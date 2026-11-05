Những người uy tín góp sức xây cầu, đổi thay phum sóc ở An Giang

Cầu mới ở ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Chúc được hoàn thành, tạo điều kiện để người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn.

Vận động bà con cùng góp sức

Cây cầu dài 30m, tải trọng 2,5 tấn, kinh phí hơn 450 triệu đồng, được xây dựng tại ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Chúc, thay thế cầu cũ xuống cấp. Công trình giúp học sinh đi lại an toàn, người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.

Để xây cầu, ông Danh Quý, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, đã vận động người dân đóng góp kinh phí, hiến đất và hỗ trợ hơn 150 ngày công. Trong những ngày xây cầu, nhiều người cùng chung tay thực hiện, người thì nấu cơm phục vụ lực lượng thi công, người thì đóng góp bằng những ngày công lao động.

Theo ông Quý, địa phương còn khó khăn nên không đặt ra mức đóng góp giống nhau, mà tùy điều kiện từng hộ, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Hộ không có điều kiện đóng góp kinh phí thì có thể góp ngày công.

Ông Danh Quý vui bên cây cầu mới ở ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Chúc.

Trong những chuyến đi vận động, ông Quý tìm đến từng nhà, kiên nhẫn giải thích để bà con hiểu ý nghĩa của cây cầu và cùng chung tay thực hiện. Gia đình ông Viên Thế Út là một trong những hộ hưởng ứng, sẵn lòng hiến đất để công trình có mặt bằng xây dựng.

Không chỉ góp đất, mỗi lần ông Quý đến vận động, ông Út đều tùy khả năng hỗ trợ thêm một khoản kinh phí, góp phần cùng bà con hoàn thành công trình. Ông Út cho biết: “Điều khiến người dân tin tưởng ông Quý là cách làm rõ ràng, công khai và luôn đặt lợi ích chung lên trước. Vì vậy, khi ông vận động, bà con đều sẵn sàng góp công, góp của để cùng thực hiện”.

Từ năm 2018 đến nay, ông Quý đã vận động xây dựng 7 cầu nông thôn, với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc Huỳnh Văn Trắng, ông Quý là một trong những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương, luôn tích cực vận động nguồn lực để xây cầu, làm đường, cất nhà cho hộ khó khăn.

Minh bạch trong vận động

Ở ấp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh, ông Danh Riêng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cũng dành nhiều công sức để vận động nguồn lực xây cầu, làm đường nông thôn.

Ông Riêng cho biết việc vận động không phải lúc nào cũng thuận lợi, có nhà hảo tâm ban đầu còn nghi ngại, chưa yên tâm khi được kêu gọi đóng góp. Ông phải kiên trì giải thích, công khai việc vận động và sử dụng nguồn hỗ trợ để mọi người hiểu rõ. Nhờ công khai, minh bạch trong vận động và sử dụng nguồn hỗ trợ, ông Riêng tạo được niềm tin, nhận được sự đồng thuận của các nhà hảo tâm và hưởng ứng tích cực từ người dân.

Ông Danh Riêng (bìa phải) đi trên cầu 3 Đinh do ông vận động xây dựng và nguồn vốn địa phương.

Trước đây, cầu nối tổ 1 với tổ 7 chỉ rộng khoảng 1,5m, xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2019, ông Riêng vận động xây dựng cầu Đường Gỗ Lộ, kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Năm 2022, cầu 3 Đinh nối tổ 5 với tổ 7 tiếp tục được hoàn thành, với kinh phí khoảng 700 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Phương, người dân tổ 7, ấp Đường Gỗ Lộ, cho biết: “Trước đây, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn do cầu, đường xuống cấp. Từ khi xây dựng cầu, đường mới, bà con đi lại thuận tiện hơn nhiều. Việc mua bán, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn”.

Nhiều năm qua, ông Danh Riêng (bên phải) tích cực vận động nguồn lực xã hội để thực hiện nhiều công trình, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương.

Với ông Danh Riêng, niềm vui không chỉ là những cây cầu mới được hoàn thành, mà còn là khi thấy bà con đi lại thuận tiện, việc làm ăn phát triển, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Được người dân tín nhiệm chọn làm người có uy tín, ông xem đó vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm để tiếp tục góp sức cho quê hương.

Với uy tín và sự gần gũi trong cộng đồng, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã kết nối người dân, chính quyền và các nhà hảo tâm để xây dựng nhiều công trình thiết thực, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, từng bước nâng cao đời sống người dân.