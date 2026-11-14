Những người vun đắp tình đoàn kết

Được bà con tin là điều quý nhất

Trên những con đường ở ấp Phú Giáo, xã Ngãi Giao (TPHCM), hình ảnh ông Đào Văn Giả (64 tuổi, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chơ Ro) đạp xe đến từng nhà thăm hỏi bà con đã trở nên quen thuộc. Những chuyện mùa màng, làm ăn của bà con đều được ông kiên nhẫn lắng nghe, chia sẻ và tìm cách giúp đỡ.

Ông Đào Văn Giả (thứ hai từ trái sang) trò chuyện với người dân đồng bào dân tộc Chơ Ro ở ấp Phú Giáo, xã Ngãi Giao, TPHCM. Ảnh: TRÚC GIANG

Ông Giả tâm sự, muốn vận động bà con thì trước hết phải tạo được niềm tin. Mỗi khi trong ấp xảy ra vụ việc mâu thuẫn, ông chủ động gặp gỡ, lắng nghe từng phía rồi kiên trì phân tích để mọi người hiểu và cùng tìm hướng giải quyết.

Có lần, hai gia đình hàng xóm tranh chấp ranh giới đất, nhờ sự hòa giải thấu tình đạt lý của ông, hai bên đã bình tĩnh, tìm được tiếng nói chung trong cách giải quyết, giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Không chỉ hòa giải mâu thuẫn, ông Giả còn tích cực kết nối các hộ có hoàn cảnh khó khăn với nguồn vốn làm ăn. Năm 2018, gia đình chị Đào Thị Thu Hường được ông Giả hướng dẫn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng 3 sào tiêu và cà phê.

Trong quá trình gia đình sản xuất, ông thường xuyên thăm hỏi, động viên và chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn, gia đình chị Hường từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

“Nguồn vốn là sự hỗ trợ kịp thời để gia đình tôi phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”, chị Hường chia sẻ.

Ngoài những việc trên, ông Giả còn dành nhiều tâm huyết vận động đồng bào Chơ Ro gìn giữ tiếng nói, phong tục và những nét văn hóa truyền thống như cồng chiêng, trang phục, ẩm thực. Ông cũng thường xuyên nhắc nhở thanh niên trong ấp chăm lo làm ăn, tránh xa tệ nạn, chấp hành pháp luật và chung tay giữ gìn an ninh trật tự.

Gắn bó với công việc ở cơ sở nhiều năm, được kết nạp Đảng vào năm 2001, ông Giả từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ, là đại biểu HĐND xã qua nhiều nhiệm kỳ và đại diện đồng bào Chơ Ro tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Dù trải qua nhiều vị trí công tác, ông vẫn giữ lòng tận tụy trong công việc và sự gần gũi với bà con.

Sau khi ấp Vinh Thanh sáp nhập với ấp Phú Giáo vào tháng 7-2026, ông tiếp tục tham gia công việc chung với vai trò người có uy tín, thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Với ông Giả, niềm vui sau những năm tháng gắn bó công việc cộng đồng chính là sự tin yêu của bà con, là những gia đình có cuộc sống tốt hơn và tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó.

An cư rồi, còn lo sinh kế

Từ khi chuyển về ngôi nhà mới tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, anh Điểu Tình có thêm niềm vui an cư, nhưng cũng thêm nhiều điều trăn trở. Nhất là từ khi nhận nhiệm vụ trưởng bon Bu Dăr vào tháng 8-2026, anh luôn nghĩ đến việc làm sao để cuộc sống của 60 hộ dân người M’nông nơi đây ngày càng tốt hơn.

Tháng 4-2026, gia đình anh Tình cùng 59 hộ dân trong bon chuyển về nơi ở mới. Đây là khu dân cư được hình thành từ dự án điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới do Quân khu 7 phối hợp tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

Với 60 căn nhà nền cứng, khung cứng, mái cứng, dự án đã giúp các hộ dân người M’nông có nơi ở ổn định, khang trang hơn. Nhắc đến căn nhà mới, anh Tình vui vẻ chia sẻ: “Chỗ này thoáng mát hơn. Nhà cửa khang trang, kiên cố hơn so với chỗ ở cũ”.

Sinh năm 1990, lớn lên ở Quảng Trực, anh Tình từng làm Bí thư Đoàn của bon, tổ trưởng tổ an ninh. Những công việc ấy giúp anh có điều kiện gần gũi, hiểu hoàn cảnh, nắm bắt chuyện làm ăn, sinh hoạt cũng như những khó khăn của bà con. Khi trở thành trưởng bon, anh mong muốn tiếp tục đồng hành, giúp bà con từng bước cải thiện cuộc sống.

Theo anh Tình, có nhà ở ổn định là điều kiện quan trọng để bà con yên tâm lập nghiệp, nhưng cuộc sống lâu dài vẫn phụ thuộc nhiều vào sinh kế. Người dân trong bon chủ yếu sống bằng nương rẫy, với các loại cây trồng như cà phê, mắc ca, tiêu, điều và cây ăn trái.

Một số gia đình có thu nhập khá, song vẫn còn những hộ chưa thoát cảnh khó khăn do chưa ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng, năng suất chưa cao. Đến mùa khô, việc đầu tư nước tưới cho cây cũng là nỗi lo của nhiều gia đình.

Vì vậy, bên cạnh việc ổn định nơi ở, anh Tình mong muốn bà con được hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đó cũng là những vấn đề anh thường xuyên quan tâm trong quá trình đến thăm hỏi, nắm tình hình từng hộ dân.

Bế trên tay đứa con mới hơn 1 tuổi, chị Thị Gam (một người dân trong bon) kể rằng, anh Tình thường xuyên đến thăm hỏi, nắm tình hình đời sống, giúp đỡ bà con trong bon. Với gia đình chị, giữa những lo toan còn đó, sự tận tụy của người trưởng bon cùng tình cảm xóm giềng khiến cuộc sống thêm ấm áp.

Dù cuộc sống còn nhiều lo toan, sự quan tâm của người trưởng bon cùng tình cảm gắn bó giữa những người hàng xóm khiến gia đình chị thêm yên tâm khi đến nơi ở mới.

Là người từng gắn bó với các hoạt động của bon, anh Tình hiểu rằng muốn bà con cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn thì trước hết phải tạo được sự tin tưởng, đồng thuận.

Từ chuyện làm ăn, con cái học hành đến những khó khăn trong sinh hoạt, anh luôn cố gắng lắng nghe, tìm hiểu và cùng bà con bàn cách tháo gỡ. Giữa những mái nhà mới ở Bu Dăr, người trưởng bon trẻ vẫn miệt mài với công việc gần gũi ấy, mong các gia đình ổn định cuộc sống, con cháu được học hành và những phong tục tốt đẹp của dân tộc mình tiếp tục được trao truyền.

Từ những việc làm gần gũi, nghĩa tình, những người “giữ lửa” như ông Đào Văn Giả, anh Điểu Tình... đã góp phần đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ sự tin yêu, gắn bó trong mỗi cộng đồng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, tạo nền tảng để Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

Điểm tựa cho đồng bào xa quê Rời An Giang lên phường Dĩ An (TPHCM) tìm việc làm, ông Ha Liêm và vợ là bà Châu Ha Ly từng có lúc tính chuyện trở về quê. Tuổi cao, xin việc nhiều nơi đều bị từ chối, tiền dành dụm dần cạn, ông bà càng lo các con phải dang dở việc học. Giữa lúc khó khăn, vợ chồng ông ông Ha Liêm gặp anh A Ri Fin (43 tuổi, quê An Giang), Chi hội trưởng Chi hội Dân tộc phường Dĩ An. Anh Fin đã kết nối, giới thiệu công việc phù hợp cho ông Ha Liêm, đồng thời giúp bà Châu Ha Ly xin vào làm công nhân tại một công ty may. Sự giúp đỡ kịp thời của anh Fin đã giúp vợ chồng ông Ha Liêm có cơ hội ở lại nơi đất khách, từng bước ổn định cuộc sống. Gắn bó với công tác hội từ khi Chi hội Thanh niên công nhân dân tộc phường Dĩ An thành lập vào giữa năm 2014, anh A Ri Fin thấu hiểu những khó khăn của đồng bào xa quê khi đến thành phố lập nghiệp. Anh chủ động kết nối Hội Liên hiệp Thanh niên, các mạnh thường quân để hỗ trợ những gia đình công nhân dân tộc gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống. Qua sự kết nối của anh Fin, nhiều gia đình đã có công việc, thu nhập ổn định, thêm yên tâm gắn bó với nơi ở mới. Anh cũng là người kết nối, gắn kết tình cảm giữa những người đồng hương xa quê.