Chị Y Deng hướng dẫn người dân đăng ký thủ tục đất đai.

Tại làng Lung, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi, khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo thôn, tháng 7-2026, chị Y Trà (2003, dân tộc Gia Rai) được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn với tỷ lệ đồng thuận gần 100%.

Chị Y Trà sinh ra và lớn lên tại làng Lung, năm 2025, tốt nghiệp Đại học Quy Nhơn, chuyên ngành Quản lý Nhà nước và đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn làng Lung từ thời điểm năm 2025.

Gắn bó với dân làng, chị Y Trà hiểu rõ về đời sống, phong tục, tập quán của bà con, đó chính là điều kiện thuận lợi để chị làm tốt công việc Trưởng thôn được bà con trong thôn tín nhiệm.

Chị Y Trà thường xuyên thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân trong thôn.

"Tôi nghĩ bà con đã đặt niềm tin vào mình thì bản thân phải cố gắng hơn nữa, trau dồi nhiều kiến thức, kỹ năng, học hỏi thêm từ già làng, các cô, chú đi trước để có thể diễn giải cho bà con hiểu, nghe và làm theo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, xây dựng thôn ngày càng phát triển", chị Y Trà chia sẻ.

Đánh giá về nữ Trưởng thôn Y Trà, già A Thiếu nhận xét: "Trưởng thôn là người trẻ tuổi, tôi nghĩ đó là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Bà con trong thôn luôn đặt trọn niềm tin Trưởng thôn Y Trà. Vì thế hệ trẻ hiện nay nhanh nhẹn, đáp ứng công việc tốt và từ kiến thức trẻ đó có thể giúp cho dân làng phát triển kinh tế và có cuộc sống tốt hơn".

Cùng như chị Y Trà, chị Y Deng (1989, dân tộc Xơ Đăng, nhánh Ca Dong), sinh ra và lớn tại thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi. Y Deng tốt nghiệp Trung cấp Y. Năm 2013 đến năm 2019, Y Deng từng đảm nhiệm chức phó Trưởng Công an xã. Cuối năm 2019, chị được tín nhiệm bầu là Trưởng thôn. Đến tháng 3- 2020, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, kiêm Thôn trưởng và đảm nhận vị trí này cho đến nay.

Các thôn, buôn vùng cao Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Chị Y Deng chia sẻ, thôn Đăk Vang có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm Ca Dong, Mường, Kinh, Xơ Đăng, Thái, Tày và Gié Triêng. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 328 hộ, chiếm 84,1% tổng số hộ dân trong thôn. "Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế tại địa phương", chị Y Deng tâm sự.

Là thôn biên giới, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chị Y Deng thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã, lực lượng Biên phòng phụ trách địa bàn, cùng Tổ An ninh nhân dân của thôn tăng cường tuần tra, kiểm soát và nắm chắc tình hình. Qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thôn.

Khi nói về Y Deng, bà Y Dàng, thôn Đăk Vang, xã Sa Loong cho biết: "Bí thư, thôn Trưởng Y Deng là người rất vui vẻ, nhiệt tình. Việc gì mà bà con chưa biết Y Deng đều tận tình hướng dẫn, giúp đỡ. Bà con ai cũng yêu quý Y Deng".

Hiện tỉnh Quảng Ngãi 1.098 thôn, tổ dân phố, thời gian qua, những trưởng thôn trẻ tuổi không chỉ đại diện cho sức trẻ, nhiệt huyết, sự cống hiến cho công việc, mà còn là "luồng gió mới" mang theo nhiều kỳ vọng của nhân dân, giúp cho đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, xây dựng các thôn vùng cao ngày càng phát triển, hiện đại và văn minh.

Các trưởng thôn trẻ dù mới nhận nhiệm vụ song đã tiếp cận công việc rất tốt, nắm bắt đầy đủ các thông tin của thôn, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học, công nghệ, ứng dụng AI trong tuyên truyền trên mạng xã hội Zalo, Facebook.

Ông Phan Chí Thiện- Chủ tịch UBND xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, trưởng thôn trẻ có nhiều ưu điểm như năng động, nhanh nhạy trong tiếp cận tri thức mới, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội để trao đổi thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách cũng như kết nối với người dân. "Đây là những lợi thế rất cần thiết trong bối cảnh chính quyền các cấp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ", ông Thiện khẳng định.

Sau sáp nhập, địa bàn các thôn ở các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi được mở rộng, đường sá đi lại còn nhiều khó khăn và áp lực công việc lớn hơn, đòi hỏi đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải thực sự là những "cánh tay nối dài" vững mạnh của chính quyền cơ sở. Vì vậy, việc đáp ứng công việc của những trưởng thôn trẻ tuổi hiện nay là một minh chứng cụ thể. Họ là những người sát dân nhất, gần dân nhất, là chiếc cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả.