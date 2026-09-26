Những người sống vui, sống khỏe

Một tiết mục biểu diễn của người cao tuổi tại Hội thi Thể dục Dưỡng sinh năm 2026.

Phong trào tập thể dục dưỡng sinh ở tỉnh Thái Nguyên được khởi động từ tháng 6-1998. Khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn đầu tiên về bộ môn này cho 50 người trung, cao tuổi. Bài học duy nhất được truyền đạt là “Thái cực quyền dưỡng sinh 24 thế”. Ngay sau lớp tập huấn, Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Thể dục dưỡng sinh tỉnh được thành lập với 25 thành viên.

Là bộ môn thể thao còn mới, các hướng dẫn viên vừa tập luyện, vừa vận động người dân trong khu dân cư cùng tham gia. Sự nhiệt tình của đội ngũ nòng cốt nhanh chóng tạo sức lan tỏa. Chỉ sau 6 tháng thành lập, các hướng dẫn viên đã vận động, xây dựng được hơn 10 câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, thu hút gần 700 người tập luyện thường xuyên.

Bà Doãn Kim Vân, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Thể dục dưỡng sinh tỉnh, phấn chấn chia sẻ: Trong quá trình hướng dẫn bà con tập luyện, các thành viên Câu lạc bộ Hướng dẫn viên tích cực học thêm những bài mới để tiếp tục hướng dẫn mọi người cùng tập. Nhiều người sau khi tập nhuần nhuyễn các bài cơ bản lại trở thành hướng dẫn viên tại cơ sở.

Từ những hạt nhân ban đầu, phong trào từng bước phát triển thành mạng lưới rộng khắp. Đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có gần 100 câu lạc bộ dưỡng sinh cơ sở đang hoạt động, thu hút khoảng 5.000 người trung, cao tuổi tập luyện thường xuyên. Đặc biệt, hơn 200 hướng dẫn viên và cộng tác viên đang trực tiếp hướng dẫn tại các cơ sở.

Để phong trào phát triển đúng hướng, các thành viên Câu lạc bộ Hướng dẫn viên của tỉnh duy trì tập luyện vào Chủ nhật tuần đầu tiên và Chủ nhật tuần thứ ba hằng tháng. Đây cũng là dịp để các huấn luyện viên, hướng dẫn viên trao đổi kinh nghiệm, thống nhất phương pháp hướng dẫn, cách truyền đạt để hội viên thực hiện đúng kỹ thuật. Trong khi đó, các câu lạc bộ cơ sở duy trì tập luyện hằng ngày.

Ông Nguyễn Văn Trọng, thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh phường Quan Triều, cho biết: Tập thể dục dưỡng sinh giúp tôi cải thiện sức khỏe, tinh thần cũng thoải mái, minh mẫn hơn. Còn bà Nguyễn Thị Lợi, thành viên Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Điềm Thụy, chia sẻ: Tham gia Câu lạc bộ dưỡng sinh, tôi có thêm những người bạn cùng sở thích. Hằng ngày, chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tập thể dục dưỡng sinh giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần.

Để bảo đảm việc tập luyện khoa học, phù hợp với người trung, cao tuổi, hầu hết các câu lạc bộ duy trì buổi tập khoảng 60 phút. Mùa hè, thời gian tập từ 5 đến 6 giờ sáng; mùa Đông từ 6 đến 7 giờ sáng. Nội dung tập luyện cũng được đổi mới để tạo hứng thú cho hội viên. Bên cạnh các bài “Thái cực quyền 24 thức”, “Thái cực kiếm 32 thức”, “Thái cực quyền 42 thức”, các câu lạc bộ còn tập “Song quạt Mộc Lan”, “Mộc Lan đơn phiến”, “Võ quạt công phu phiến”; xen kẽ là các bài thể dục nhịp điệu 7 động tác liên hoàn, vũ điệu Cha cha, Rumba, Ba la trùy, Bát đoạn cẩm...

Bà Phạm Thị Hường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng sinh xã Phú Bình, cho biết: Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi người tập phải kiên trì. Tay, chân, thân người và nhịp thở được phối hợp nhịp nhàng, tạo thành chuỗi vận động liên tục nhưng không quá nhanh, cũng không quá nặng. Chính sự vừa sức này khiến dưỡng sinh phù hợp với nhiều người, đặc biệt là người trung, cao tuổi.

Với người cao tuổi, tập luyện thể thao không nhất thiết hướng tới thành tích cao. Điều quan trọng là lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tuổi tác, thể trạng, thực hiện đúng kỹ thuật và duy trì thường xuyên. Dưỡng sinh được nhiều người lựa chọn bởi các bài tập nhẹ nhàng, linh hoạt, chú trọng sự phối hợp giữa vận động và hơi thở.

Không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, những buổi tập còn trở thành không gian giao lưu, giúp người cao tuổi có thêm bạn bè, niềm vui và sự gắn kết trong cuộc sống. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần cũng phấn chấn hơn; khi có thêm những người cùng sở thích để gặp gỡ, trò chuyện, đời sống tuổi già trở nên phong phú.