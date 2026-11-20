Nhà giáo Ưu tú ở vùng sâu Cát Tiên

Gần một phần tư thế kỷ gắn bó với bục giảng vùng sâu, hành trình của Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tấn Phong - Trường THCS Đồng Nai (xã Cát Tiên) là câu chuyện đẹp về một người thầy không chỉ dạy chữ, mà còn thắp lửa đam mê công nghệ và khát vọng vươn lên cho bao thế hệ học trò.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tấn Phong, Trường THCS Đồng Nai (xã Cát Tiên)

Đến với Toán học và Tin học, những môn học đòi hỏi tư duy logic khắt khe và thường gây tâm lý e dè, thầy giáo Nguyễn Tấn Phong luôn chọn cách tiếp cận gần gũi, thực tiễn. Với thầy, công nghệ không nằm trên trang sách khô khan mà phải giải quyết những bài toán của cuộc sống.

Tư duy đổi mới đó đã đưa người thầy trường làng vươn tầm quốc gia khi vinh dự trở thành tác giả tham gia biên soạn Sách giáo khoa, Sách giáo viên và Sách bài tập Tin học 9 (Bộ sách “Chân trời sáng tạo”). Không dừng lại ở đó, thầy còn là tác giả của nhiều sáng kiến giá trị như “Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược” hay “Thiết kế mạch mở rộng cho bộ vi xử lý Micro:bit hỗ trợ dạy học STEM”.

Những giải pháp này đã giúp học sinh vùng sâu tại Cát Tiên tiếp cận trực quan, sinh động với khoa học hiện đại và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Đằng sau những giờ lên lớp là sự tận tụy thầm lặng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Dưới sự dìu dắt của thầy, Đội tuyển Tin học và Toán của trường đã trở thành “cái nôi” nuôi dưỡng nhiều ước mơ lớn. Thầy đã trực tiếp huấn luyện 35 học sinh đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh, cùng các em gặt hái nhiều thành tích tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật và hội thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng. Đặc biệt, niềm tự hào lớn nhất của thầy Phong là thành tích 2 học sinh đoạt giải Ba tại Vòng chung kết Quốc gia hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Nai Mai Thị Kim Dung cho biết: “Không chỉ giỏi chuyên môn, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Tấn Phong còn là một đảng viên gương mẫu, sống giản dị và giàu lòng nhân ái. Trong đại dịch Covid-19, thầy sẵn sàng xung phong tuyến đầu chống dịch. Đều đặn mỗi năm, thầy duy trì nghĩa cử hiến máu tình nguyện 3 lần và dùng thu nhập cá nhân để hỗ trợ học sinh khó khăn mua sách vở, đóng học phí để không em nào phải bỏ học”.

Những cống hiến bền bỉ ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (năm 2021), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tận tâm với những thế hệ học trò

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng học sinh giỏi môn Sinh học, cô Đỗ Thị Mai Loan, giáo viên Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa), luôn quan niệm thành tích chỉ là một phần của hành trình. Điều quan trọng hơn là giúp học sinh biết suy nghĩ độc lập, có phương pháp học tập và đủ tự tin để tiếp tục phát triển sau những kỳ thi.

Cô Đỗ Thị Mai Loan (thứ hai từ phải qua) bên học trò trong một cuộc thi

Cô giáo Loan đến với nghề giáo từ niềm yêu thích môn Sinh học. Quá trình đứng lớp và bồi dưỡng học sinh giỏi càng giúp cô hiểu rằng, điều hấp dẫn nhất của nghề là được nhìn thấy sự trưởng thành của học trò qua từng chặng đường học tập.

Từ năm 2020 đến 2026, cô đã trực tiếp bồi dưỡng học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đoạt 25 giải. Song, phía sau những con số ấy là cách làm nghề được cô kiên trì theo đuổi: không chạy theo việc học thuộc hay luyện thật nhiều dạng bài, mà tập trung giúp học sinh nắm bản chất, biết liên hệ kiến thức và tự tìm lời giải cho những vấn đề mới.

Theo cô Loan, mỗi học sinh có một điểm xuất phát khác nhau. Vì vậy, điều người thầy có thể làm là giúp các em xác định mục tiêu và kiên trì tiến bộ từng ngày. “Với tôi, yêu nghề trước hết là trách nhiệm với từng học sinh mình đồng hành. Mỗi em có một khả năng và điểm xuất phát khác nhau nên người thầy phải luôn kiên nhẫn, tìm cách phù hợp để khơi dậy năng lực của các em, khơi mở khả năng để các em vượt qua giới hạn của chính mình. Tôi cũng tự nhắc mình không được dừng lại, bởi muốn học trò tiến bộ thì người giáo viên phải không ngừng học hỏi, đổi mới và hoàn thiện chính mình” - Cô Loan chia sẻ.

Chính yêu cầu đối với học trò cũng trở thành động lực để cô tự làm mới mình. Bên cạnh giảng dạy, cô tham gia biên soạn sách, xây dựng học liệu, nghiên cứu phương pháp giáo dục, thẩm định sách giáo khoa và xây dựng tài liệu bồi dưỡng. Cô cũng tham gia ra đề thi tốt nghiệp THPT, là đồng tác giả của cuốn sách Bài tập Sinh học 11, Kết nối tri thức.

Bà Phạm Thị Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Cô Loan là giáo viên nghiêm túc, trách nhiệm, có ý thức nâng cao chuyên môn và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp”.

Không chỉ bền bỉ với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Loan còn tham gia sinh hoạt chuyên môn, ôn thi tốt nghiệp và hỗ trợ đồng nghiệp. Cô từng đạt giải Nhất cấp tỉnh về thiết kế bài giảng E-learning, được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và năm 2025 được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Gieo mầm tri thức trên đảo Phú Quý

Giữa vùng biển, đảo Phú Quý đầy nắng gió, cô Trần Thị Thanh Tuyền - Tổ trưởng chuyên môn Trường Mầm non Long Hải, vẫn bền bỉ gắn bó với nghề, tận tâm chăm sóc và giáo dục trẻ thơ. Những nỗ lực thầm lặng ấy vừa được ghi nhận bằng danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu năm 2026”.

Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, hơn 14 năm trong nghề, cô Tuyền luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp trong tiết dạy

Với trình độ Cử nhân Sư phạm Mầm non, cô giáo Trần Thị Thanh Tuyền (SN 1991) đã dành trọn tâm huyết của tuổi trẻ cho sự nghiệp chăm sóc và giáo dục trẻ thơ. Được nhà trường tin tưởng giao phụ trách lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi, đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng chuyên môn khối 3 tuổi, cô Tuyền luôn thể hiện tác phong làm việc khoa học, gương mẫu và đầy trách nhiệm.

Với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, hơn 14 năm trong nghề, trong từng tiết dạy, cô Tuyền luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp và tự tay sáng tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi trực quan sinh động để thu hút sự hứng thú của trẻ. Đặc biệt, cô luôn dành sự quan tâm, kèm cặp sát sao đối với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ đặc biệt hoặc những em tiếp thu còn chậm.

Bên cạnh công tác đứng lớp, cô Trần Thị Thanh Tuyền luôn có những sáng kiến tiêu biểu của ngành giáo dục địa phương. Trong 4 năm học liên tiếp từ 2021 - 2025, cô có 4 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được công nhận, xoay quanh các giải pháp thiết thực như: giáo dục tính trung thực cho trẻ, sáng tạo trò chơi học toán, ứng dụng phương pháp STEAM qua thí nghiệm với nước và tổ chức trò chơi dân gian.

Đáng chú ý, sáng kiến “Sáng tạo trò chơi giúp trẻ 3 - 4 tuổi học tốt môn Làm quen với toán tại Trường Mầm non Long Hải” của cô đã được Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận, có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh và xếp loại B cấp tỉnh năm 2025.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô giáo nơi đảo xa đã được ghi nhận bằng bảng vàng thành tích đáng tự hào trong 5 năm (2020 - 2025): 5 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 4 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm học 2023 - 2024) và Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm học 2024 - 2025). Đặc biệt, năm 2025, cô Tuyền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.