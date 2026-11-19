Thầy Trần Đức Phùng, giáo viên Trường trung học cơ sở Lê Cơ, xã miền núi Sơn Cẩm Hà có hơn 22 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người". (Ảnh: ANH QUÂN)

Người “truyền lửa” cho học sinh

Sinh năm 1991, thầy giáo Phan Văn Thành, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Điện Bàn Bắc, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng tại tổ dân phố Châu Sơn 1, phường Điện Bàn Bắc.

Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Âm nhạc, thầy Thành mang trong mình khát khao cống hiến cho sự nghiệp "trồng người" của quê hương. Không chỉ đảm nhận tốt công tác giảng dạy bộ môn Âm nhạc, thầy còn được biết đến với vai trò là một Bí thư Chi đoàn năng nổ và một Tổng phụ trách Đội đầy tâm huyết. Điều khiến mọi người ấn tượng nhất ở thầy Thành chính là sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh khối lớp 5”.

Thầy giáo Phan Văn Thành, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Điện Bàn Bắc không chỉ đảm nhận công tác giảng dạy bộ môn Âm nhạc, mà còn là một Bí thư Chi đoàn và là Tổng phụ trách Đội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Thầy giáo Phan Văn Thành chia sẻ: “Nhận thấy một bộ phận học sinh còn nhận thức chưa đúng về truyền thống lịch sử dân tộc, nên ở các tiết sinh hoạt Đội tôi đã thay những bài giảng khô khan bằng những bài học lịch sử thông qua các câu chuyện kể về anh Kim Đồng, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký… biến các mốc sự kiện thành hình ảnh sinh động, dễ cảm và dễ nhớ hơn. Đặc biệt, tôi đã ứng dụng mạng xã hội (TikTok, YouTube, Zalo) để tạo ra các bài tuyên truyền hấp dẫn, thu hút sự tương tác của học sinh. Qua đó, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần tự lập và ý thức vươn lên trong học tập”.

Nhờ những cách làm mới mẻ đó, chất lượng các hoạt động Đội tại trường đã thay đổi rõ rệt. Liên đội liên tục đạt danh hiệu "Liên đội xuất sắc dẫn đầu". Các mô hình như "Gian hàng yêu thương" trao tặng cặp sách, áo ấm cho hơn 100 học sinh khó khăn hay vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt... đều mang đậm dấu ấn của thầy Tổng phụ trách tài hoa Phan Văn Thành.

Thầy Phan Văn Thành được tuyên dương giải thưởng "Nhà giáo tiêu biểu" thành phố Đà Nẵng năm 2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Sự tận tụy của thầy Phan Văn Thành đã được đền đáp xứng đáng bằng một bộ sưu tập thành tích mà bất kỳ nhà giáo trẻ nào cũng mơ ước. Năm 2025, thầy Phan Văn Thành vinh dự nhận Giấy khen danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố" và danh hiệu "Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Nam". Đặc biệt, ở cấp Trung ương, thầy đã xuất sắc đoạt giải thưởng "Cánh én hồng" - phần thưởng cao quý dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc. Trong hai năm học liên tiếp 2024-2025 và 2025-2026, thầy đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được đánh giá xếp loại viên chức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Trường trung học cơ sở Lê Cơ, xã miền núi Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Còn với thầy Trần Đức Phùng, sinh năm 1981, giáo viên Trường trung học cơ sở Lê Cơ, xã miền núi Sơn Cẩm Hà, hơn 22 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", thầy Phùng luôn tận tâm với học trò, trách nhiệm trong công việc và không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Đặc biệt, thầy tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học; đạt nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Với thầy, niềm vui lớn nhất không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là nhìn thấy học trò từng bước tiến bộ, trưởng thành và tự tin trên con đường phía trước.

Với thầy Trần Đức Phùng, niềm vui lớn nhất không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là nhìn thấy học trò từng bước tiến bộ, trưởng thành và tự tin trên con đường phía trước. (Ảnh: ANH QUÂN)

Thầy giáo Trần Đức Phùng chia sẻ, sau 22 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", điều giúp thầy luôn nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả hôm nay xuất phát từ 4 yếu tố. Thứ nhất là trách nhiệm đối với học trò, luôn cố gắng quan tâm, hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc học lực còn hạn chế để không ai bị tụt lại trong quá trình học tập. Thứ hai là tinh thần tự học và quyết tâm theo kịp sự đổi mới của giáo dục; thầy thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy nhằm tạo hứng thú, phát huy tính chủ động và sáng tạo của các em.

Thứ ba là niềm vui từ sự tiến bộ và thành công của học trò; được chứng kiến các em trưởng thành, tự tin và đạt thành tích trong các kỳ thi là nguồn khích lệ để thầy tiếp tục hoàn thiện bản thân và gắn bó với nghề. Thứ tư là sự tin tưởng, phối hợp chặt chẽ từ ban lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp và cha mẹ học sinh đã tạo điều kiện thuận lợi để thầy yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Trong bối cảnh có nhiều thay đổi, toàn ngành đã nỗ lực ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy và học thông suốt; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Trong năm học 2026-2027, ngành giáo dục thành phố tiếp tục sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, từ 976 đơn vị xuống còn 452 đơn vị; số lượng cán bộ quản lý giảm từ 2.305 người xuống còn 1.522 người. Đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư được bố trí, điều động sang giảng dạy, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng cao. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đạt 97,32%. Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh thành phố đạt 146 giải, gồm 3 giải Nhất, 40 giải Nhì, 40 giải Ba và 63 giải Khuyến khích. Ngoài ra, học sinh Đà Nẵng cũng đạt nhiều thành tích tại các sân chơi quốc tế, trong đó có 1 Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu, 1 Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á-Thái Bình Dương; 2 học sinh giành Cúp và Huy chương Vàng tại Cuộc thi Robotics thế giới năm 2025; đạt Huy chương Đồng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026 và Giải vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh và toàn ngành giáo dục trong thời gian qua, góp phần tạo nên những kết quả tích cực trong bối cảnh thành phố có nhiều thay đổi sau sáp nhập. Đồng thời, đề nghị ngành giáo dục tiếp tục đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục; rà soát, khắc phục những tồn tại, bất cập; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, chú trọng giáo dục miền núi và tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026 cho các nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. (Ảnh: ANH QUÂN)

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Tuyên dương-Khen thưởng phong trào thi đua năm học 2025-2026 và trao tặng Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026. Qua đó, thành phố cũng trao Giải thưởng “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026 cho 88 nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và đóng góp cho hành trình gieo chữ trồng người, thầy giáo Phan Văn Thành và thầy giáo Trần Đức Phùng cũng xuất sắc nằm trong số 88 nhà giáo được trao tặng danh hiệu "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu” năm 2026.

Với đội ngũ nhà giáo trẻ Đà Nẵng nói chung và thầy Thành, thầy Phùng nói riêng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở những tấm bằng khen hay danh hiệu cao quý. Chính nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tận tâm trên bục giảng mới là minh chứng sống động nhất cho bầu nhiệt huyết thanh xuân. Các thầy không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình, nhà trường mà còn thắp lên ngọn lửa truyền cảm hứng cho lớp giáo viên kế cận, viết tiếp trang sử hiếu học đầy tự hào của quê hương.