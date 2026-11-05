Những người thầy áo lính tận tâm với nghề

Với giảng viên, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Khoa Chính trị, giáo dục quốc phòng và an ninh, trong từng bài giảng, đồng chí chú trọng kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, gắn kiến thức trong giáo trình với những câu chuyện lịch sử, truyền thống cách mạng và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện và cuộc sống.

Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hành huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Để bài giảng không khô cứng, các thầy tăng cường trao đổi, gợi mở vấn đề, khuyến khích sinh viên bày tỏ suy nghĩ và liên hệ với thực tiễn. Mỗi nội dung được lựa chọn, truyền tải phù hợp với trình độ, đặc điểm tâm lý của người học, tạo không khí học tập cởi mở nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm túc, kỷ luật.

Sinh viên Hoàng Nguyễn Quế Anh, lớp 25MN, chuyên ngành chính trị - xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho biết: “Qua những giờ học do thầy Tuấn Anh giảng dạy, em được tiếp nhận kiến thức trong giáo trình với những câu chuyện lịch sử, cách mạng và tình hình thực tiễn. Thầy luôn cởi mở, khuyến khích sinh viên trao đổi, bày tỏ suy nghĩ. Qua mỗi bài học, em được bổ sung kiến thức và nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu trong học tập, cuộc sống”.

Trên thao trường, các thầy trực tiếp hướng dẫn sinh viên rèn luyện tác phong, kỹ năng và bản lĩnh. Đặc biệt, với những nội dung quân sự đòi hỏi sự chính xác, thuần thục như kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK hay đội ngũ chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, vai trò của người giáo viên càng trở nên quan trọng. Thiếu tá Trịnh Văn Trung, Trưởng Khoa Quân sự, cùng đội ngũ giảng viên luôn chú trọng chuẩn bị kỹ giáo án, mô hình học cụ, tổ chức huấn luyện khoa học, bảo đảm sinh viên nắm chắc từng nội dung trước khi bước vào thực hành. Theo đó, quá trình giảng dạy được triển khai từ dễ đến khó, từ động tác đơn lẻ đến hoàn chỉnh; giáo viên làm mẫu, phân tích từng bước, sau đó tổ chức luyện tập, sửa sai trực tiếp cho từng người.

Tại khu vực huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, giảng viên, Thiếu tá Vũ Phúc Duy hướng dẫn sinh viên từ cách cầm súng, tư thế đứng, quỳ, nằm đến thao tác ngắm bắn. Với những sinh viên lần đầu tiếp xúc với súng, mỗi động tác đều mới mẻ, đòi hỏi sự tập trung cao. Thay vì yêu cầu người học thực hiện ngay động tác hoàn chỉnh, giảng viên chia nhỏ từng bước, làm mẫu nhiều lần, hướng dẫn chậm để sinh viên quan sát, ghi nhớ rồi thực hành. Khi thấy sinh viên thực hiện chưa đúng, thầy chỉnh sửa tư thế, giải thích nguyên nhân và hướng dẫn làm lại. Với sinh viên nữ, thầy Duy dành thêm thời gian hướng dẫn cách giữ thăng bằng, điều chỉnh tư thế, sử dụng lực phù hợp, đồng thời khích lệ để các em vượt qua tâm lý e ngại, tự tin hơn khi thực hành.

Từ tháng 9/2023 đến nay, Trung tâm đã tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 22.598 học sinh, sinh viên. Trong đó, 26,17% đạt loại giỏi, 50,46% đạt loại khá. Đặc biệt, không có sinh viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong quá trình học tập. Kết quả này phản ánh nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên trong tổ chức đào tạo, quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh.

Ở nội dung đội ngũ chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, yêu cầu đặt ra không chỉ là thực hiện đúng động tác mà còn phải thể hiện được sự linh hoạt, khả năng quan sát, xử trí tình huống và phối hợp trong quá trình vận động. Giảng viên hướng dẫn cụ thể từng tư thế, động tác vận động, lợi dụng địa hình, vật che khuất, sau đó tổ chức luyện tập theo tình huống. Qua từng lần thực hành, sinh viên dần hình thành tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Sinh viên Lê Như Mai Anh, lớp 25MN, chuyên ngành giáo dục đặc biệt, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, chia sẻ: “Những ngày đầu học tập tại Trung tâm, em khá bỡ ngỡ với nền nếp sinh hoạt quân đội, đặc biệt là các nội dung thực hành quân sự. Có những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng khi thực hiện lại không dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ các thầy hướng dẫn cụ thể, làm mẫu nhiều lần và kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ, em dần tự tin hơn. Điều em ấn tượng là các thầy rất nghiêm túc trong giờ học nhưng luôn gần gũi, sẵn sàng giải thích khi sinh viên chưa hiểu bài”.

Để có được những giờ học hiệu quả, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trung tâm luôn chú trọng đổi mới phương pháp, chuẩn bị bài giảng và tổ chức huấn luyện. Các nội dung lý thuyết được kết hợp với hình ảnh, mô hình, tình huống thực tế; các nội dung thực hành được tổ chức trên hệ thống thao trường, bãi tập, bảo đảm sinh viên có điều kiện trực tiếp quan sát và trải nghiệm. Trung tâm hiện có 14 giảng đường dùng chung với 1.460 chỗ ngồi, một phòng học chuyên dùng và hệ thống thao trường đáp ứng từ 5-7 lớp thực hành cùng lúc. Trong đó có thao trường chiến thuật, thao trường kỹ thuật chiến đấu bộ binh, nhà tập bắn, thao trường ném lựu đạn và sân giảng dạy điều lệnh đội ngũ. Đây là điều kiện quan trọng để giảng viên tổ chức các hoạt động học tập theo hướng tăng cường thực hành, giúp sinh viên gắn kiến thức với kỹ năng.

Sự tận tâm của người thầy còn được thể hiện qua việc không ngừng tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, nghiên cứu, hoàn thiện giáo án và trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. Mỗi bài giảng đều được thông qua, kiểm tra, dự giờ, đánh giá để kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp. Đó là cách người thầy áo lính giữ vững yêu cầu chuyên môn, đồng thời đáp ứng đặc điểm ngày càng đa dạng của đối tượng học tập.