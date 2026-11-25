Sau khi phát hiện các dấu tích, di vật khảo cổ có niên đại từ thời Tiền, Sơ sử đến các giai đoạn lịch sử sau này tại chùa Thanh Quang, cơ quan chức năng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác khai quật khảo cổ.