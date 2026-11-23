Với lòng yêu nghề, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm, nhiều thầy giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò bí thư đoàn trường, tổng phụ trách đội. Các thầy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tạo nên những sân chơi bổ ích, góp phần bồi dưỡng và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tổ chức nhiều sân chơi bổ ích

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, 293 học sinh Trường Tiểu học Ninh Phước (điểm trường chính - xã Ninh Phước) nhanh chóng di chuyển về phía sân trường, xếp hàng ngay ngắn theo từng lớp. Dưới sự chỉ huy của thầy Hứa Văn Vui - giáo viên Tổng phụ trách Đội, các em vui vẻ thực hiện những động tác thể dục khỏe khoắn, vui tươi trên nền nhạc ca khúc “Thiếu nhi làm theo lời Bác”. Qua 10 năm gắn bó với công tác đội, thầy Hứa Văn Vui luôn tìm tòi, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào sao cho phù hợp với thực tế và nhu cầu của đội viên. Những sân chơi như: Rung chuông vàng; giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo; phong trào kế hoạch nhỏ; nuôi heo đất giúp bạn đến trường... được duy trì, thu hút đông đảo học sinh tham gia. “Thầy Hứa Văn Vui luôn tạo điều kiện để chúng em tham gia các phong trào, trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích và phát huy sở trường. Từ đó, chúng em luôn hào hứng tham gia các phong trào do liên đội tổ chức”, em Lưu Hà My – Liên đội trưởng Trường Tiểu học Ninh Phước cho biết.

Thầy giáo Hứa Văn Vui tham gia tổ chức các hoạt động phong trào tại trường.

Với thầy Nguyễn Ngọc Điệp - Bí thư Đoàn Trường THPT Lý Tự Trọng (phường Nha Trang), phong trào thanh niên không chỉ dừng lại ở những sân chơi, hoạt động bề nổi mà luôn gắn với các vấn đề thiết thực trong đời sống. Hưởng ứng Chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương” năm 2026, thầy Nguyễn Ngọc Điệp đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đại sứ An toàn số học đường”, tạo sân chơi để học sinh tìm hiểu, nâng cao nhận thức và lan tỏa những thông điệp tích cực về an toàn trên không gian mạng. Để cuộc thi đến gần hơn với học sinh, thầy Nguyễn Ngọc Điệp cùng Ban Chấp hành Đoàn trường đã phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi đoàn trong việc phổ biến nội dung đến từng lớp. Nhờ cách triển khai linh hoạt, đa dạng, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng tích cực của 39 chi đoàn, câu lạc bộ tham gia, gửi về 46 sản phẩm dự thi. Qua đó, mỗi học sinh không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà còn trở thành một tuyên truyền viên, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Tạo sức hút cho phong trào

Luôn trăn trở làm sao để hoạt động đội ở trường học thực sự trở thành sân chơi bổ ích, gần gũi với tâm tư, sở thích của học sinh, thầy Hứa Văn Vui chú trọng tổ chức hoạt động phù hợp với tâm lý, lứa tuổi học sinh. Lồng ghép giáo dục qua trò chơi, trải nghiệm, đồng thời khuyến khích học sinh đề xuất ý tưởng, tham gia tổ chức và phát huy vai trò tự quản đã góp phần để những buổi sinh hoạt đội trở nên thú vị và bổ ích hơn. Với những đóng góp trong công tác giáo dục, thầy Hứa Văn Vui vinh dự được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. “Làm tổng phụ trách đội không chỉ là tổ chức các phong trào, hoạt động vui chơi mà còn là quá trình đồng hành, giáo dục các em về tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và tình yêu thương. Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy học sinh hào hứng tham gia, tự tin thể hiện bản thân và trưởng thành hơn qua từng hoạt động”, thầy Hứa Văn Vui chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Điệp hướng dẫn học sinh tìm hiểu cẩm nang Chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương” năm 2026.

Chú trọng đổi mới hoạt động đoàn nhằm tạo điều kiện để học sinh phát huy tính chủ động, năng lực cá nhân cũng là điều mà thầy Nguyễn Ngọc Điệp luôn trăn trở. Trường THPT Lý Tự Trọng hiện duy trì nhiều câu lạc bộ do học sinh trực tiếp đảm nhận như: Ngôi Sao Xanh, Truyền thông, Văn nghệ, Tiếng Anh, STEM. Mỗi câu lạc bộ là một sân chơi riêng, giúp học sinh phát huy sở trường, từ tổ chức sự kiện, truyền thông đến văn nghệ, thể thao và học thuật. Thay vì chỉ là người tham gia, các em được khuyến khích đề xuất ý tưởng, xây dựng kế hoạch và trực tiếp điều hành hoạt động. Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Ngọc Điệp còn quan tâm lắng nghe nguyện vọng, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực từng học sinh, kịp thời ghi nhận những đóng góp tích cực. Qua đó, ngày càng có nhiều học sinh được trải nghiệm, thể hiện bản thân và chủ động đóng góp vào hoạt động chung của nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng cho biết: “Thầy Nguyễn Ngọc Điệp là người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc khoa học, luôn sâu sát và gần gũi với học sinh. Thầy cũng là cầu nối giữa Ban Giám hiệu, tổ chức đoàn và học sinh. Thầy luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em để tham mưu, tổ chức những hoạt động phù hợp. Nhờ đó, các hoạt động đoàn của nhà trường ngày càng có chiều sâu, tạo được sức hút và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh”.