Tri ân trong ngày hội lớn

Từ cội nguồn Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam thành lập ngày 9/10/1963 đến ngôi trường hôm nay, hành trình 63 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học ANND luôn gắn liền với sự tận hiến của bao thế hệ nhà giáo và cán bộ làm công tác giáo dục, đào tạo.

Các cá nhân được khen thưởng, vinh danh trong ngày lễ kỷ niệm 20/11 tại Trường Đại học ANND.

Ở những mái trường của lực lượng Công an nhân dân (CAND), nghề dạy học mang một sắc thái rất riêng. Người thầy không chỉ đứng trên bục giảng. Người thầy làm gương bằng chính đời sống, trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Phía sau mỗi giờ giảng trọn vẹn còn có sự đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ tham mưu, quản lý đào tạo, quản lý học viên, thư viện, kỹ thuật, hậu cần và phục vụ – những "người đồng hành" lặng lẽ vun đắp cho từng bước trưởng thành của học viên.

Trung tá Vũ Duy Hoàng, nguyên Phó Trưởng khoa An ninh nội địa (luân chuyển đến công tác tại Cục An ninh nội địa)- Nhà giáo tiêu biểu 2026.

Tại buổi lễ kỷ niệm, những lời phát biểu xúc động của đại diện cán bộ, giảng viên và học viên, cùng những đóa hoa tri ân đã làm sáng lên nét đẹp "tôn sư trọng đạo" trong môi trường đặc thù. Dịp này, Nhà trường cũng tổ chức khen thưởng, vinh danh nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu: 6 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND" năm 2026 theo Quyết định số 6897/QĐ-BCA ngày 28/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an, các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Công an, các nhà giáo tiêu biểu cùng 5 giảng viên đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ" năm 2026. Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ, miệt mài bên giáo án và nghiên cứu của đội ngũ nhà giáo.

Những người thầy ghi dấu ấn ở nhiều cuộc thi lớn

Nếu trên giảng đường, người thầy gây ấn tượng bằng chiều sâu lý luận và sự gắn kết với thực tiễn nghiệp vụ, thì ở nhiều sân chơi, cuộc thi và hoạt động xã hội bên ngoài trường, họ lại hiện lên với tinh thần sáng tạo, nhạy bén và giàu trải nghiệm đời sống. Những giải thưởng đạt được trong thời gian qua cho thấy hình ảnh người thầy Trường Đại học ANND không gói gọn trong khuôn khổ sách vở hay giáo trình, mà luôn chủ động hòa mình vào các vấn đề thời sự, văn hóa và cộng đồng.

Đại úy Phạm Ngọc Thủy bên tác phẩm "Gần dân nhất – Từ những điều giản dị".

Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video/clip "Tổ quốc bình yên" tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 – 12/7/2026), cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường đã đầu tư xây dựng nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn giữ gìn an ninh, trật tự. Kết quả trao giải vào tối 3/11/2026, Trường Đại học ANND giành 3 giải thưởng gồm 2 giải B và 1 giải Khuyến khích.

Trong đó, nhóm tác giả Khoa An ninh nội địa đạt giải B với tác phẩm "Điểm tựa trong giông bão – Tổ quốc bình yên từ những bước chân ngược chiều bình yên"; giải B còn lại thuộc về tác phẩm "Vun đắp bình yên từ lòng dân" của nhóm tác giả có sự tham gia của giảng viên Khoa An ninh chính trị nội bộ; và giải Khuyến khích thuộc về tác phẩm "Đừng để việc nhẹ lương cao đánh cắp tương lai" của nhóm tác giả học viên Nhà trường. Mỗi tác phẩm là một góc nhìn sinh động về sự dấn thân, tinh thần dựa vào dân để giữ vững bình yên từ sớm, từ xa, cũng như lời cảnh báo thiết thực trước các thủ đoạn vi phạm pháp luật trong đời sống hiện đại.

Trước đó, tối 30/10/2026, tại lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV, Đại úy Phạm Ngọc Thủy – giảng viên Khoa An ninh nội địa – vinh dự nhận giải Khuyến khích với tác phẩm "Gần dân nhất – Từ những điều giản dị". Giữa gần 16.000 tác phẩm của 4.221 tác giả đến từ 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước (trong đó có 383 tác giả là cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND), bức ảnh của người giảng viên trẻ đã chạm tới người xem bằng sự chân thực và gần gũi. Khuôn hình ghi lại khoảnh khắc chiến sĩ Công an hòa mình vào đời sống văn hóa của đồng bào Cơ Tu qua trò chơi đẩy gậy tại lễ hội Nhập làng ở thôn Ta Lang, xã Avương, TP Đà Nẵng không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh mối gắn kết bền chặt giữa lực lượng Công an với đồng bào vùng biên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các tác giả thuộc trường Đại học ANND đoạt giải thưởng trong cuộc thi sáng tạo video/clip "Tổ quốc bình yên"

Trong năm học vừa qua, thầy và trò Trường Đại học ANND còn ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác. Từ việc phát triển sản phẩm chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ tuyên truyền tuyển sinh được Cục Đào tạo sử dụng trong toàn lực lượng, tham gia phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, đạt giải A toàn đoàn lần đầu tiên tại liên hoan nghệ thuật quần chúng do Bộ Công an tổ chức, cho đến những chuyến đi chung tay hỗ trợ nhân dân tại địa bàn chịu ảnh hưởng thiên tai. Ở đâu, người thầy cũng cho thấy sự năng động, trách nhiệm công dân và tinh thần đồng hành cùng học viên trong cả học tập lẫn thực tiễn.

Khoa An ninh nội địa: Nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên

Khoa An ninh nội địa là một tập thể tiêu biểu cho sự kết hợp giữa bề dày truyền thống, chất lượng đào tạo-nghiên cứu và tinh thần hướng về cơ sở. Ngày 5/9/2026, Khoa vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nối tiếp Huân chương hạng Ba năm 2017. Đây là cột mốc ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giảng viên từ thuở ban đầu gắn với Trường An ninh Trung ương Cục miền Nam đến khi chính thức mang tên Khoa An ninh nội địa vào tháng 12/2023.

Trường Đại học ANND.

Trải qua năm tháng, Khoa đã đào tạo, bồi dưỡng nên 1 Nhà giáo Nhân dân, 3 Nhà giáo Ưu tú cùng 12 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; nhiều cán bộ trưởng thành từ Khoa đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng CAND. Hiện nay, với 18 giảng viên cơ hữu (gồm 4 Phó Giáo sư và 7 Tiến sĩ) cùng 15 năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, tập thể Khoa duy trì nền nếp kỷ cương và gắn kết chặt chẽ giữa lý luận chuyên môn với thực tiễn công tác.

Trong số những gương mặt tiêu biểu của Khoa có Trung tá, PGS, TS Vũ Duy Hoàng – Phó Trưởng Khoa An ninh nội địa (đang luân chuyển thực tế tại Cục An ninh nội địa), đại diện duy nhất của Nhà giáo CAND trong tổng số 70 Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được tuyên dương tại Hà Nội; hay Thiếu tá Phạm Đình Hùng – giảng viên Khoa An ninh nội địa, "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương và "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND" năm 2026; Đại úy Phạm Ngọc Thủy, giảng viên trẻ tiêu biểu cấp Bộ Công an năm 2026.

Trong hoạt động khoa học, Khoa đã chủ trì và tham gia thực hiện 2 đề tài cấp quốc gia, 12 đề tài cấp bộ, 7 đề tài cấp tỉnh, gần 300 bài báo khoa học cùng nhiều giáo trình, sách chuyên khảo. Nổi bật là mô hình trang web buonlanghieuluat.com do Khoa nghiên cứu đã được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả tại Công an tỉnh Đắk Lắk nhằm tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất", Khoa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai mô hình "An ninh nội địa từ cơ sở – An ninh từ lòng dân", tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá Phạm Đình Hùng, Khoa An ninh nội địa- Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương 2026.

Từ những tiết giảng trên bục giảng đến những việc làm thiết thực ở cơ sở, những người thầy của Khoa An ninh nội địa nói riêng và Trường Đại học ANND nói chung đang tiếp nối mạch nguồn truyền thống bằng chính hành động cụ thể. Họ lặng lẽ gieo hạt tri thức, bồi đắp nhân cách và lan tỏa niềm tin, để mỗi học viên khi bước ra khỏi cổng trường mang theo hành trang vững vàng phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn bình yên cho Nhân dân.