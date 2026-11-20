Mang trên mình màu xanh áo lính, quân hàm đỏ trên vai, họ đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt: Vừa là người thầy truyền thụ tri thức, vừa là người chiến sĩ góp phần bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Giảng viên thị phạm động tác chuẩn để học viên nắm rõ kỹ thuật.

Người thầy trên thao trường

Trên thao trường huấn luyện, những khẩu lệnh dứt khoát vang lên giữa không gian rộng mở. Từng động tác thực hành bắn súng Tiểu liên AK được giảng viên hướng dẫn, thị phạm cụ thể, từ tư thế, cách ngắm bắn đến những yêu cầu kỹ thuật. Với sinh viên, đây không chỉ là một nội dung thực hành trong chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh mà còn là trải nghiệm đòi hỏi sự tập trung, tính kỷ luật và tinh thần vượt khó.

Khác với những giờ học thông thường trên giảng đường, việc giảng dạy các nội dung quân sự đòi hỏi người thầy phải trực tiếp theo sát từng sinh viên, quan sát từng động tác để kịp thời hướng dẫn, sửa chữa những điểm chưa đúng. Mỗi kỹ thuật đều có yêu cầu riêng, mỗi nội dung huấn luyện đều cần được truyền đạt chính xác, bảo đảm sinh viên hiểu và thực hành đúng. Đó cũng là công việc Thượng tá Nguyễn Thanh Lạng, giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế đã gắn bó trong nhiều năm qua.

Được đào tạo cơ bản tại Trường Sĩ quan Pháo binh, trải qua hơn 30 năm công tác trong quân ngũ và đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy tại các đơn vị quân đội, Thượng tá Nguyễn Thanh Lạng tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Những kiến thức, trải nghiệm từ môi trường quân đội trở thành nền tảng để Thượng tá Nguyễn Thanh Lạng vận dụng vào công tác giảng dạy, huấn luyện sinh viên.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Lạng, để nâng cao chất lượng huấn luyện, người giảng viên phải nắm chắc kiến thức, nội dung chương trình, đồng thời bám sát quá trình học tập và hướng dẫn sinh viên thực hiện từ những động tác cơ bản đến kỹ thuật khó. Đặc biệt, kỹ thuật bắn súng là nội dung đòi hỏi độ chính xác cao nên giảng viên phải thường xuyên kiểm tra, uốn nắn từng buổi học, giúp sinh viên nắm vững kiến thức, kỹ năng trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo. Với thời lượng huấn luyện bắn súng chỉ có 6 buổi, tương ứng 24 tiết, trước khi kết thúc học phần bằng bài thi bắn súng, yêu cầu đặt ra đối với người thầy là phải bảo đảm chất lượng huấn luyện và giúp sinh viên đạt kết quả tốt.

Tiết học thực hành tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế.

Không chỉ chú trọng kỹ năng thực hành, các giảng viên còn tìm cách đổi mới phương pháp truyền đạt, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ và có khả năng vận dụng. Bạn Lê Nguyễn Minh Nhi, sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, trong các giờ học lý thuyết, giảng viên không nặng về truyền đạt kiến thức hay văn bản dài dòng mà thường gắn nội dung bài học với thực tiễn đời sống, những câu chuyện lịch sử và các vấn đề thời sự về quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của môn học và từng học phần.

Đối với các nội dung thực hành như, phòng ngự, tiến công và kỹ thuật bắn súng, giảng viên tổ chức hướng dẫn theo từng bước: Làm mẫu, phân tích kỹ thuật và tổ chức cho sinh viên luyện tập. Sau khi thị phạm động tác chuẩn, các thầy phân tích những lỗi thường gặp để người học nhận biết, khắc phục; đồng thời hướng dẫn tiểu đội trưởng và các thành viên trong trung đội tự luyện tập. Trong quá trình đó, giảng viên tiếp tục theo dõi, chỉnh sửa tư thế và kỹ thuật cho từng sinh viên.

Theo Minh Nhi, cách tổ chức bài học này giúp sinh viên dễ tiếp thu, có cơ hội thực hành nhiều hơn và kịp thời khắc phục sai sót. Sự tận tình hướng dẫn của giảng viên giúp em và các bạn từng bước hoàn thiện kỹ năng, tự tin hơn trong quá trình học tập.

Đối với sinh viên Cấn Nguyễn Thu Uyên, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, khoảng thời gian học tập tại Trung tâm mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Được tiếp xúc với các thầy, cô và sinh hoạt trong môi trường có tính kỷ luật cao, em cảm nhận rõ hơn về tinh thần yêu nước và ý nghĩa của việc rèn luyện bản thân. Thu Uyên chia sẻ, bài giảng và trải nghiệm trong thời gian học tập tại đây giúp em thêm biết ơn những điều đã được tiếp nhận. Đây là khoảng thời gian ý nghĩa đối với bản thân em.

Trao kiến thức, bồi đắp bản lĩnh

Nếu thao trường là nơi sinh viên rèn luyện tác phong, kỹ năng quân sự, trên giảng đường, những người thầy mang quân hàm đỏ tiếp tục mở rộng bài học bằng kiến thức gắn với thực tiễn. Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa dạng, phức tạp, việc giúp sinh viên nhận diện thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng và nâng cao ý thức khi tham gia mạng xã hội cũng được các giảng viên chú trọng lồng ghép vào nội dung giảng dạy.

Để làm được điều đó, đội ngũ giảng viên thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, theo sát những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Những nội dung về an ninh mạng, nhận diện thông tin sai lệch, nâng cao cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng được đưa vào bài giảng phù hợp yêu cầu của từng nội dung học tập.

Giảng viên thị phạm động tác chuẩn cho học viên.

Trung tá Phan Chí Thanh, giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế cho biết, việc thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức và cập nhật kiến thức mới là yêu cầu cần thiết để bảo đảm chất lượng giảng dạy. Đặc biệt, trước tình trạng xuất hiện những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, giảng viên cần lồng ghép các tình huống thực tế vào bài học, giúp sinh viên nhận biết, nâng cao khả năng chọn lọc và sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng đắn. Qua những bài học ấy, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức quốc phòng, an ninh mà còn nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội và đất nước. Đây cũng là một trong những giá trị quan trọng mà đội ngũ giảng viên hướng đến trong quá trình giáo dục, đào tạo.

Những bài học từ thầy, cô không chỉ nằm trong nội dung giáo trình mà còn được thể hiện qua tác phong, nền nếp và cách ứng xử trong môi trường tập thể. Sinh viên học cách tuân thủ giờ giấc, thực hiện nhiệm vụ chung, chia sẻ trách nhiệm và chủ động hơn trong sinh hoạt, học tập. Đó là những trải nghiệm góp phần hình thành ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đồng đội và khả năng thích nghi với những yêu cầu mới.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế, môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những nội dung góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Với thời lượng một khóa học 4 tuần, Trung tâm tổ chức cho sinh viên học tập, ăn ở tập trung theo nền nếp chính quy của môi trường quân đội. Qua khóa học, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết mà còn từng bước hình thành tác phong kỷ luật, ý thức trách nhiệm và lý tưởng sống.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiện cho biết, những hành trang đó không chỉ phục vụ quá trình học tập tại Trung tâm mà còn có ý nghĩa khi sinh viên trở về trường đại học, tiếp tục học tập và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Điều khiến đội ngũ cán bộ, giảng viên tự hào chính là sự trưởng thành của các em sau mỗi khóa học. Qua trao đổi với các trường, Trung tâm nhận thấy nhiều sinh viên có ý thức trách nhiệm hơn, tích cực đóng góp xây dựng nhà trường ngày càng chính quy, hiện đại.

“Đối với những giảng viên mang quân hàm đỏ, sự trưởng thành của sinh viên không chỉ là kết quả của một khóa học mà còn là niềm vui, động lực trong quá trình công tác. Chứng kiến các thế hệ sinh viên ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh, trách nhiệm và ý thức đóng góp cho cộng đồng là niềm tự hào đối với những người thầy Trung tâm. Những kiến thức, kỹ năng được trang bị hôm nay cũng góp phần chuẩn bị hành trang để các em thực hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Xuân Thiện bộc bạch.

Nội dung các tiết học lý thuyết được các thầy giảng dạy gắn với thực tiễn đời sống, những câu chuyện lịch sử và các vấn đề thời sự về quốc phòng, an ninh.

Bằng bản lĩnh người chiến sĩ và tâm huyết của người thầy, những người lính quân hàm đỏ đang ngày ngày góp phần gieo hạt mầm tri thức, bồi đắp lòng yêu nước và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Đó cũng là cách những người thầy đặc biệt ấy tiếp nối sứ mệnh cao quý của nghề giáo trong hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.