Những người trẻ lập nghiệp trên quê hương

Tiệm thuốc thú y và dịch vụ chăm sóc thú cưng của anh Lê Minh Hải

Khởi nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng

Anh Lê Minh Hải (sinh năm 1998), Bí thư Chi đoàn thôn Bình Nghĩa, xã Sông Lũy là một trong những gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào lập thân, lập nghiệp tại địa phương. Sau thời gian học tập, làm việc tại thành phố và tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực thú y, anh Hải quyết định trở về quê hương, mở tiệm thuốc thú y kết hợp dịch vụ chăm sóc vật nuôi lưu động. Với kiến thức chuyên môn và sự tận tâm, anh góp phần hỗ trợ bà con nông dân chăm sóc vật nuôi, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Không dừng lại ở đó, anh Hải mạnh dạn đầu tư xây dựng 2 sân pickleball, thành lập Câu lạc bộ Pickleball Sông Lũy, tạo không gian rèn luyện thể thao lành mạnh cho người dân. Anh còn tổ chức các lớp hướng dẫn pickleball miễn phí cho thiếu nhi, giúp các em có thêm sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe và phát triển kỹ năng. Điểm đáng ghi nhận ở người bí thư chi đoàn trẻ là sự kết hợp giữa phát triển kinh tế với trách nhiệm cộng đồng.

Thông qua các giải đấu thể thao kết hợp gây quỹ an sinh xã hội, anh cùng câu lạc bộ đã ủng hộ 1 triệu đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; trao 10 suất quà tết trị giá 5 triệu đồng cho học sinh nghèo; tặng 12 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho các gia đình chính sách nhân dịp 27/7 và trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Bình Tân nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027. Trên cương vị Bí thư Chi đoàn, anh Hải còn tích cực gắn kết hoạt động thể thao với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần tập hợp thanh niên, xây dựng lối sống tích cực.

Anh Nguyễn Bá Dương lập nghiệp với mô hình thu mua nông sản

Anh Nguyễn Mạnh Tường Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sông Lũy đánh giá, mô hình của anh Hải là hướng đi đáng khuyến khích khi kết hợp kiến thức chuyên môn, phát triển kinh tế với phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các hoạt động cộng đồng. Đoàn xã định hướng tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, mạnh dạn khởi nghiệp. Đồng thời tuyên truyền, lan tỏa những mô hình kinh tế tiêu biểu trong đoàn viên, thanh niên.

Lập nghiệp từ lợi thế địa phương

Tại thôn Lương Bắc, xã Lương Sơn, anh Nguyễn Bá Dương (sinh năm 1992) lại lựa chọn hướng phát triển kinh tế từ hoạt động thu mua, vận chuyển và tiêu thụ nông sản. Những bao nông sản được cân, phân loại, đóng gói rồi chuyển lên xe tải để đưa đến nơi tiêu thụ là công việc của anh Dương nhiều năm nay. Tận dụng nguồn nông sản sẵn có tại địa phương, anh từng bước tạo dựng hướng đi kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của quê hương.

Công việc thu mua nông sản đòi hỏi sự chịu khó, nhạy bén trong nắm bắt giá cả thị trường. Vì thế anh Dương cẩn thận từ khâu lựa chọn nguồn hàng, phân loại, đóng gói đến vận chuyển nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm. Thông qua hoạt động kinh doanh, anh Dương không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần kết nối người sản xuất với thị trường, hỗ trợ tiêu thụ và phát huy giá trị nông sản địa phương.

Câu lạc bộ Pickleball Sông Lũy do anh Lê Minh Hải thành lập.

Chị Đỗ Thị Phương - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lương Sơn cho biết, mô hình của anh Dương là minh chứng cho sự nhạy bén của thanh niên trong khai thác lợi thế quê hương, tìm kiếm cơ hội lập nghiệp từ chính những nhu cầu thực tế của đời sống và sản xuất.

Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế gia đình; khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Đồng thời kết nối nguồn lực, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các chương trình tư vấn, đào tạo nghề và nguồn vốn vay ưu đãi theo quy định.