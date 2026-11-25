Những người thầm lặng sau ánh đèn concert "Muôn sắc Việt Nam"
Để một concert quy mô 50.000 khán giả diễn ra suôn sẻ, phía sau những màn trình diễn rực rỡ trên sân khấu là sự góp sức bền bỉ của nhiều lực lượng hỗ trợ. Từ những giờ đầu đón tiếp khán giả, xuyên suốt thời gian chương trình diễn ra cho đến khi đêm nhạc khép lại, các tình nguyện viên vệ sinh môi trường và đội ngũ y bác sĩ vẫn luôn túc trực, miệt mài với nhiệm vụ của mình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-nguoi-tham-lang-sau-anh-den-concert-muon-sac-viet-nam-246261125214859282.htm