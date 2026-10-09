Những người tình nguyện làm sạch đường phố

Sáng 4-10, tại đường Lý Nam Đế (phường Hội Phú), anh Phát và anh Triều tiếp tục công việc quen thuộc. Tại đây, cây bụi mọc um tùm, xà bần và rác thải nằm rải rác trên vỉa hè. Sau khoảng 3 giờ lao động, 2 anh đã phát quang, dọn sạch gần 50 m vỉa hè.

Chứng kiến việc làm của 2 anh, ông Nguyễn Ngọc Liễn (tổ 5, phường Hội Phú) chia sẻ: “Tôi thường đi bộ tập thể dục quanh khu vực này. Nhiều đoạn vỉa hè bị cây bụi lấn chiếm, người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tôi đã quay video việc làm của 2 anh rồi gửi vào nhóm chi bộ, tổ dân phố để mọi người cùng biết và lan tỏa”.

Là người khởi xướng, anh Phát cho biết, thấy nhiều đoạn vỉa hè gần nhà bị cỏ dại che phủ, gây khó khăn cho việc đi lại, anh chủ động dọn dẹp. Nhận thấy việc làm có ích, anh rủ anh Triều cùng tham gia và mở rộng sang những tuyến đường khác.

Anh Nguyễn Thành Phát (bìa phải) và anh Võ Vĩnh Triều dọn dẹp vỉa hè đường Lý Nam Đế (phường Hội Phú) sáng 4-10. Ảnh: M.N

Anh Phát hiện làm việc tại Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (phường Pleiku), còn anh Triều làm nông. Dù bận rộn, cả 2 vẫn dành thời gian để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan.

Sau hơn 3 tháng, 2 anh đã phát quang, thu gom rác trên tổng chiều dài khoảng 10 km đường và vỉa hè ở một số xã, phường thuộc địa bàn TP. Pleiku (cũ).

Công việc cũng tiềm ẩn rủi ro. Gần đây, anh Phát phải tiêm phòng uốn ván sau khi giẫm mảnh chai trong lúc dọn cỏ. Trong quá trình dọn dẹp, nhiều người dân đến động viên, ngỏ ý hỗ trợ tiền, thức ăn, nước uống nhưng 2 anh đều từ chối.

“Được mọi người ủng hộ tinh thần đã là động lực rất lớn. Điều tôi mong muốn nhất là lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ môi trường sống đến với mọi người” - anh Phát bày tỏ.

2 anh còn quay nhiều video quá trình dọn dẹp, đăng tải trên các kênh TikTok “Phát Dọn Dẹp” và “Vĩnh Triều”, thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận, chia sẻ tích cực; không ít người gửi lời cảm ơn, động viên 2 anh.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc dọn dẹp đường phố không phải trách nhiệm của 2 anh, thậm chí hoài nghi họ làm để “kiếm view”. Dù đôi lúc chạnh lòng nhưng những lời bàn tán ấy cũng không làm 2 anh chùn bước.

“Tôi nghĩ nếu mình làm được điều gì có ích cho cộng đồng thì cứ làm. Ngoài dọn dẹp đường phố, chúng tôi còn tham gia các hoạt động thiện nguyện do các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức” - anh Triều chia sẻ.