xuất hiện mâu thuẫn nghiêm trọng, có dấu hiệu lừa đảo hoặc khiến bản thân cảm thấy không an toàn, mỗi người cần có khả năng tự tách đoàn mà không phải chờ sự đồng ý của bất kỳ ai.

Khả năng tự chủ về tài chính cũng chính là một phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn cá nhân.

CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KHI XẢY RA SỰ CỐ

Trước mỗi chuyến đi, đặc biệt là du lịch nước ngoài, cần lưu sẵn những thông tin quan trọng như số điện thoại khẩn cấp tại quốc gia đến, địa chỉ và số điện thoại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam, thông tin khách sạn, vé máy bay và các đầu mối liên lạc cần thiết.

Nên chuẩn bị bản sao hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và lưu trữ an toàn để sử dụng khi cần. Nếu bị đe dọa, theo dõi hoặc nghi ngờ có người tìm cách khống chế, cần ưu tiên di chuyển đến nơi công cộng đông người, có nhân viên an ninh hoặc cơ quan chức năng.

Không nên tự đối đầu với những người có dấu hiệu nguy hiểm, đặc biệt khi đang ở nước ngoài, không thông thạo ngôn ngữ và không có người hỗ trợ. Trong tình huống nghiêm trọng, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an sở tại và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam.

KHÔNG ĐỒNG NHẤT VIỆC CÙNG ĐI DU LỊCH VỚI SỰ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI

Một chuyến đi chung có thể là khởi đầu của những tình bạn đẹp. Tuy nhiên, việc cùng sở thích, cùng đam mê khám phá hay có những cuộc trò chuyện hợp gu không đồng nghĩa với việc các thành viên đã thực sự hiểu rõ về nhau.

Lòng tin cần được hình thành qua thời gian, những lần gặp gỡ và trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ dựa trên một vài tương tác trên mạng xã hội hoặc một chuyến đi ngắn ngày.

Mỗi người cần giữ sự cởi mở trong giao tiếp nhưng cũng phải có giới hạn nhất định trong việc chia sẻ thông tin, tài sản và không gian riêng tư. Không nên vội vàng trao đi sự tin tưởng chỉ vì những điểm tương đồng ban đầu.

Du lịch ghép nhóm không phải là hoạt động cần né tránh, nhưng đòi hỏi mỗi người phải có sự chuẩn bị và ý thức tự bảo vệ cao hơn so với những chuyến đi cùng gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Sự cởi mở cần đi cùng tỉnh táo, lòng tin cần đi cùng kiểm chứng và tinh thần tập thể không được đánh đổi bằng quyền tự bảo vệ bản thân.