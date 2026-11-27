Kỳ 1: Hành trình gieo chữ trên miền đất khó

Ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hành trình đến với tri thức của học sinh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Khoảng cách địa lý, điều kiện học tập và hoàn cảnh gia đình đặt lên vai người thầy nhiều trách nhiệm hơn những giờ lên lớp. Bằng tình yêu nghề, sự kiên trì và những cách làm sáng tạo, các thầy cô đang từng ngày mở rộng cơ hội học tập, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên cho bao thế hệ học trò.

Cô giáo Lê Thị Anh Minh, Trường Tiểu học Tân Sơn, người truyền lửa đam mê học tiếng Anh cho học sinh vùng cao.

Sau sắp xếp, hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập toàn tỉnh được tổ chức thành 655 trường với khoảng 1 triệu học sinh. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc bảo đảm điều kiện học tập và nâng cao chất lượng giáo dục còn nhiều thách thức. Trong hành trình ấy, sự tận tụy, sáng tạo của mỗi nhà giáo góp phần quan trọng giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức.

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Lê Thị Anh Minh nhận công tác tại Trường Tiểu học Thu Cúc 2 (cũ), nơi 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mường, Dao. Nhà cách trường khoảng 60km, cô phải ở lại khu tập thể, từng bước làm quen với phong tục, tập quán và ngôn ngữ của học trò. Điều kiện học tập còn thiếu thốn, việc tiếp cận tiếng Anh của các em cũng gặp nhiều trở ngại. Thấu hiểu những hạn chế của học sinh, cô chủ động tìm tòi phương pháp phù hợp để đưa ngoại ngữ đến gần các em. Sau khi chuyển về Trường Tiểu học Tân Sơn, cô tiếp tục đổi mới cách dạy bằng trò chơi, hình ảnh và những hoạt động gần gũi. Cô còn kết nối với giáo viên ở Anh, Mỹ, Ấn Độ và các trường trong nước qua Skype, Zoom, tổ chức những buổi học, giao lưu trực tuyến. Từ chỗ rụt rè, học sinh dần mạnh dạn giao tiếp, hào hứng sử dụng tiếng Anh. Từ năm 2016 đến nay, học sinh do cô bồi dưỡng có 8 em đạt giải cấp quốc gia tại cuộc thi Olympic tiếng Anh thông minh trực tuyến (OSE); 5 giải cấp tỉnh tại cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet (IOE), cùng giải Vàng vòng loại quốc gia cuộc thi Future Intelligence Students Olympiad (FISO Việt Nam). Năm 2021, cô là một trong hai giáo viên của tỉnh được Bộ GD&ĐT tuyên dương tại chương trình vinh danh nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu.

Cũng từ mong muốn đổi mới hoạt động giáo dục, cô giáo Đào Thị Thu Trang, Trường Mầm non Mường Thàng, xã Mường Thàng, đã dành nhiều tâm huyết ứng dụng công nghệ vào chuyên môn. Từng là Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Phong (cũ), cô có kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục và luôn trăn trở làm thế nào để giáo viên giảm bớt công việc hành chính, dành nhiều thời gian hơn cho trẻ. Cô nghiên cứu xây dựng hồ sơ, kế hoạch giáo dục trên môi trường số, thiết kế giáo án điện tử và hình thành kho tài liệu dùng chung. Năm học 2025-2026, cô tiếp tục triển khai mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo để số hóa quy trình kiểm duyệt, phê duyệt kế hoạch giáo dục trên hệ thống hồ sơ điện tử. Trong 5 năm, cô có 4 sáng kiến được công nhận sáng kiến có ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong phạm vi tỉnh và có 1 sáng kiến được công nhận, đã áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn quốc. Cô được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng GD&ĐT.

Ở Trường THCS Đào Xá, xã Đào Xá, cô giáo Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường, được đồng nghiệp và học sinh quý mến bởi sự tận tâm trong công việc và tấm lòng dành cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2025-2026, khi biết em Đỗ Ngọc Trang, học sinh lớp 9B, mắc ung thư máu giai đoạn cuối, cô đã cùng nhà trường, đồng nghiệp kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gia đình. Hơn 82 triệu đồng được quyên góp, góp phần giúp em có thêm điều kiện điều trị và là nguồn động viên trong lúc khó khăn. Trong công tác chuyên môn, cô Hoa chú trọng đổi mới quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy học; quan tâm phụ đạo học sinh còn hạn chế, bồi dưỡng học sinh có năng lực và hỗ trợ giáo viên nâng cao chất lượng giờ dạy. Với những đóng góp trong công tác giáo dục và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cô được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Cũng bằng sự bền bỉ với nghề, Nhà giáo Ưu tú Lê Thị Hồng Tâm, giáo viên Trường Tiểu học Hạ Hòa, xã Hạ Hòa, đã có 30 năm gắn bó với bục giảng. Trong lớp học, cô quan tâm đến sự khác biệt về năng lực của từng em, khuyến khích học sinh mạnh dạn trình bày suy nghĩ, tìm nhiều cách giải quyết vấn đề. Những em có năng khiếu được động viên tham gia các sân chơi trí tuệ; học sinh còn hạn chế được hướng dẫn, củng cố kiến thức. Học sinh lớp cô giảng dạy có nhiều em đạt giải quốc gia tại các sân chơi Trạng nguyên toàn tài, Violympic. Năm 2024, cô Tâm được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Từ những giờ học ngoại ngữ ở xã Tân Sơn, sáng kiến ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non, đến sự sẻ chia với học trò khó khăn và giúp đỡ đồng nghiệp, mỗi nhà giáo có một cách riêng để đóng góp cho sự nghiệp chung. Ở những nơi điều kiện còn hạn chế, chính sự tận tụy ấy góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận giáo dục, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên của học trò Đất Tổ.

(Còn nữa)