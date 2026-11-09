Những người thầm lặng tô điểm sắc hoa cho Festival

Những công nhân áo xanh thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang lặng lẽ cống hiến sức lực và tâm huyết cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Chung sức vun đắp thương hiệu văn hóa, du lịch

Để lễ hội diễn ra trọn vẹn, công tác chuẩn bị được Lâm Đồng đặc biệt quan tâm. Tại cuộc họp rà soát tiến độ ngày 2/11, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan cần dồn sức cho những hạng mục trọng tâm. Trong đó, ưu tiên chương trình khai mạc, bế mạc, xây dựng không gian hoa, chỉnh trang đô thị và cảnh quan.

Các công nhân công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang xới đất cho tơi xốp tại thảm hoa công viên Yersin - Đà Lạt

Hòa vào nhịp chuẩn bị ấy, công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt - đơn vị đi đầu trong công tác tôn tạo cảnh quan, dựng tiểu cảnh và chăm sóc hoa trên địa bàn đã sớm xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục công ích.

Chia sẻ về lực lượng đang ngày đêm góp sức, ông Nguyễn Đức Thuần, Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh (công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt) cho biết, đơn vị hiện có khoảng 200 công nhân phụ trách vệ sinh môi trường. Cùng với đó, một đội gồm 2 tổ, với 40 công nhân cũng đang chuyên trồng, chăm sóc hoa và cây xanh đô thị.

Những ngày này, công ty đang tập trung duy trì, trồng mới và thay thế hoa tại các khu vực trọng điểm. Ngay trong tháng 11/2026, các bồn cây già cỗi hoặc kém phát triển sẽ được xử lý dứt điểm. Thay vào đó là những thảm hoa kịp khoe sắc rực rỡ nhất vào đợt cao điểm lễ hội, từ ngày 19/12/2026 - 3/1/2027. Ông Nguyễn Đức Thuần, Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Kinh doanh, công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Theo ông Thuần, song hành cùng sắc hoa là một Đà Lạt sạch đẹp. Công ty sẽ tăng cường thu gom rác thải, phối hợp chặt chẽ với địa phương ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”. Hoạt động tổng vệ sinh hằng tuần trên các địa bàn, đặc biệt là khu vực trung tâm sẽ thường xuyên được duy trì.

Một góc công viên Yersin - Đà Lạt rực rỡ sắc hoa

Có thể khẳng định, không chỉ là ngày hội tôn vinh ngành hoa, Festival từ lâu đã trở thành thương hiệu du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Sức hút ấy đến từ những triền đồi bạt ngàn sắc thắm, những thảm cỏ xanh mướt và từ chính không gian đô thị trong lành, ngăn nắp mà người Đà Lạt dày công vun đắp.

Mỗi ngày, trên các khu phố, góc công viên, lại thấp thoáng bóng áo xanh quen thuộc. Họ miệt mài xới đất, nhổ cỏ, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh… Những việc làm giản dị ấy, ngày qua ngày, lại góp phần quyết định vẻ đẹp của cả không gian đô thị.

Ghé bồn hoa công viên Nguyễn Lương Bằng, chị Đinh Thị Khanh (52 tuổi, công nhân công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt) đang tất bật cắt tỉa lá sâu và thay những gốc cẩm tú cầu bị hư hỏng.

Bà Đinh Thị Khanh đang tất bật cắt tỉa lá sâu và thay những gốc cẩm tú cầu bị hư hỏng

Vừa làm, chị Khanh vừa nhỏ nhẹ chia sẻ: “Trồng cẩm tú cầu không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, nhưng người chăm phải thật cần mẫn. Sáng nào công nhân cũng đều đặn tưới nước, rồi bón phân, cuốc cỏ, chẳng thể lơ là ngày nào”.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, với 12 chương trình chính và 28 chương trình hưởng ứng.

Nói về ý nghĩa của chương trình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, đây là sự kiện văn hóa rất quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội lớn, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế và từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng.

Những đôi tay lặng thầm nâng niu từng nụ hoa

Càng gần ngày khai mạc, công việc của những người công nhân càng thêm bộn bề. Bởi những nhành hoa, ngọn cỏ họ đang nâng niu không chỉ làm nên diện mạo đô thị, mà còn là không gian nghệ thuật tươi đẹp dành tặng người dân và du khách. Giữa guồng việc tăng lên từng ngày, ai cũng mang trong mình niềm tự hào được góp sức làm đẹp cho ngày hội quê hương.

Các công nhân công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đang xới đất cho tơi xốp tại thảm hoa công viên Yersin - Đà Lạt

Bên thảm hoa ngọc thảo ở công viên Trần Quốc Toản, chị Hoàng Thị Phương Giang (35 tuổi, công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt) vẫn tỉ mỉ nhổ từng túm cỏ dại.

Khi được hỏi về những ngày cao điểm, chị cười hiền: “Áp lực chăm hoa sao cho kịp tiến độ, đạt chất lượng cho lễ hội là không nhỏ. Nhưng với tôi, niềm vui lớn nhất là khi những luống hoa mình chăm bón trổ bông rực rỡ, được du khách dừng chân ngắm nhìn, chụp hình và dành lời khen ngợi”.

Công nhân tưới nước cho thảm cây tại công viên bờ hồ Xuân Hương

Cách đó không xa, ông Nguyễn Duy Khánh (53 tuổi, công nhân công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt) cũng đang cặm cụi vặt từng chiếc lá sâu. Gắn bó nhiều năm với cây hoa, với ông dù mùa lễ hội việc nhiều hơn, giờ giấc dài hơn, nhưng ông chẳng ngại.

Nhắc đến Festival, giọng ông bỗng rộn ràng: “Mình là người Đà Lạt thì phải hào hứng chào đón lễ hội chứ. Phải cố gắng hơn trong công việc, không chỉ năm nay mà cả những kỳ Festival tiếp theo”.

Ông Nguyễn Duy Khánh (53 tuổi, công nhân công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt) đang cặm cụi vặt từng chiếc lá sâu

Trở lại câu chuyện chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt năm 2026, ông Nguyễn Đức Thuần cho biết, các không gian và tiểu cảnh hoa quanh hồ Xuân Hương đã được công ty thiết kế bám sát chủ đề chung của Festival năm nay. Các tuyến đường hoa cũng được bố trí hài hòa, đồng điệu với tinh thần của chương trình.

“Để trang hoàng cho lễ hội, chúng tôi dự kiến sử dụng khoảng 81.000 chậu hoa các loại. Trong đó, 67.000 chậu do công ty tự sản xuất, với các giống viola, cẩm chướng, phong lữ, mõm sói, mào gà... khoảng 14.000 chậu hoa thương phẩm được đặt hàng từ các hộ dân trên địa bàn, gồm: trạng nguyên, hoa hồng tỉ muội, sống đời, thu hải đường”, ông Thuần thông tin.

Công nhân công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt quét dọn lá rụng trên đường Trần Quốc Toản

Cùng với chăm sóc cảnh quan, việc quét dọn, thu gom và vận chuyển rác thải vẫn được công ty duy trì hằng ngày và sẽ tăng cường trong đợt cao điểm lễ hội. Công ty còn chủ động sẵn nguồn cây giống để trồng dặm ngay khi hoa bị hư hại.

Khi Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 rộn ràng khai hội. Giữa muôn sắc hoa khoe màu, có lẽ ít ai để ý đến những đôi tay lấm đất đã lặng thầm vun xới suốt những ngày qua. Nhưng chính họ, những người công nhân áo xanh đang cùng chung sức, góp phần làm nên một mùa hoa Đà Lạt thật trọn vẹn.