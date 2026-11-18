Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, những lớp học ngoại ngữ trên tàu từng bước trở thành một phương thức học tập thiết thực, phù hợp với đặc thù hoạt động của lực lượng.

Đại tá, TS Quách Văn Đẩu, Chủ nhiệm bộ môn Lý thuyết tiếng, Khoa Tiếng Trung Quốc, Học viện Khoa học Quân sự hướng dẫn học viên sử dụng tiếng Trung chuyên ngành

Tại tàu cảnh sát biển (CSB) 4032, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lớp học tiếng Trung được duy trì ngay trong những chuyến công tác dài ngày trên biển. Không có điều kiện học tập thuận lợi như ở đất liền, nhưng bằng sự tận tâm của người dạy và tinh thần cầu thị của người học, từng bài giảng vẫn được nối dài theo mỗi hải trình. Điều đáng trân trọng là để có những giờ học ấy, người thầy cũng phải vượt qua không ít trở ngại. Môi trường giảng dạy khác xa giảng đường quen thuộc; không gian hạn chế, phương tiện phục vụ giảng dạy thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt phụ thuộc vào hải trình và nhiệm vụ của tàu. Người dạy phải chủ động điều chỉnh phương pháp, lựa chọn nội dung, tranh thủ thời gian phù hợp để mỗi bài học vừa bảo đảm kiến thức, vừa sát với yêu cầu thực tiễn. Bởi với người lính biển, học ngoại ngữ không đơn thuần là ghi nhớ từ vựng, cấu trúc câu, mà quan trọng hơn là biết vận dụng trong giao tiếp, trao đổi thông tin, xử lý tình huống và phối hợp công tác với lực lượng thực thi pháp luật các nước.

Đại tá, Tiến sĩ Quách Văn Đẩu, Chủ nhiệm bộ môn Lý thuyết tiếng, Khoa Tiếng Trung Quốc, Học viện Khoa học Quân sự, người trực tiếp giảng dạy trên tàu CSB 4032, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp giảng dạy trên tàu đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển. Điều kiện giảng dạy thật sự rất khác đất liền, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng tôi rất ấn tượng với tinh thần học tập nghiêm túc, ý thức cầu thị và sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4032. Mỗi buổi học kết thúc, tôi cảm nhận rõ sự tiến bộ của học viên qua từng bài giảng, biến khó khăn thành động lực và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ”. Hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, từng quen với giảng đường và những điều kiện giảng dạy ổn định, nhưng khi đến với lớp học giữa biển khơi, người thầy ấy lại có một trải nghiệm đặc biệt. Ở đó, mỗi bài giảng đòi hỏi sự linh hoạt, kiên trì và trách nhiệm cao hơn. Chính sự tận tụy ấy đã góp phần biến những khoảng thời gian tranh thủ trên biển thành cơ hội học tập, biến những khó khăn về điều kiện thành động lực để thầy và trò cùng nỗ lực vươn lên.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4032 theo dõi quá trình giảng bài, luyện phiên âm

Với cán bộ, chiến sĩ, sự tận tâm của người thầy càng có ý nghĩa thiết thực. Đại úy Ngô Bảo Quyền, Thuyền trưởng tàu CSB 4032 cho biết: “Với đặc thù của thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, cường độ công việc cao, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4032 luôn xác định việc học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ là yêu cầu thiết thực để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”. Từ những bài học trên tàu, cán bộ, chiến sĩ từng bước tích lũy vốn từ, rèn luyện phát âm, thực hành các mẫu câu giao tiếp và nâng cao khả năng vận dụng ngoại ngữ vào thực tiễn. Mỗi trang vở, mỗi đoạn hội thoại được luyện tập không chỉ giúp người học tiến bộ về ngôn ngữ mà còn góp phần chuẩn bị hành trang cần thiết khi tiếp xúc, trao đổi với tàu nước ngoài, tham gia hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và phối hợp thực thi pháp luật trên biển.

Trong bối cảnh nhiệm vụ của cảnh sát biển ngày càng đặt ra những yêu cầu cao, năng lực ngoại ngữ trở thành một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Người chiến sĩ không chỉ cần vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn phải có khả năng giao tiếp, trao đổi và xử lý công việc trong môi trường quốc tế. Đằng sau sự tự tin ấy là quá trình tự học của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đồng thời có sự đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của những người thầy tận tâm truyền dạy tri thức.

Đại tá, TS Quách Văn Đẩu giới thiệu cách nhận biết các phương tiện hoạt động trên biển bằng tiếng Trung phục vụ quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, những lớp học ngoại ngữ giữa trùng khơi gợi lên sự trân trọng đối với những người thầy đã và đang đồng hành cùng người lính biển. Dẫu không có những giảng đường khang trang, không có đầy đủ điều kiện như ở đất liền, họ vẫn mang theo nhiệt huyết nghề nghiệp, trách nhiệm và tình yêu tri thức đến với những con tàu đang làm nhiệm vụ. Mỗi bài giảng được trao đi là thêm một cơ hội để người chiến sĩ hoàn thiện bản thân; mỗi kiến thức được tiếp nhận là thêm một hành trang để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vững vàng, tự tin trong hội nhập, đối ngoại và thực hiện nhiệm vụ. Tri thức không có giới hạn, cũng như những hải trình của người lính biển không ngừng vươn xa. Những người thầy có thể không trực tiếp cùng con tàu đi qua mọi vùng biển, nhưng kiến thức và tâm huyết họ trao truyền sẽ theo mỗi cán bộ, chiến sĩ trên từng hải trình. Đó cũng là giá trị bền lâu của nghề dạy học: không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần hình thành năng lực, bồi đắp niềm tin và chắp cánh cho những khát vọng vươn xa. Tri ân những người thầy mang tri thức ra biển lớn cũng chính là tri ân những đóng góp thầm lặng cho hành trình xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, nơi những con tàu Cảnh sát biển ngày đêm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, có những lớp học đặc biệt vẫn được duy trì sau mỗi ca trực, giờ huấn luyện. Không bục giảng, không bảng đen, không gian học tập đôi khi chỉ là một góc nhỏ trên con tàu đang chồng chềnh theo sóng. Ở đó, những người thầy vượt qua khoảng cách đất liền với biển khơi, mang tri thức ngoại ngữ đến với cán bộ, chiến sĩ. Những bài giảng giữa trùng khơi không chỉ mở rộng vốn hiểu biết mà còn góp phần bồi đắp bản lĩnh, sự tự tin cho người lính biển trên hành trình hội nhập và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại.