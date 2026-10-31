Những người thầm lặng phía sau các cuộc tranh tài

Vận động viên Nguyễn Quang Huy thi đấu nội dung đơn nam môn cầu lông tại Đại hội.

Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, trong một pha cầu quyết liệt ở môn cầu lông, vận động viên Nguyễn Quang Huy, đoàn cụm xã Bắc Hà, không may bị chấn thương. Nhân viên y tế nhanh chóng có mặt, kiểm tra tình trạng và sơ cứu cho vận động viên. Sự trợ giúp kịp thời giúp Huy được chăm sóc và yên tâm hơn.

Nhân viên y tế sơ cứu, hỗ trợ vận động viên Nguyễn Quang Huy sau chấn thương.

Vận động viên Nguyễn Quang Huy chia sẻ: “Có lực lượng y tế túc trực, em cảm thấy rất yên tâm vì khi có tình huống xảy ra, mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hôm nay, em bị chấn thương và ngay lập tức nhận được sự trợ giúp. Sự quan tâm của lực lượng y tế giúp chúng em vững tinh thần hơn, sẵn sàng cống hiến”.

Câu chuyện của Huy cho thấy vai trò của lực lượng y tế tại các địa điểm thi đấu. Với đặc thù vận động cường độ cao, sự cố về sức khỏe hoặc chấn thương có thể xảy ra. Vì vậy, việc bố trí nhân viên y tế thường trực, chuẩn bị phương tiện và sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh là yêu cầu quan trọng trong công tác tổ chức Đại hội.

Đội ngũ y tế góp phần bảo đảm an toàn cho vận động viên.

Nhân viên y tế túc trực tại khu vực thi đấu, sẵn sàng hỗ trợ vận động viên khi có tình huống xảy ra.

Nhân viên y tế theo dõi sát diễn biến các trận đấu. Công việc đòi hỏi sự tập trung và khả năng phản ứng nhanh để việc hỗ trợ được kịp thời. Ngoài sơ cứu khi xảy ra chấn thương, họ còn kiểm tra, theo dõi sức khỏe, tư vấn và hỗ trợ vận động viên khi cần thiết.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Mai hỗ trợ vận động viên bị chấn thương.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Mai, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai cho biết: "Chúng em túc trực tại đây, theo sát các vận động viên trong quá trình thi đấu. Khi có vấn đề xảy ra, chúng em hỗ trợ sớm nhất để vận động viên được chăm sóc, phục hồi kịp thời. Chúng em rất vinh dự khi được góp phần hỗ trợ các vận động viên thi đấu thành công”.

Niềm vui của huấn luyện viên và các vận động viên sau một trận đấu thành công.

Bên cạnh công tác chăm sóc y tế, các huấn luyện viên giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị thể lực, chiến thuật và tâm lý cho vận động viên. Họ theo sát học trò từ khâu khởi động, thi đấu đến sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Đằng sau mỗi thành tích là sự hướng dẫn, động viên bền bỉ của huấn luyện viên.

Tại Đoàn cụm xã Lục Yên, huấn luyện viên Tạ Thanh Hiến không chỉ hướng dẫn chuyên môn mà còn quan tâm đến từng thành viên. Với các vận động viên trẻ, sự động viên đúng lúc có thể giúp giải tỏa áp lực, lấy lại tinh thần sau trận đấu chưa được như mong đợi. Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cũng góp phần giúp họ duy trì thể lực trong những ngày thi đấu liên tục.

Huấn luyện viên Tạ Thanh Hiến trao đổi, động viên vận động viên Đoàn cụm xã Lục Yên trước khi thi đấu.

Huấn luyện viên Tạ Thanh Hiến chia sẻ: “Với vai trò huấn luyện viên, tôi muốn truyền lửa để các em thi đấu hết mình, phát huy 100% năng lực và đạt kết quả cao nhất. Trong thi đấu cũng như ngoài thi đấu, tôi luôn quan tâm, chăm sóc, động viên các em kịp thời, từ bữa ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt hằng ngày”.

Ở mỗi cuộc tranh tài, huấn luyện viên vừa định hướng chuyên môn, vừa chia sẻ áp lực cùng vận động viên. Khi học trò gặp thất bại hoặc chấn thương, người thầy còn giúp các em ổn định tâm lý, nhìn nhận kết quả để tiếp tục nỗ lực. Những đóng góp ấy được tích lũy qua quá trình tập luyện, rèn giũa lâu dài.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ tại khu vực thi đấu.

Bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe và chuyên môn, bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa điểm thi đấu cũng là nhiệm vụ được đặt ra.

Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 thu hút hơn 1.000 vận động viên, thành viên các đoàn và đông đảo người dân đến theo dõi, cổ vũ. Lượng người tập trung đông, các hoạt động diễn ra liên tục tại nhiều khu vực, đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, bố trí nhân lực phù hợp, không để xảy ra các sự cố, ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Tại các vị trí được phân công, cán bộ, chiến sĩ công an duy trì trực, quan sát, hướng dẫn người dân chấp hành quy định và phối hợp với các lực lượng liên quan khi cần thiết. Công việc được duy trì trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động. Sự tập trung, chủ động của lực lượng làm nhiệm vụ góp phần giúp các đoàn yên tâm thi đấu, khán giả thuận lợi hơn khi theo dõi, cổ vũ các trận đấu.

Hạ sĩ Lương Hiệp Hưng (bên phải) cùng đồng đội trực, quan sát và nắm tình hình tại khu vực thi đấu.

Hạ sĩ Lương Hiệp Hưng - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: “Chúng tôi luôn tập trung quan sát tình hình tại khu vực được phân công, nhắc nhở mọi người chấp hành quy định và phối hợp với các lực lượng liên quan khi cần thiết. Mặc dù có thời điểm công việc khá áp lực, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Mỗi lực lượng đảm nhận một nhiệm vụ, nhưng các phần việc đều gắn kết trong quá trình tổ chức Đại hội: Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe vận động viên, huấn luyện viên đồng hành về chuyên môn và sinh hoạt, lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự. Những đóng góp ấy ít được chú ý hơn các trận đấu và không ghi thành tích trên bảng tổng sắp, nhưng thiết thực góp phần tạo điều kiện để các cuộc tranh tài diễn ra thuận lợi.

Phía sau mỗi cuộc tranh tài là sự tận tâm của những người chăm sóc, bảo vệ và đồng hành cùng vận động viên.

Một kỳ Đại hội thành công không chỉ được đánh giá qua số lượng huy chương, thành tích hay chất lượng chuyên môn, mà còn ở sự an toàn của vận động viên, công tác phục vụ và trách nhiệm của từng lực lượng tham gia tổ chức. Khi các cuộc tranh tài khép lại, đóng góp của những người phía sau sân đấu vẫn là phần đáng trân trọng trong thành công chung của Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.