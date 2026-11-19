Cô Nguyễn Thị Vân Nhi và các học trò hưởng ứng phong trào học tập suốt đời. (Ảnh: NVCC)

Dành cả cuộc đời gắn bó, cống hiến cho giáo dục vùng cao, các thầy cô giáo không chỉ trao tri thức mà còn chính là những người “thắp lửa”, gieo ước mơ và khát vọng vươn lên cho học trò vì tương lai tươi sáng hơn cho chính mình và cộng đồng.

Chắt chiu nuôi những “hạt mầm”

Mỗi ngày, cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy, xã A Lưới 1, thành phố Huế đi về 120km để dạy học trò, vượt qua con đèo Pê Ke hiểm trở, nơi những ngày mưa lũ luôn rình rập nỗi lo sạt lở đá lăn. Điều giữ cho tay lái cô luôn vững vàng qua từng khúc cua dốc đứng chính là những ánh mắt của học trò.

Là một người con của đồng bào dân tộc thiểu số, cô Nhi thấu hiểu sâu sắc những thiếu thốn và thiệt thòi của những học trò nơi đây, khát vọng mang đến cho các em một tương lai tươi sáng hơn vì thế càng cháy bỏng.

“Khoảng cách địa lý có thể xa xôi, điều kiện vật chất có thể thiếu thốn, nhưng ước mơ của các em tuyệt đối không được phép nhỏ bé. Tôi vẫn thường tâm tình với học trò rằng tri thức có thể không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng học tập chắc chắn là chiếc chìa khóa nhanh nhất, bền vững nhất để các em mở tung cánh cửa nghèo khó, tự tin bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia,” cô Nhi chia sẻ.

Để những ước mơ của học trò không đứt gánh, cô không quản ngại vượt đèo dốc nơi đại ngàn A Lưới đến nhà vận động học sinh đến lớp, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào bài giảng, đưa hơi thở thời đại vào từng bài giảng để học trò vùng biên mở rộng nhãn quan và sẵn sàng tâm thế hội nhập.

Mỗi ngày, cô Nhi đi về 120 km, vượt đèo dốc đến với học trò. (Ảnh: NVCC)

“Dẫu phía trước còn muôn vàn đèo dốc và sương gió, tôi vẫn sẽ miệt mài với từng chuyến đò tri thức, chắt chiu từng hạt mầm hy vọng để mai này những mầm xanh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy nở hoa,” cô Nhi xúc động nói.

Thành công của trò, hạnh phúc người thầy

Có 23 năm miệt mài “gieo chữ” nơi biên cương miền Tây xứ Nghệ, cô Phạm Thị Thùy Liên, giáo viên Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Mường Quạ, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An tự hào khi có rất nhiều “hạt mầm” của mình đã “nở hoa” từ mái trường, từ sự dìu dắt chắt chiu của thầy cô.

Một trong những học trò cô nhớ nhất là Ngân Thị Diệu Thùy, học sinh dân tộc Thái, có tư chất thông minh và yêu môn Lịch sử. Em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi bố mẹ ly hôn, em ở với ông bà nội đã lớn tuổi và thường xuyên đau yếu… Nhưng với sự đồng hành, động viên, chia sẻ của thầy cô và bạn bè, Thùy đã mạnh mẽ vươn lên, kiên trì học hỏi, đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025. Với Thùy, cô Liên như người mẹ thứ hai. Em hiện là một học sinh xuất sắc của Trường Trung học phổ thông T20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dù đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, nhưng với cô Liên, phần thưởng lớn nhất của người giáo viên nằm trong niềm vui đến lớp của học sinh, trong lời chào của học trò cũ đã trưởng thành, vẫn nhớ và kính trọng cô sau nhiều năm gặp lại, là khoảnh khắc một học trò từng nhút nhát, từng nghĩ mình không thể nay đã xung phong lên bảng giải bài.

Cô Phạm Thị Thùy Liên trong giờ lên lớp tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Mường Quạ, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: NVCC)

Không mong tất cả học sinh của mình đều trở thành học sinh giỏi, điều cô Liên mong mỏi nhất là mỗi em khi rời khỏi mái trường đều mang theo giá trị sống tốt đẹp: biết yêu quê hương, biết trân trọng lịch sử dân tộc, có niềm tin vào bản thân và có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

“Điều tôi tự hào nhất sau 23 năm làm nghề không phải đã có bao nhiêu danh hiệu, mà là tôi đã không bỏ cuộc trước những khó khăn của vùng biên giới, vẫn kiên trì đứng lớp, vẫn tìm cách làm tốt hơn mỗi ngày và vẫn cố gắng trao cho học trò những cơ hội mà các em xứng đáng có được. Người giáo viên có thể không thay đổi được cả thế giới, nhưng có thể thay đổi một cuộc đời bằng một bài học, một lời động viên, một niềm tin đúng lúc. Và tôi muốn mình tiếp tục là người gieo những hạt giống ấy,” cô Liên nói.

Để học trò vùng khó không bị bỏ lại phía sau

Gieo những “hạt giống” nơi đại ngàn cũng là sự nghiệp mà cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo, Trường Tiểu học Yên Minh, thôn Nà Mạ, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang lựa chọn cống hiến. Ngôi trường cô công tác thuộc vùng đặc biệt khó khăn, nhiều điểm trường nằm xa trung tâm, đường đèo dốc, quanh co, trơn trượt, nhưng với cô Thảo, được đứng trên bục giảng ở nơi đây là niềm tự hào bởi giáo dục chính là con đường quan trọng để mở ra những cơ hội mới cho thế hệ trẻ.

“Vì vậy, tôi luôn tự nhủ người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải góp phần khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên trong mỗi học trò,” cô Thảo nói.

Là giáo viên môn Tin học, cô gặp nhiều khó khăn trong hoạt động dạy học khi đường sá đi lại giữa các điểm trường còn khó khăn, thiết bị chưa đầy đủ, việc triển khai một ý tưởng dạy học mới không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng với cô Thảo, chính những khó khăn ấy đã giúp cô hiểu sâu sắc hơn giá trị của nghề giáo.

Mỗi sự tiến bộ nhỏ, niềm say mê học tập của học trò chính là niềm hạnh phúc của cô giáo Đoàn Thị Phương Thảo. (Ảnh: NVCC)

“Tôi hiểu rằng ở nơi càng khó khăn, người giáo viên càng cần sự kiên trì. Ở nơi học sinh còn thiếu điều kiện, mỗi cơ hội được học tập và tiếp cận tri thức càng trở nên quý giá. Học sinh vùng khó cũng đầy ước mơ, sự tò mò, khả năng sáng tạo và khát vọng khám phá thế giới. Điều các em cần là một người thầy sẵn sàng đồng hành, kiên nhẫn hướng dẫn và tạo cho các em niềm tin rằng hoàn cảnh không quyết định tương lai. Vì vậy, tôi càng trân trọng hơn những cơ hội được học hỏi, đổi mới và cống hiến. Tôi tin rằng, mỗi tiết học được chuẩn bị bằng tâm huyết, mỗi học sinh tiến bộ thêm một bước và mỗi kinh nghiệm được chia sẻ với đồng nghiệp đều là một đóng góp nhỏ nhưng ý nghĩa cho sự nghiệp giáo dục,” cô Thảo chia sẻ.

Với tâm nguyện ấy, cô Thảo đã chủ động nghiên cứu, vận dụng nhiều phương pháp và hình thức dạy học tích cực, kết hợp các phần mềm, nền tảng công nghệ như Scratch, PowerPoint tương tác, Quizizz, Plickers, Canva, công cụ AI nhằm tạo hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Qua đó, chất lượng và hiệu quả các giờ học Tin học từng bước được nâng lên, học sinh mạnh dạn thực hành, biết vận dụng kiến thức vào các tình huống học tập và đời sống.

“Có những học sinh ban đầu còn rụt rè trước máy tính, chưa tự tin khi thực hiện một nhiệm vụ. Nhưng khi được giáo viên hướng dẫn bằng những hoạt động phù hợp, các em dần mạnh dạn hơn, biết tự mình tạo ra sản phẩm, biết sửa lỗi và vui mừng khi hoàn thành nhiệm vụ. Chính những thay đổi nhỏ ấy lại là động lực rất lớn để tôi tiếp tục gắn bó với nghề,” cô Thảo nói./.