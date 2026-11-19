Màn đêm dần buông, nhưng công trường cầu Đại Ngãi 1, thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên QL60, nối hai bờ tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, vẫn sáng đèn. Ánh đèn pha hắt xuống tạo thành một vầng sáng phủ một vùng mặt sông Hậu, soi rõ từng tốp công nhân miệt mài bám trụ công trường, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông trọng điểm.

Sau hơn ba năm triển khai, cầu Đại Ngãi 1 đang dần thành hình. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành trục giao thông mới cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thay thế phà Đại Ngãi đang ngày càng quá tải.

Dự án cầu Đại Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỷ đồng, tiến độ hiện đạt hơn 59%. Trong đó, tại cầu Đại Ngãi 1, nhịp dẫn phía bờ Vĩnh Long đã cơ bản hoàn thành đổ bê tông bản mặt cầu. Các hạng mục nhịp dẫn phía bờ Cần Thơ cùng hai trụ chính P23, P24... đang được công nhân tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ. Đồng hồ điểm 18h, ca làm việc mới lại bắt đầu.

Dưới ánh đèn công suất lớn, những người thợ thoăn thoắt với công việc được phân công.

Làm việc trong điều kiện đêm tối, ở độ cao gần 100m so với mặt nước, các kỹ sư, công nhân luôn tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật và an toàn lao động. Từng người đều được trang bị đầy đủ áo phản quang, dây đai an toàn, nón bảo hộ khi làm việc.

Hơn 22h, đôi tay vẫn còn lấm lem sau nhiều giờ làm việc, công nhân tranh thủ lấy những phần cơm chuẩn bị sẵn, ăn vội tối cơm tại công trường. “Ca làm việc kéo dài đến hơn 1h sáng nên tôi mang theo cơm để ăn. Được góp sức xây dựng cây cầu ngay trên quê hương mình là rất vui, mong công trình sớm hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện hơn”, anh Nguyễn Phúc Lộc, công nhân quê Vĩnh Long chia sẻ.

Bữa cơm chỉ với những món ăn thường ngày, nhưng thêm phần ấm áp bởi sự quan tâm, sẻ chia và những lời động viên kịp thời từ chủ đầu tư dành cho đội ngũ công nhân đang miệt mài thi công xuyên đêm.

Sau bữa ăn "chớp choáng", các công nhân trở lại với công việc. Đêm càng về khuya, nhịp thi công vẫn miệt mài tiếp diễn. Dẫu công việc vất vả, nhọc nhằn, nhưng họ vẫn ánh lên niềm phấn khởi, tự hào khi được góp công sức xây dựng cây cầu trên quê hương, nối gần hai bờ sông Hậu, góp phần chấm dứt cảnh lụy phà, giúp việc đi lại, giao thương của người dân thuận tiện hơn.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60, khởi công tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành tháng 10/2028. Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã đạt hơn 59% tiến độ. Đáng chú ý, hạng mục cầu Đại Ngãi 2 và khoảng 12km đường dẫn đã cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác tạm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.