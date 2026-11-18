Không cần thiết bị đắt tiền hay ê-kíp chuyên nghiệp, bằng chiếc máy quay và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc, những người trẻ dân tộc Tày ở Lào Cai đang từng ngày kể câu chuyện về quê hương trên các nền tảng mạng xã hội. Từ nếp nhà sàn, nghề thủ công truyền thống đến nhịp sống bình dị nơi bản làng, mỗi thước phim không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa mà còn mở ra cơ hội quảng bá du lịch, phát triển sinh kế cho người dân.

Một người đứng trước ống kính giới thiệu về nếp nhà sàn truyền thống, người còn lại chăm chú lựa chọn góc quay, điều chỉnh khung hình. Đó là hình ảnh quen thuộc của vợ chồng chị Lý Thị Mát và anh Hoàng Văn Linh, ở xã Lâm Thượng, trong những buổi ghi hình giới thiệu văn hóa dân tộc Tày.

Không có kịch bản cầu kỳ, chất liệu cho những video của anh chị chính là cuộc sống thường ngày, những phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sinh ra và lớn lên tại Lâm Thượng, chị Mát luôn tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Từ các lễ hội, nghề thủ công đến sinh hoạt thường ngày, mỗi nét văn hóa đều trở thành nguồn cảm hứng để chị sáng tạo nội dung, chia sẻ trên Facebook, TikTok. Những câu chuyện về kiến trúc nhà sàn, nghề dệt truyền thống hay cuộc sống của đồng bào Tày được chị thể hiện bằng những video gần gũi, chân thực.

“Ban đầu, vợ chồng tôi chỉ sử dụng điện thoại để ghi hình. Điều kiện thiết bị hạn chế khiến chất lượng video chưa được như mong muốn. Sau một thời gian, chúng tôi quyết định đầu tư máy quay để cải thiện hình ảnh, nâng cao chất lượng nội dung”, chị Mát chia sẻ.

Nếu chị Mát đảm nhiệm việc tìm kiếm câu chuyện, giới thiệu văn hóa thì anh Linh hỗ trợ quay phim, cắt ghép và chỉnh sửa video. Sự đồng hành ấy giúp những câu chuyện về bản làng được thể hiện ngày càng sinh động. Chị Mát cho biết thêm:

Dù mới duy trì đăng tải thường xuyên hơn hai tháng, chị Mát đã đặt mục tiêu mỗi ngày chia sẻ ít nhất một video. Buổi sáng tranh thủ ghi hình, buổi chiều làm việc tại không gian trải nghiệm văn hóa của gia đình, buổi tối nhận đặt cơm phục vụ du khách, lịch trình của chị gần như kín cả ngày.

Từ những video ban đầu chỉ đạt hơn 100 lượt xem, đến nay, các video đã thu hút đều đặn hàng nghìn lượt xem, có video vượt mốc 100 nghìn. Những con số ấy tuy chưa lớn nhưng là thành quả của sự nỗ lực, kiên trì đối với một người đang từng bước học cách quảng bá du lịch trên nền tảng số. Quan trọng hơn, việc duy trì đăng tải đều đặn và sự quan tâm của người xem cho thấy văn hóa bản địa vẫn có sức hút, đặc biệt khi được giới thiệu bằng những cách làm gần gũi, phù hợp với thị hiếu của người trẻ.

Chị Mát và anh Linh quay video giới thiệu nét văn hóa của dân tộc Tày.

Chị Mát chia sẻ thêm: Điều khiến tôi vui nhất là những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người yêu thích văn hóa truyền thống, đặc biệt là du khách quan tâm đến trải nghiệm bản địa, đã chủ động nhắn tin hỏi về các điểm tham quan, homestay và mong muốn được tôi giới thiệu, đón tiếp khi đến Lâm Thượng.

Hành trình “xây kênh” của anh chị còn nhận được sự ủng hộ từ gia đình, cán bộ văn hóa địa phương và người dân trong xã. Mỗi khi chị Mát ghi hình, bà con đều nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ để những nét đẹp văn hóa, đời sống cộng đồng được lan tỏa rộng rãi.

Không chỉ quảng bá không gian trải nghiệm văn hóa Tày của gia đình, chị Mát còn giới thiệu các homestay trong thôn, giúp nhiều du khách biết đến và lựa chọn lưu trú, qua đó góp phần tăng lượng khách

Từ những video giản dị, chị Mát và anh Linh đang góp phần đưa văn hóa Tày vượt ra khỏi không gian bản làng, tiếp cận đông đảo người xem trên môi trường số. Không chỉ quảng bá hình ảnh quê hương, cách làm này còn tạo thêm cơ hội kết nối du khách với các hoạt động trải nghiệm, dịch vụ du lịch cộng đồng tại địa phương.

Cũng lựa chọn mạng xã hội để kể những câu chuyện về quê hương, nhưng anh Nguyễn Văn Kiệt (sinh năm 1992), Trưởng thôn Chiềng 2, xã Võ Lao, lại có cách tiếp cận riêng. Với anh, những buổi lao động cùng bà con, sinh hoạt cộng đồng hay các hoạt động của thôn đều có thể trở thành chất liệu cho những thước phim gần gũi, chân thực.

Là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại địa phương, anh Kiệt bắt đầu làm video về đời sống bản làng cách đây khoảng 2 - 3 năm. Từ khi đảm nhận nhiệm vụ trưởng thôn, công việc ngày càng bận rộn, song cũng mang đến cho anh nhiều cơ hội tiếp xúc, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của người dân. Không cần dàn dựng cầu kỳ, anh tranh thủ ghi hình trong những lần tham gia hoạt động tại cơ sở, rồi chia sẻ lên trang Facebook cá nhân và page Chuyện xứ Chiềng.

Anh Kiệt quay clip hoạt động tại thôn.

Những video của anh không có các tình tiết đặc biệt hay hình ảnh được trau chuốt công phu, mà đơn giản là nhịp sống thường ngày, những nét sinh hoạt văn hóa và tinh thần gắn bó của người dân trong thôn. Chính sự mộc mạc ấy lại khiến nhiều người xem cảm thấy gần gũi.

Anh Kiệt chia sẻ: “Nhiều người bình luận mong tôi tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc đời thường để sau này, những người đi xa vẫn có thể nhìn lại hình ảnh quê hương ở thời điểm hiện tại. Những lời động viên ấy khiến tôi rất vui và có thêm động lực để tiếp tục”.

Không chỉ nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội, những thước phim của anh còn mang đến niềm vui cho chính những người xuất hiện trong đó.

Bà Hoàng Thị Mạnh, người dân thôn Chiềng 2 cho biết: “Tôi rất thích xem những video của Kiệt. Nhìn thấy thôn bản mình xanh, sạch, đẹp, bà con đoàn kết, tôi thấy rất vui”.

Theo anh Kiệt, hiện chưa có nhiều người trẻ tại địa phương làm nội dung về cuộc sống bản làng, vì vậy việc kết nối, trao đổi kinh nghiệm còn hạn chế. Dẫu vậy, anh vẫn mong muốn có thêm những người cùng chung sở thích, cùng ghi lại các phong tục, tập quán và nét đẹp văn hóa của đồng bào.

“Tôi mong ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu thích việc làm video về cuộc sống thường ngày và bản sắc văn hóa dân tộc mình. Với người trẻ, đó vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trong việc quảng bá hình ảnh quê hương”, anh Kiệt bày tỏ.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Võ Lao cho biết: Trưởng thôn Chiềng 2 là một trong những trưởng thôn trẻ, năng động, trách nhiệm của địa phương. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, anh Kiệt còn tiên phong ứng dụng công nghệ số, sử dụng flycam, livestream để quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người Võ Lao. Cách làm của anh đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần khuyến khích người dân chủ động tiếp cận công nghệ, đồng thời mở ra hướng nhân rộng hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương trên nền tảng số

Anh Kiệt tự sắm thiết bị để quay clip.

Từ những video giản dị của anh Kiệt đến câu chuyện của vợ chồng chị Mát, anh Linh, mỗi người có một cách thể hiện riêng nhưng đều góp phần đưa hình ảnh bản làng đến gần hơn với cộng đồng. Những câu chuyện ấy cho thấy, trong hành trình chuyển đổi số, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn có thể trở thành chủ thể trực tiếp sáng tạo nội dung, quảng bá văn hóa và phát triển du lịch địa phương.

Với những thiết bị quen thuộc và cách làm gần gũi, mô hình này hoàn toàn có khả năng nhân rộng, nhất là tại các địa phương có thế mạnh về văn hóa, du lịch cộng đồng. Khi người dân chủ động tiếp cận công nghệ, không gian số không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn trở thành cầu nối giữa các thế hệ, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.