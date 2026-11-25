Những người thầm lặng góp sức cho thành công sự kiện
Để tạo nên thành công của một sự kiện quy mô lớn, bên cạnh những nghệ sĩ trên sân khấu hay sự hưởng ứng của đông đảo khán giả, còn có sự đóng góp thầm lặng của rất nhiều lực lượng ở phía sau. Từ những công nhân vệ sinh môi trường, đội ngũ bảo vệ, lực lượng công an, cảnh sát cơ động đến đoàn viên, thanh niên tình nguyện... mỗi người một nhiệm vụ, cùng chung tay để chương trình diễn ra an toàn, văn minh và trọn vẹn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-nguoi-tham-lang-gop-suc-cho-thanh-cong-su-kien-246261125190823407.htm