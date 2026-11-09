Những người 'truyền lửa' cho nguồn lực chính sách

Hội nghị biểu dương chức sắc, chức việc, người có uy tín năm 2026 do tỉnh Phú Thọ tổ chức.

“Truyền lửa” chính sách trong từng bản nhỏ

Ông Hà Cheo nhiều năm là người có uy tín ở thôn Luông, xã Minh Đài, nơi có 230 hộ với phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Mường. Ông rất vinh dự được xã lựa chọn đi dự Hội nghị biểu dương 303 người có uy tín năm 2026 do tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Ông Cheo nhớ nhất việc vận động dân bản Luông hiến đất làm đường nối sang thôn Dòng Bông khi xã thông báo có nguồn hỗ trợ của Chương trình MTQG đưa về năm 2025.

Nhiều thôn khác cũng làm đường khi thụ hưởng Chương trình. Xã triệu tập tất cả người có uy tín, quán triệt rõ hành động, tất cả cam kết quyết tâm. Ông Cheo về bản cùng Chi ủy tiếp tục mở hội nghị tuyên truyền, vận động hàng chục hộ dân cùng đồng thuận. Nhiều hộ ban đầu thấy xót vì phải hiến những vạt chè rộng lớn, nhưng ông Cheo kiên trì vận động, nói cái lợi của con đường mới, nói về sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước dành cho từng bản làng, và nói cái nếp sống đoàn kết tốt đẹp của bản Luông luôn chấp hành tốt chính sách, chủ trương.

Và kết quả của sự đồng thuận, con đường thênh thang dài hơn 1km đã được xây dựng, người dân hai thôn phấn khởi vì đi lại thuận lợi. “Minh bạch cách làm từ xã xuống bản, tuyên truyền cái lợi, đảng viên gương mẫu chịu thiệt, Chi ủy quyết tâm cao, và làm người uy tín thì kiên trì vận động, việc thôn chắc chắn sẽ xong” - ông Cheo chia sẻ.

Tỉnh Phú Thọ có tới 51 thành phần dân tộc cùng chung sống với hơn 1 triệu người dân tộc thiểu số (chiếm trên 1/4 dân số). Hàng trăm thôn bản đặc biệt khó khăn, Phú Thọ còn không ít trở ngại về điều kiện sản xuất, kết cấu hạ tầng và chất lượng đời sống dân cư miền núi. Việc của ông Cheo ở bản Luông cũng chính là điển hình đóng góp thầm lặng giống như hơn 2.100 người có uy tín ở khắp vùng núi có đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Phú Thọ đã và đang làm từng ngày.

Có những việc tưởng chừng rất nhỏ mà chỉ có ảnh hưởng của người uy tín mới có thể giải quyết. Như chuyện ông Hàng A Chống xử lý êm đẹp “nên mổ mấy con lợn để đám cưới tiết kiệm” ở bản Mông xã Pà Cò; chuyện ông Đàm Văn Tiến bày cách trồng ớt, cà chua, ba kích và vận động dân bản Sán Dìu hiến hàng ngàn mét đất làm đường ở xã Đạo Trù; chuyện ông Quách Văn Thực tiêu biểu góp sức cho một giáo xứ Đồng Danh xã An Nghĩa nói không với vi phạm pháp luật; chuyện thượng tọa Thích Minh Đức ở chùa Quế Lâm vận động quyên góp cho người nghèo, trẻ em trong thiên tai… Tất cả người uy tín là những gương mặt tiêu biểu trong vận động cộng đồng triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG. Họ đã “truyền lửa” cho nguồn lực chính sách thay đổi diện mạo cuộc sống ở từng bản nhỏ, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống bình yên từ cơ sở.

Khơi dậy nội lực cộng đồng

Các Chương trình MTQG, đặc biệt Chương trình 1719, ngay từ giai đoạn triển khai, đã được các cấp lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, nhận định: Hiệu quả Chương trình không chỉ phụ thuộc nguồn đầu tư, cơ chế, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, mà rất cần sự chủ động của người dân. Chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Họ được cộng đồng tin tưởng, có tiếng nói và ảnh hưởng lớn, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân. Đóng góp nổi bật của người có uy tín là tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi nhận thức, chủ động phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

Năm 2026, Mặt trận tỉnh Phú Thọ đã tổ chức các cuộc tập huấn triển khai Chương trình MTQG, trọng tâm là Chương trình 1719 xóa nhà tạm, vay vốn sản xuất, chống tảo hôn, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em..., với sự tham gia của tất cả ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, người có uy tín và lực lượng nòng cốt tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng năm 2025, MTTQ tỉnh đã chủ trì, phối hợp tổ chức 41 lớp tập huấn về Chương trình 1719 MTQG và tổ chức tới 14 hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Từ đây người có uy tín được nâng tầm kỹ năng, cách làm, và tiếp tục truyền tải thông tin, vận động người dân tham gia Chương trình. Bằng cách làm sáng tạo ở nơi gần dân nhất, người có uy tín đã góp phần lan tỏa tinh thần chủ động lao động, sản xuất, tạo sinh kế và cải thiện đời sống trong cộng đồng.

Kết quả xây dựng nông thôn mới là minh chứng (cuối năm 2025 toàn tỉnh có 84 xã đạt chuẩn) cho thấy đóng góp của người uy tín khi hiệu triệu người dân tham gia các Chương trình MTQG. Những con đường mới, những mô hình sinh kế hiệu quả, những tiểu dự án, dự án thành công, đều có đóng góp của người uy tín, chức sắc, chức việc ở khắp các bản làng.

Họ cũng chính là những người miệt mài vận động đồng bào giữ gìn tiếng nói, chữ viết (các dân tộc Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Mường, Thái), đồng thời đi đầu duy trì những phong tục, lễ hội truyền thống tốt đẹp; phát triển nghề thủ công và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Ở Đất Tổ có rất nhiều gương điển hình, như nghệ nhân Lê Đại Năm, dân tộc Sán Dìu (xã Đạo Trù); nghệ nhân Bùi Văn Minh, dân tộc Mường (xã Thượng Cốc); nghệ nhân Phùng Thế Vị, dân tộc Dao (xã Yên Lãng)...

Nguồn lực Chương trình MTQG đến với đồng bào, nhưng để chuyển hóa thành những đổi thay bền vững thì không thể thiếu sự đồng lòng, chung sức của nhân dân và những người uy tín “truyền lửa” cho chính sách. Từng câu nói thuyết phục, vận động rất sáng tạo, và sự ảnh hưởng riêng có, người uy tín đang góp phần khơi dậy nội lực cộng đồng, củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

Bức tranh phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Phú Thọ có những kết quả đáng chú ý: giai đoạn 2021 -2025, tổng nguồn lực tích hợp triển khai các chương trình phát triển vùng khó khăn và vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đạt hơn 23.200 tỷ đồng; đến năm 2025, thu nhập vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt 4,25 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,35%. Tỉnh cũng hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 10.801 hộ, trong đó có 1.142 hộ dân tộc thiểu số.