Tập đoàn BRG và Công ty CP Gốm Chu Đậu vinh dự đón tiếp Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến thăm quan và trải nghiệm tại Gốm Chu Đậu. Trong không gian truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, những câu chuyện về văn hóa, con người và tâm hồn Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, mở ra những kết nối đầy cảm xúc giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.