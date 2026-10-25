Những người sắp kiếm bộn tiền nhờ Claude

Khoản đầu tư sớm vào Anthropic giúp nhiều quỹ thu lợi nhuận lớn. Ảnh: Reuters.

Anthropic đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu với mức định giá được kỳ vọng lên tới 2.000 tỷ USD. Trước khi thương vụ diễn ra, nhiều nhà đầu tư vào gã khổng lồ AI này đã sở hữu lượng cổ phần trị giá hàng tỷ USD.

Theo TechCrunch, giá trị Anthropic trong vòng gọi vốn tư nhân gần nhất đạt 965 tỷ USD. Mức định giá này giúp nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm và cá nhân từng rót vốn vào công ty ghi nhận khoản lãi đáng kể.

Một trong những người hưởng lợi đáng chú ý là Eric Schmidt, cựu CEO Google. Ông tham gia vòng gọi vốn Series A của Anthropic vào năm 2021, thời điểm công ty được định giá khoảng 461 triệu USD, theo dữ liệu từ PitchBook.

Hiện Schmidt nắm khoảng 1% cổ phần Anthropic. Với mức định giá mới nhất, lượng cổ phần này có giá trị gần 10 tỷ USD. Đây là khoản đầu tư mạnh tay của vị cựu lãnh đạo Google vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Dù vậy, Schmidt không phải nhà đầu tư sở hữu lượng cổ phần có giá trị lớn nhất trong danh sách được công bố.

Theo Bloomberg, quỹ đầu tư Iconiq hiện nắm lượng cổ phần Anthropic trị giá khoảng 17 tỷ USD. Trước đó, tổ chức này rót 6 tỷ USD vào công ty trong năm 2025, khi startup AI được định giá 183 tỷ USD.

Nếu Anthropic thực hiện IPO ở mức định giá 2.000 tỷ USD, giá trị khoản đầu tư của Iconiq có thể tăng hơn gấp đôi so với hiện tại. Kết quả thực tế vẫn phụ thuộc vào mức giá niêm yết cuối cùng.

Menlo Ventures cũng nằm trong nhóm nhà đầu tư hưởng lợi lớn. Quỹ này từng dẫn đầu vòng gọi vốn Series D và đã rót tổng cộng hơn 1 tỷ USD vào Anthropic qua nhiều giai đoạn. Theo ước tính, lượng cổ phần Menlo Ventures đang sở hữu có giá trị khoảng 14 tỷ USD. Đây là mức chênh lệch lớn so với tổng vốn đầu tư ban đầu.

Một trường hợp khác là Spark Capital. Quỹ này đầu tư 75 triệu USD vào vòng Series C năm 2023, thời điểm Anthropic được định giá khoảng 5 tỷ USD.

Anthropic lên kế hoạch IPO trong cuối năm nay. Ảnh: Reuters.

Hiện lượng cổ phần hình thành từ khoản đầu tư trên có giá trị khoảng 7 tỷ USD, tăng hơn 90 lần. Spark Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm duy nhất được biết đến có đại diện trong hội đồng quản trị Anthropic.

Trong khi đó, Sound Ventures, quỹ do Guy Oseary và diễn viên Ashton Kutcher thành lập, cũng ghi nhận mức tăng giá trị đáng kể. Sound Ventures đầu tư 35 triệu USD vào vòng Series C năm 2023. Quỹ tiếp tục rót thêm 400 triệu USD trong những giai đoạn sau. Tổng lượng cổ phần hiện được ước tính trị giá hàng tỷ USD.

Những con số trên cho thấy giá trị các khoản đầu tư vào Anthropic đã tăng mạnh cùng đà phát triển của thị trường AI. Song, đây chủ yếu là lợi nhuận trên giấy tờ. Nhà đầu tư chưa thực sự thu về những khoản tiền tương ứng nếu chưa bán cổ phần.

Anthropic được kỳ vọng IPO trong năm 2026. Mức định giá có thể lên tới 2.000 tỷ USD, song công ty chưa hoàn tất niêm yết. Quy mô lợi nhuận thực tế của các nhà đầu tư vẫn phụ thuộc vào diễn biến thị trường và giá cổ phiếu sau IPO.