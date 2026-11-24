Chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn

Tại khu vực sân vận động, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội có mặt từ sớm để nhận bàn giao nhiệm vụ, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện. Cùng lực lượng bảo vệ tại các cổng ra vào, các tổ công tác chuyên trách được bố trí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát tại những khu vực được phân công.

Trung tá Phạm Đình Châm, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra công tác an ninh khu vực khán đài A. Ảnh: Hà Lan

Trung tá Phạm Đình Châm, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 3, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị tiếp nhận bảo đảm công tác an ninh từ Bộ tư lệnh Công binh (Bộ Tư lệnh Thủ đô), có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ an ninh trật tự khu vực khán đài A (từ tầng 1 đến 5), sẽ trực tại sân từ lúc tiếp nhận đến khi khán giả ra về.

Phía bên ngoài, Đại úy Hà Thanh Đức, Tổ trưởng Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Cơ động đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ. Theo Đại uý Đức, lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu được huy động thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện. Trong đó, chó nghiệp vụ được sử dụng để hỗ trợ dò tìm bom mìn, chất nổ, góp phần bảo đảm an toàn cho toàn bộ khu vực tổ chức chương trình. Công tác kiểm tra, kiểm soát được triển khai tại các khu vực bên ngoài theo phương án phân công và duy trì trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đại úy Hà Thanh Đức cùng đồng đội Tổ rà phá chất nổ thuộc Đội Cảnh sát đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Nam Du

Song song với lực lượng công an, công tác bảo vệ tại các khu vực ra vào và bên trong sân vận động cũng được tăng cường. Anh Đào Việt Anh, nhân viên Công ty Bảo An cho biết, trong ca sáng, lực lượng bảo vệ được bố trí trực tại các cổng, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát vé, hướng dẫn và kiểm soát người ra vào. Đến ca chiều và tối, khi lượng khán giả dự kiến tăng cao, đơn vị sẽ huy động hơn 100 nhân sự tham gia bảo vệ.

Các lực lượng sẵn sàng ở chốt trực. Ảnh: Hà Lan

Phương án được triển khai theo hai khu vực kiểm soát. Tại các cổng ra vào, nhân viên bảo vệ duy trì trực liên tục, kiểm tra vé, ngăn ngừa tình trạng người không có vé tìm cách vào bên trong. Ở khu vực nội bộ, lực lượng được tăng cường bố trí tại các vị trí cần thiết, chủ động theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự chung.

Việc bố trí lực lượng theo từng vị trí, từng ca trực nhằm bảo đảm công tác kiểm soát được duy trì liên tục, nhất là vào thời điểm trước và trong chương trình, khi lượng người tập trung đông.

Những ca trực thầm lặng giữ gìn không gian sự kiện

Không chỉ có lực lượng an ninh, công tác chuẩn bị cho đại nhạc hội còn có sự góp sức của những công nhân vệ sinh môi trường. Từ khu vực nhà vệ sinh phụ trợ đến từng hàng ghế trên khán đài, các công nhân đều tất bật với công việc, bảo đảm không gian sạch sẽ trước giờ đón khách.

Chị Trần Thị Thanh Huyền, Công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Urenco 7 thực hiện vụ tại khu vực vệ sinh ngoài sân. Ảnh: Nam Du

Tại khu vực bên ngoài sân vận động, chị Trần Thị Thanh Huyền, công nhân thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Urenco 7 cùng các đồng nghiệp đang kiểm tra, làm vệ sinh các khu vực nhà vệ sinh phụ trợ. Theo chị Huyền, đội vệ sinh có 8 người, được chia thành 4 điểm trực, phụ trách tổng cộng 80 nhà vệ sinh. Tùy vị trí, mỗi điểm đảm nhận từ 15 đến 25 nhà vệ sinh, với nhiệm vụ thường xuyên quét dọn, thu gom rác và bảo đảm vệ sinh khu vực xung quanh.

Các công nhân có mặt từ sớm nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hà Lan

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ lượng lớn khán giả, các công nhân phải làm việc theo ca kéo dài. Riêng ngày 24-11, ca trực bắt đầu từ 6 giờ sáng và dự kiến kết thúc lúc 22 giờ. Chị Huyền cho biết, vào những dịp có sự kiện lớn, lượng người tập trung đông nên khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, do đã thường xuyên phục vụ các sự kiện tại khu vực Mỹ Đình, lực lượng công nhân có kinh nghiệm và chủ động trong việc phân công, xử lý công việc.

Ở khu vực khán đài, khoảng 15 nhân sự thuộc Công ty Cổ phần Quản lý dịch vụ Marvin cũng đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Chị Nguyễn Thị Thủy, nhân viên đội vệ sinh cho biết, công việc của đội bao gồm làm sạch các sảnh, nhặt rác, lau ghế ngồi và vệ sinh các khu vực xung quanh khán đài.

Nhân sự thuộc Công ty Cổ phần Quản lý dịch vụ Marvin vệ sinh khu vực ghế ngồi. Ảnh: Hà Lan

Phần lớn công việc quét dọn sảnh và lau chùi ghế đã được hoàn thành từ vài ngày trước. Tuy nhiên, do mưa lớn vào tối 23-11, nhiều hàng ghế bị đọng nước. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, các công nhân phải khẩn trương kiểm tra, gạt nước, thu gom rác và xử lý những vị trí còn ẩm ướt, bảo đảm ghế ngồi khô ráo trước khi khán giả đến.

Sau khi hoàn thành việc vệ sinh khán đài, đội tiếp tục rà soát các nhà vệ sinh, kiểm tra tổng thể những khu vực phục vụ khán giả. Công việc được tổ chức thành 3 ca linh hoạt để duy trì vệ sinh liên tục. Riêng ngày 24-11, nhân lực được tăng cường, thời gian làm việc kéo dài đến 24 giờ nhằm bảo đảm công tác thu gom, dọn dẹp sau chương trình.

Từng chiếc ghế được vệ sinh sạch sẽ. Ảnh: Nam Du

Với sự chuẩn bị từ sớm, sự phân công cụ thể và tinh thần trách nhiệm của từng lực lượng, các khâu phục vụ chương trình “Muôn sắc Việt Nam” đang được hoàn thiện đồng bộ.

Quầy thông tin trước cửa ra vào Sân vận động. Ảnh: Hà Lan

Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng nay, từ những chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nhân viên bảo vệ tại các cổng đến đội công nhân vệ sinh môi trường đều miệt mài, trách nhiệm với công việc. Tất cả cùng góp sức để đại nhạc hội diễn ra an toàn, chu đáo, sẵn sàng đón hàng vạn khán giả trong tối 24-11.