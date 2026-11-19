Thầy Nguyễn Cửu Huy, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú và TS. Lê Thị Huỳnh Anh, giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, là những nhà giáo như thế.

Thầy Nguyễn Cửu Huy (ngoài cùng, bên trái) trong một hoạt động tại Trường THPT Trần Phú.

Lấy sự trưởng thành của học sinh làm niềm vui

Hơn ba thập niên gắn bó với ngành giáo dục, thầy Nguyễn Cửu Huy luôn giữ niềm say mê với nghề dạy học. Là Thạc sĩ Toán học, từng trực tiếp giảng dạy và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy thấu hiểu rằng chất lượng giáo dục không chỉ được quyết định bởi những chỉ tiêu hay thành tích, mà còn được vun đắp từ tâm huyết của người thầy, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ và môi trường học tập khuyến khích mỗi học sinh phát huy năng lực.

Từng đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2022, thầy được điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú và từ tháng 10/2024, đảm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Đảng ủy nhà trường.

Ở mỗi môi trường công tác, thầy đều chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy năng lực của đội ngũ và tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Với quan điểm giáo dục toàn diện, thầy quan tâm đến kết quả học tập, đồng thời chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực thực hành và khả năng thích ứng của học sinh.

Trên cương vị người đứng đầu, thầy chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo; tăng cường hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục.

Dù đảm nhận nhiều công việc quản lý, thầy vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chuyên môn, nhất là bồi dưỡng học sinh giỏi. Thầy trực tiếp tham gia cùng giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của thành phố dự thi cấp quốc gia.

Thầy Nguyễn Cửu Huy vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Qua nhiều năm, các đội tuyển do thầy cùng đồng nghiệp tham gia bồi dưỡng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Riêng năm học 2020 - 2021, học sinh trong đội tuyển đạt 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích quốc gia; năm học 2021 - 2022 đạt 3 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Những năm tiếp theo, đội tuyển tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, trong đó năm học 2022 - 2023 có 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích; năm học 2023 - 2024 đạt 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Tại Trường THPT Trần Phú, công tác điều hành của thầy cũng góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục. Số giải học sinh giỏi cấp thành phố tăng từ 119 giải năm học 2022 - 2023 lên 137 giải năm học 2024 - 2025. Tỷ lệ học sinh xếp loại học tập tốt tăng từ 50,63% lên gần 75%; tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện tốt năm học 2024 - 2025 đạt 99,22%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì ở mức 99,86%.

Đằng sau những kết quả ấy là sự đổi mới đồng bộ trong công tác quản lý, từ nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy đến tăng cường ứng dụng công nghệ trong nhà trường.

Thầy chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học, tiếp cận phương pháp giảng dạy mới. Nhà trường cũng phối hợp với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, thầy còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nơi giáo viên được tôn trọng, học sinh được lắng nghe và mỗi thành viên đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia.

Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên được thực hiện đầy đủ; những trường hợp khó khăn, ốm đau được thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời. Trong giai đoạn được thống kê, kinh phí chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên nhà trường ước tính hơn 734 triệu đồng.

Với học sinh, thầy quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thông qua các buổi đối thoại, hoạt động tư vấn tâm lý và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường. Những em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ để tiếp tục đến trường.

Công tác xã hội hóa giáo dục cũng được triển khai hiệu quả, huy động hơn 4,5 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại Trường THPT Trần Phú.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, hai lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố cùng nhiều hình thức khen thưởng của các cấp, thầy Nguyễn Cửu Huy còn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, đóng góp bền bỉ của thầy trong công tác quản lý, giảng dạy và xây dựng môi trường giáo dục ngày càng phát triển.

Với thầy, những thành tích đạt được không phải dấu ấn của riêng người đứng đầu mà là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của cả tập thể. Niềm vui lớn nhất vẫn là nhìn thấy học sinh trưởng thành, giáo viên yên tâm cống hiến và ngôi trường ngày càng tiến bộ.

Truyền cảm hứng từ giảng đường đến cuộc sống

Với TS. Lê Thị Huỳnh Anh, giảng viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, sự tận tâm với nghề còn được thể hiện qua những hoạt động đồng hành, khơi mở tư duy và truyền cảm hứng cho sinh viên.

Với cô, giảng dạy đại học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình giúp người học khám phá năng lực, hình thành tư duy độc lập và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp. Bởi vậy, bên cạnh công tác chuyên môn, cô dành nhiều tâm huyết cho hoạt động Đoàn, các chương trình học tập trải nghiệm và kết nối sinh viên với thực tiễn.

“Qua từng chiến dịch tình nguyện, sân chơi học thuật hay hội thao, tôi được lắng nghe những trăn trở chân thật nhất của các em ngoài bục giảng. Nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ hôm nay cũng chính là cách tôi tìm lại năng lượng tươi mới cho mình”, TS. Lê Thị Huỳnh Anh chia sẻ.

TS. Lê Thị Huỳnh Anh (hàng đầu, thứ ba, từ phải sang) được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” toàn quốc năm 2026.

Không dừng lại ở những hoạt động phong trào, cô còn đồng hành cùng sinh viên trong các chương trình học tập trải nghiệm, trao đổi và hợp tác quốc tế thuộc dự án Learning Express (LeX).

Thông qua những hoạt động này, sinh viên có cơ hội tiếp cận các vấn đề thực tiễn, rèn luyện khả năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề. Với cô, đó là cách đưa kiến thức ra khỏi khuôn khổ giảng đường, giúp người học hiểu sâu hơn về trách nhiệm của tri thức đối với cộng đồng.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), TS. Lê Thị Huỳnh Anh cho rằng vai trò của người giảng viên đại học đang có những chuyển dịch rõ rệt. Khi công nghệ có thể nhanh chóng cung cấp lời giải cho nhiều bài toán, người thầy không chỉ truyền đạt thông tin mà cần trở thành người đặt vấn đề, định hướng và kiến tạo tư duy cho người học.

Theo cô, sinh viên cần hiểu bản chất của mô hình, biết xác lập biến số, đánh giá giả định và phản biện những kết quả do công nghệ tạo ra. AI nên được xem là công cụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu chứ không thể thay thế tư duy độc lập. Đặc biệt, bên cạnh năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, sự thấu cảm và trách nhiệm xã hội vẫn là những giá trị cốt lõi của mỗi người.

Cô mong muốn sinh viên luôn nuôi dưỡng tinh thần cải tiến liên tục (Kaizen), không ngại những khiếm khuyết ban đầu, kiên trì hoàn thiện bản thân và dám dấn thân trước những vấn đề khó.

“Người thầy thời đại số không cạnh tranh với AI về tốc độ lưu trữ hay tính toán, mà đồng hành cùng người học để giữ vững 'chất người' và tư duy hệ thống giữa muôn vàn dữ liệu”, cô chia sẻ.

Những nỗ lực trong chuyên môn và hoạt động phong trào đã mang đến cho TS. Lê Thị Huỳnh Anh dấu mốc đáng nhớ khi cô được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” toàn quốc năm 2026, ngay trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Với cô, hạnh phúc của nghề giáo không nằm ở những lời tán dương mà ở khoảnh khắc chứng kiến học trò tự tin bước ra khỏi cánh cổng trường, làm chủ công việc và sống tử tế với nghề đã chọn.

Hai nhà giáo, hai môi trường công tác và những cách cống hiến khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm dành cho người học.

Những đóng góp ấy thêm một lần khẳng định giá trị bền vững của nghề giáo: dù ở bất kỳ thời đại nào, người thầy vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc khơi mở tiềm năng, nuôi dưỡng nhân cách và chắp cánh cho những ước mơ.