Những người trẻ giữ lửa yêu thương bên bữa cơm 5.000 đồng tới bệnh nhân

Mỗi sáng Chủ nhật, trước cổng các bệnh viện lớn tại Hà Nội, những suất cơm giá 5.000 đồng lại được trao đến người nhà bệnh nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau mỗi bữa ăn giản dị là sự tận tâm của những tình nguyện viên trẻ, cùng mong muốn san sẻ gánh nặng chi phí và lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Cơm 5000 Hà Nội đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế thực phẩm và nấu những bữa ăn nóng hổi. Ảnh: Khánh Ngọc

Từ sáng sớm, tại căn bếp nhỏ ở số 5 Minh Khai (phường Bạch Mai, Hà Nội), các thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Cơm 5000 Hà Nội đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế thực phẩm và nấu những bữa ăn nóng hổi. Mỗi người một việc, từ làm sạch rau củ, chế biến món ăn đến chia cơm, đóng hộp, tất cả đều được thực hiện cẩn thận để bảo đảm chất lượng và vệ sinh. Khoảng 11 giờ, những suất cơm được chuyển tới các điểm phát trước cổng bệnh viện.

Những suất cơm được chuyển tới các điểm phát trước cổng bệnh viện

Đón nhận suất cơm, bà Nguyễn Kim Ngân, 78 tuổi, ở phường Kim Liên, xúc động trước tình cảm của các tình nguyện viên. Với những người đang gặp khó khăn, sự giúp đỡ đúng lúc không chỉ san sẻ chi phí sinh hoạt mà còn tiếp thêm niềm tin vào tình người.

Với người bệnh, một suất cơm nóng đôi khi còn mang ý nghĩa lớn hơn giá trị vật chất. Ảnh: Khánh Ngọc

Lê Khánh Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Y - Dược Cộng đồng, chia sẻ niềm vui khi trực tiếp trao từng suất cơm và nhận lại những lời cảm ơn chân thành. "Mình cảm thấy dù đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng có thể góp phần giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, mang lại cho họ một chút ấm áp và sẻ chia", Linh nói.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Cơm 5000 Hà Nội vẫn bền bỉ duy trì hoạt động trong 15 năm qua. Ảnh: Khánh Ngọc

Gần 15 năm qua, Câu lạc bộ Thiện nguyện Cơm 5000 Hà Nội vẫn bền bỉ duy trì hoạt động, được tiếp nối bởi nhiều thế hệ tình nguyện viên. Người đi trước hướng dẫn người đến sau, cùng nhau giữ gìn nếp làm việc và tinh thần sẻ chia.

Nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không giấu được sự xúc động trước tình cảm mà các tình nguyện viên dành cho. Ảnh: Khánh Ngọc

Theo chị Đào Ngọc Ánh, thành viên phụ trách điểm phát cơm Bạch Mai, Cơm 5000 không chỉ hỗ trợ những bữa ăn mà còn là nơi người trẻ lan tỏa sự tử tế, để mọi người cảm nhận rằng trong cộng đồng luôn có những người sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ nhau.