Những người phụ nữ thầm lặng lưu giữ dấu vết nghiệp vụ

Bền bỉ với từng trang hồ sơ

Chiếm hơn 70% tổng quân số đơn vị, đội ngũ nữ cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang đảm nhiệm nhiều phần việc chuyên môn quan trọng. Từ vận hành phần mềm nghiệp vụ, tra cứu, đăng ký hồ sơ đến thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu, mỗi khâu đều đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác cao. Các chị còn tích cực phối hợp với các đơn vị rà soát, đối chiếu, thống nhất thông tin giữa hồ sơ giấy và cơ sở dữ liệu điện tử, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết các yêu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức, công dân.

Lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ phát động thi đua cao điểm làm sạch, cập nhật dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Công an, phương thức quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ đang từng bước chuyển từ truyền thống sang môi trường điện tử. Đặc biệt, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương khiến khối lượng hồ sơ cần tiếp nhận, chỉnh lý, số hóa tăng lên, tạo áp lực lớn về tiến độ và chất lượng công việc.

Trước yêu cầu đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã chủ động thích ứng, phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an cấp xã rà soát, phân loại, sắp xếp hồ sơ, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu. Trong những đợt cao điểm, nhiều cán bộ nữ sẵn sàng tăng ca, làm thêm ngoài giờ, kể cả buổi tối, ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ để bảo đảm tiến độ.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ với công tác chuyển đổi số trong quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ.

Thượng tá Lê Tuấn Dũng, Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ cho biết, đến nay, đơn vị đã số hóa 100% hồ sơ lưu trữ và hồ sơ mới phát sinh trong năm, với hơn 400.000 tập hồ sơ và hơn 44 triệu trang tài liệu. Kết quả này thể hiện nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hiện đại hóa công tác hồ sơ nghiệp vụ, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 26 của Đảng ủy Công an Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cùng với đẩy mạnh số hóa, mô hình “Phòng đọc nghiệp vụ không giấy” cho phép tra cứu, khai thác thông tin trên môi trường điện tử, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác của các đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ còn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ Công an cấp xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, cập nhật và khai thác hồ sơ, bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, đồng bộ.

Tinh thần trách nhiệm của những nữ cán bộ hồ sơ nghiệp vụ còn được thể hiện trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 1/3/2025, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực này từ Sở Tư pháp, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã nhanh chóng ổn định hoạt động, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục diễn ra thông suốt, không để gián đoạn.

Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết hơn 72.000 phiếu lý lịch tư pháp, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu xử lý nhanh chóng nhưng vẫn phải chính xác, các chị luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Lan tỏa yêu thương từ những việc làm bình dị

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực.

Tháng 6/2026, trước khó khăn về đầu ra nông sản của người dân, thanh niên, phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã tận dụng các nền tảng mạng xã hội để kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Chỉ sau 24 tiếng đồng hồ đăng tải bài viết, hoạt động đã nhận được hàng trăm đơn hàng, góp phần tiêu thụ gần 4 tấn ổi cho một hộ gia đình trồng ổi tại xã Định Hòa.

Lãnh đạo đơn vị và CBCS tập trung rà soát, phân loại, sắp xếp hồ sơ, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.

Bằng cách làm linh hoạt, các chị đã kết nối sự sẻ chia của cộng đồng, hỗ trợ người nông dân vượt qua khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Hoạt động cũng cho thấy tinh thần chủ động ứng dụng công nghệ vào công tác xã hội, đưa những việc làm nhân ái đến gần hơn với đời sống.

Đặc biệt, suốt 7 năm qua, Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Thu Hà, 9 tuổi, ở xã Yên Ninh, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Sự quan tâm thường xuyên, những lời động viên và tình cảm chân thành của các chị đã trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để em vững tin trên hành trình trưởng thành.

Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã nhận đỡ đầu em Nguyễn Thu Hà, 9 tuổi, ở xã Yên Ninh, mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã chủ động tăng ca, làm thêm ngoài giờ để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, những chuyến thăm và phần quà dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Làng trẻ em SOS cũng góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái. Mỗi hoạt động đều thể hiện sự sẻ chia chân thành, trách nhiệm của hội viên phụ nữ đối với cộng đồng.

Thiếu tá Lê Thị Minh Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên phụ nữ trong đơn vị luôn quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người nữ chiến sĩ Công an nhân dân.

Âm thầm bên những tập hồ sơ, bền bỉ với từng dòng dữ liệu, chủ động thích ứng trước yêu cầu chuyển đổi số và giàu lòng nhân ái trong cuộc sống, những nữ cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang góp sức bằng những phần việc cụ thể, thiết thực.