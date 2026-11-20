Được hình thành từ năm 1997, Trường Tình thương Phan Thiết khởi đầu là dự án lớp học vừa học vừa làm dành cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ, sống cùng cha mẹ tại các vỉa hè, khu chợ, gầm cầu… do Ủy ban Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Bình Thuận (cũ) quản lý. Năm 2008, trường được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận. Sau sáp nhập, trường hiện trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, với 5 lớp học, khoảng 85 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Ánh mắt chăm chú của học sinh Trường Tình thương Phan Thiết khi nhìn vào bài tập

Nơi đây, mỗi học sinh mang một hoàn cảnh riêng, có em đến trường muộn hơn tuổi thơ, có em từng phải tạm gác việc học để phụ giúp gia đình mưu sinh. Vì vậy, công việc của thầy cô không chỉ dừng lại ở những bài giảng trên lớp, mà còn là hành trình kiên nhẫn đưa các em trở lại với con chữ, nuôi dưỡng niềm tin và mở ra cơ hội cho tương lai.

Mỗi đứa trẻ ở đây đều mang trên mình những hoàn cảnh khác nhau

Không phải học sinh nào cũng có điều kiện chuẩn bị một bó hoa hay món quà dành tặng thầy cô trong ngày 20/11. Nhưng với những đứa trẻ nơi đây, tình cảm đôi khi được thể hiện bằng cách rất riêng: một lời chào lễ phép, một buổi học không nghỉ, một bài tập được hoàn thành bằng tất cả sự cố gắng.

Học sinh Trường Tình thương Phan Thiết hát tặng cô giáo nhân dịp 20/11

Đó cũng là điều khiến nghề giáo tại Trường Tình thương Phan Thiết mang một ý nghĩa đặc biệt. Bởi để giữ một học sinh ở lại với lớp học, thầy cô đôi khi phải bước ra ngoài khuôn khổ của một giờ lên lớp, tìm hiểu hoàn cảnh, động viên và cùng nhà trường tìm cách tháo gỡ những trở ngại khiến các em có nguy cơ bỏ học.

Ở một lớp học thông thường, thầy cô có thể xây dựng bài giảng theo cùng một tiến độ. Nhưng tại Trường Tình thương Phan Thiết, mỗi học trò lại là một hành trình khác nhau. Sự chênh lệch về độ tuổi, kiến thức và khả năng tiếp thu đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt trong từng cách dạy.

Điều mong mỏi của Thầy/cô là sự tiến bộ của học sinh trong hành trình học tập

Có thể các em chưa hiểu hết những nhọc nhằn của nghề giáo, cũng chưa thể gọi tên tất cả những hy sinh mà thầy cô đã dành cho mình. Nhưng sự thay đổi trong ánh mắt, niềm vui khi được đến lớp và những lời cảm ơn mộc mạc đã phần nào nói lên giá trị của sự tận tụy.

Đối với người làm nghề dạy học, có lẽ không món quà nào ý nghĩa hơn khi nhìn thấy học trò của mình từng bước trưởng thành, biết yêu thương, biết cố gắng và không từ bỏ ước mơ.

Với thầy cô, thành quả lớn nhất không chỉ là những bài học được hoàn thành, mà còn là khi những học sinh từng rụt rè, chậm tiến có thể tự tin đọc thông, viết thạo, chủ động hòa nhập và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.

Cô Đỗ Thị Hạnh đã có gần 20 năm đứng lớp tại Trường Tình thương Phan Thiết

Trong hành trình ấy, có những giáo viên đã dành gần hai thập kỷ gắn bó với mái trường. Cô Đỗ Thị Hạnh là một trong những người như thế. Gần 20 năm đứng lớp, cô vẫn chọn ở lại, tiếp tục đồng hành cùng những học trò cần nhiều hơn sự quan tâm và kiên nhẫn.

Tháng 11, những lời tri ân lại được gửi đến những người làm nghề giáo. Ở Trường Tình thương Phan Thiết, lời cảm ơn ấy không nhất thiết phải được viết thành những tấm thiệp thật đẹp, mà hiện diện trong từng bước tiến nhỏ của học trò. Là khi một em biết đọc thêm một trang sách, khi một em tự tin đứng lên trả lời câu hỏi, hay khi những đứa trẻ từng có nguy cơ rời xa trường lớp nay vẫn đều đặn trở về với bảng đen, phấn trắng.

Toàn thể lớp 1A Trường Tình thương Phan Thiết ghi lại khoảng khắc vui vẻ cùng cô giáo nhân ngày 20/11

Đôi khi nghề giáo không chỉ dạy học trò cách đọc một con chữ, viết một câu văn hay giải một phép tính. Họ còn kiên nhẫn gieo vào lòng các em niềm tin rằng hoàn cảnh hôm nay không quyết định tương lai ngày mai. Và có lẽ, với những người giáo viên đã chọn ở lại nơi mái trường đặc biệt này, món quà 20/11 ý nghĩa nhất chính là được tiếp tục nhìn thấy học trò trưởng thành. Bởi khi một người thầy còn giữ lửa, những ước mơ tưởng chừng nhỏ bé vẫn có thể tìm thấy con đường để lớn lên.