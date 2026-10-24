Những người thầm lặng thắp sáng hy vọng cho người bệnh

Không trực tiếp đưa ra phác đồ điều trị, nhưng điều dưỡng là lực lượng không thể thiếu trong hành trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe người bệnh. Từ những công việc thầm lặng bên giường bệnh đến sự kiên trì đồng hành trong từng giai đoạn điều trị, họ góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực và thắp lên hy vọng cho người bệnh.

Chăm sóc cho người bệnh tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh mang những đặc thù riêng biệt.

Tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, công việc của điều dưỡng mang những đặc thù riêng, đòi hỏi sự vững vàng về chuyên môn, kiên nhẫn và khả năng ứng phó linh hoạt. Người bệnh có thể thay đổi cảm xúc, hành vi bất ngờ, từ lo âu, kích động đến thu mình, mất kiểm soát. Vì vậy, bên cạnh thực hiện y lệnh, theo dõi sức khỏe, điều dưỡng còn phải quan sát sát sao, chủ động nhận biết những biểu hiện bất thường, lựa chọn cách giao tiếp phù hợp để người bệnh bình tĩnh, hợp tác điều trị. Từ việc nhắc uống thuốc, hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân đến những lời động viên, vỗ về, mỗi công việc đều cần sự tỉ mỉ và kiên trì.

Điều dưỡng Bùi Đức Nguyên - Khoa Cấp tính nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh chia sẻ: “Có những người bệnh không thể diễn đạt nhu cầu hay bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng với chúng tôi, mỗi chuyển biến tích cực, mỗi giấc ngủ yên bình của bệnh nhân chính là niềm vui lớn nhất, là động lực để tiếp tục gắn bó với nghề”.

Đội ngũ điều dưỡng luôn là điểm tựa, đồng hành cùng với các bệnh nhân tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.

Với gia đình người bệnh, sự tận tụy ấy còn là điểm tựa tinh thần trong hành trình điều trị nhiều gian nan. Bà P.T.T. (xã Đồng Lộc), người nhà một bệnh nhân tâm thần điều trị lâu năm, xúc động: “Hành trình điều trị kéo dài khiến gia đình nhiều lúc kiệt sức. Nếu không có các điều dưỡng chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên trì an ủi, chúng tôi khó lòng vượt qua được. Sự tận tâm của đội ngũ y tế thực sự là chỗ dựa cho gia đình”.

Nếu chăm sóc người bệnh tâm thần cần sự thấu hiểu và khả năng ứng xử linh hoạt thì tại Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) Hà Tĩnh, mỗi bước tiến của người bệnh lại đòi hỏi sự nhẫn nại, bền bỉ qua từng ngày. Phần lớn bệnh nhân đến đây sau tai biến mạch máu não, chấn thương cột sống hoặc những biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến khả năng vận động suy giảm. Để giúp họ từng bước lấy lại chức năng, điều dưỡng không chỉ theo dõi diễn biến bệnh, chăm sóc vết thương, hỗ trợ sinh hoạt mà còn kiên trì hướng dẫn tập luyện, động viên người bệnh vượt qua mặc cảm, đau đớn và những thời điểm tưởng chừng muốn bỏ cuộc.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thọ Xuân - Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh tận tụy chăm sóc cho người bệnh.

Hơn 28 năm gắn bó với nghề, điều dưỡng Nguyễn Thị Thọ Xuân - Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh đã đồng hành cùng nhiều bệnh nhân trên hành trình phục hồi chức năng. Với chị, mỗi tiến bộ dù nhỏ cũng là kết quả của sự phối hợp giữa chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì của cả người bệnh lẫn nhân viên y tế.

Ông Nguyễn Trung Quy (xã Toàn Lưu) từng bị thoát vị đĩa đệm nặng, dẫn đến liệt hai chân, đã trải qua 4 năm điều trị kiên trì tại Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh. Đến nay, ông có thể tự đứng vững và đi lại nhẹ nhàng. Nhìn lại chặng đường đã qua, ông xúc động chia sẻ: “Phía sau sự phục hồi của tôi là hàng trăm buổi tập kiên trì cùng sự dìu dắt không biết mệt mỏi của các điều dưỡng. Họ chăm sóc, động viên, khích lệ tôi như những người thân ruột thịt”.

Đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh kiên trì, tỉ mỉ hướng dẫn, động viên người bệnh tập luyện.

Không chỉ tại các bệnh viện, đội ngũ điều dưỡng ở tuyến y tế cơ sở cũng giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Họ tham gia khám, chữa bệnh, quản lý người mắc bệnh mạn tính, hướng dẫn sử dụng thuốc, tuyên truyền phòng bệnh và trực tiếp đến từng thôn, tổ dân phố khi có dịch bệnh phát sinh. Sự gần gũi, tận tình giúp người dân chủ động hơn trong bảo vệ sức khỏe, đồng thời góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần cộng đồng.

Hơn 26 năm gắn bó với nghề, điều dưỡng Bùi Thị Quang (Trạm Y tế phường Trần Phú) chia sẻ: “Chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ của mỗi điều dưỡng. Công việc dù vất vả, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất của đội ngũ y tế cơ sở là được thấy người dân khỏe mạnh, bình an”.

Điều dưỡng Bùi Thị Quang - Trạm Y tế phường Trần Phú có trên 26 năm gắn bó với nghề, đồng hành với người bệnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 3.713 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên đang công tác tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập. Để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, bên cạnh nỗ lực của từng cá nhân, trong thời gian qua, Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh đã chú trọng tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, cải tiến quy trình chăm sóc và tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Đội ngũ điều dưỡng Hà Tĩnh đang ngày đêm âm thầm đồng hành, sẻ chia cùng người bệnh, giúp họ tự tin vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Ông Nguyễn Viết Thắng – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh khẳng định: “Đặc thù nghề điều dưỡng là thường xuyên tiếp xúc, chăm sóc người bệnh trong những thời điểm khó khăn nhất, từ đau đớn về thể chất đến bất ổn về tinh thần. Có những công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày, ít được nhìn thấy nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình hồi phục của người bệnh. Sự kiên trì, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm chính là những phẩm chất làm nên giá trị của người điều dưỡng. Trong thời gian tới, Hội Điều dưỡng Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chú trọng đào tạo, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và xây dựng môi trường chăm sóc an toàn, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng”.