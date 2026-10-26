Những người trẻ làm mới quê hương

Anh Sùng A Dia, xã Quài Tở trò chuyện, trao đổi, hướng dẫn người dân cách chăm sóc cây cà phê.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới và thử nghiệm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, anh Sùng A Dia, xã Quài Tở đã lựa chọn gắn bó với quê hương, khởi nghiệp từ cây cà phê. Sau hơn 10 năm gắn bó với cây cà phê, tháng 1/2024, anh mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Cà phê Pha Đin với 7 thành viên, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển cây cà phê theo hướng liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới sản xuất bền vững.

Hiện nay, với quy mô liên kết 120ha, Hợp tác xã Cà phê Pha Đin đang từng bước mở rộng vùng nguyên liệu, sản xuất theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông qua liên kết sản xuất, Hợp tác xã hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, thu hái và sơ chế cà phê, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước gia tăng giá trị hạt cà phê và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Anh Sùng A Dia, Giám đốc Hợp tác xã Cà phê Pha Đin chia sẻ: “Khởi nghiệp từ chính đồng đất quê hương, tôi mong muốn không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần đưa cây cà phê trở thành cây trồng chủ lực, giúp người dân nâng cao thu nhập. Vì vậy, tôi luôn trăn trở tìm hướng sản xuất hiệu quả, vận động bà con liên kết thành lập HTX, cùng nhau thay đổi phương thức canh tác, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu cà phê địa phương. Khi người dân đồng lòng, sản xuất có liên kết, cây cà phê sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững ngay trên mảnh đất quê hương”.

Với tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, chị Tòng Thị Hà, bản Chiềng Chung, xã Tuần Giáo đã mạnh dạn tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu trên chính quê hương, chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khơi dậy ý chí vươn lên trong phát triển kinh tế của nhiều hộ dân trong bản.

Chị Tòng Thị Hà chăm sóc đàn gà.

Từ hiệu quả mô hình chăn nuôi gia cầm của gia đình mình, chị Hà đã kết nối những hộ có chung chí hướng, chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau chuyển đổi sản xuất và thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Mường Quài. Hiện Hợp tác xã tập trung phát triển mô hình nuôi gà ta thả đồi, lợn đen, cá… theo hướng an toàn, hữu cơ, tận dụng lợi thế thổ nhưỡng địa phương, từng bước xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đến nay, đời sống xã viên ngày càng phát triển, nhiều hộ có kinh tế khá giả.

Chị Tòng Thị Hà cho hay: “Điều tôi tâm đắc nhất là Hợp tác xã đã giúp các hộ dân thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Thay vì chỉ trông chờ vào sản xuất truyền thống, các thành viên chủ động học hỏi kỹ thuật, tính toán phương án chăn nuôi phù hợp và chú trọng chất lượng sản phẩm. Quá trình cùng nhau phát triển sản xuất cũng giúp các hộ có thêm động lực, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhau vươn lên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân tham gia liên kết, mở rộng các mô hình hiệu quả, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế bền vững”.

Ở bản Na Dôn, xã Núa Ngam, đảng viên trẻ Lò Đức Quyết được người dân quý mến bởi tinh thần tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Với quyết tâm lập nghiệp trên chính quê hương, anh mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp chăn nuôi lợn, nuôi cá... Nhờ sự chủ động, cần cù và mạnh dạn đổi mới cách làm, mô hình mang lại nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ giúp gia đình vươn lên, mô hình của anh còn trở thành địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm, góp phần lan tỏa tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế ở địa phương.

“Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, câu nói ấy luôn là phương châm để tôi nỗ lực trên hành trình lập nghiệp. Tôi nghĩ rằng, nếu có ý chí, sự cần cù và tinh thần ham học hỏi, chúng ta hoàn toàn có thể khai thác thế mạnh sẵn có để phát triển kinh tế. Quan trọng nhất là dám nghĩ, dám làm, kiên trì vượt qua khó khăn, biến những điều kiện bình dị của quê hương thành cơ hội vươn lên, làm giàu cho gia đình và đóng góp cho cộng đồng”, anh Lò Đức Quyết chia sẻ.

Anh Lò Đức Quyết (thứ 2 từ trái sang) trao đổi, hướng dẫn người dân cách nuôi trồng thủy sản.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn khởi nghiệp ngay trên quê hương, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế. Bằng tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, họ không chỉ tạo dựng sinh kế, nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn góp phần lan tỏa những cách làm hiệu quả trong cộng đồng. Từ các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, các bạn trẻ từng bước thay đổi tư duy sản xuất, thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân, nâng cao giá trị nông sản và tạo thêm việc làm tại chỗ. Những nỗ lực ấy góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, lao động, mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Khi khát vọng lập thân, lập nghiệp gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, mỗi người trẻ không chỉ là chủ thể vươn lên làm giàu mà còn trở thành nhân tố tích cực khơi dậy tiềm năng, tạo động lực phát triển, góp sức xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển bền vững.