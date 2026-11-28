Đồng bào các dân tộc thiểu số phía Bắc biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Bảo Lâm 4

Gìn giữ hồn quê trong mỗi mái nhà

Hơn 20 năm sinh sống tại vùng đất Bảo Lâm, bà Nông Thị Kỷ, người Tày ở thôn B’Lá 1, xã Bảo Lâm 4, vẫn giữ thói quen nói tiếng dân tộc trong gia đình. Những món ăn quen thuộc của quê nhà Cao Bằng cũng được bà duy trì trong bữa cơm. Với bà, đó là cách để các thành viên không quên nguồn cội, dù đã rời quê cũ đến lập nghiệp ở một vùng đất cách xa hàng ngàn cây số.

Điều khiến bà Kỷ vui hơn là con gái và con dâu cũng cùng bà tham gia lớp học đàn tính do huyện Bảo Lâm trước đây tổ chức. Những ngón đàn chưa thật thành thạo, nhưng qua từng buổi học, các thành viên trong gia đình có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa dân tộc mình. Bà mong muốn con cháu không chỉ biết tiếng nói, phong tục của người Tày mà còn hiểu và trân trọng những nét đẹp được ông bà trao truyền.

Ở nơi định cư mới, việc giữ gìn bản sắc đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một câu nói bằng tiếng mẹ đẻ, món ăn quen thuộc trong bữa cơm hay làn điệu dân ca được cất lên đều gợi nhắc con cháu về quê hương. Khi những điều ấy được duy trì trong gia đình, văn hóa không chỉ nằm trong ký ức của người lớn tuổi mà tiếp tục hiện diện trong đời sống của thế hệ sau.

Chị Bàng Thị Phương thêu tay trang phục truyền thống

Cũng ở vùng đất Đam Rông 1, chị Bàng Thị Phương, người Dao quê Lạng Sơn, có một cách riêng để gìn giữ văn hóa dân tộc. Từ khi biết cầm kim, chị đã được bà và mẹ dạy thêu thùa. Những đường kim, mũi chỉ theo chị lớn lên, trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

Trong ngôi nhà ở thôn Păng Bah, chị vẫn dành một góc nhỏ để cất giữ những bộ trang phục truyền thống. Trang phục phụ nữ Dao có nhiều chi tiết cầu kỳ, từ khăn quấn đầu, áo yếm, áo khoác ngoài đến thắt lưng, quần và các phụ kiện. Những hình ảnh chim muông, hoa lá, cây cối được thể hiện qua kỹ thuật thêu chữ thập công phu. Một bộ trang phục hoàn chỉnh có khi mất hơn 3 tháng để thêu họa tiết và gần cả năm mới hoàn thiện.

Mái nhà truyền thống của người Dao

Ngày nay, công việc nương rẫy bận rộn khiến thời gian dành cho may vá, thêu thùa ít hơn. Tuy vậy, chị Phương vẫn muốn tự tay làm những bộ trang phục truyền thống thay vì mua sẵn. Với chị, đó không chỉ là niềm tự hào khi khoác lên mình trang phục của dân tộc mà còn là cách lưu giữ những điều bà, mẹ đã truyền dạy.

Đặc biệt, trước khi 2 con gái đi lấy chồng, chị đều tự tay may váy cho các con mặc trong nghi lễ truyền thống. Từ chiếc yếm, khăn đội đầu đến từng họa tiết trên áo đều được chị chăm chút tỉ mỉ. Trong bộ trang phục ấy có công sức, tình yêu và cả mong ước của người mẹ dành cho con trong ngày trọng đại. Những đường thêu được trao truyền qua các thế hệ phụ nữ vì thế không chỉ làm nên vẻ đẹp của trang phục mà còn lưu giữ tình cảm gia đình, ký ức về quê hương.

Trao truyền bản sắc qua các thế hệ

Không chỉ trong mỗi mái nhà, những người phụ nữ dân tộc thiểu số còn góp sức duy trì tiếng nói, làn điệu dân ca và phong tục truyền thống trong cộng đồng. Tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, bà Triệu Thị Sa, người Tày, là một trong những người dành nhiều tâm huyết cho việc này.

Câu lạc bộ Hát then - Đàn tính, xã Phúc Thọ Lâm Hà

Năm 2019, bà Sa thành lập Câu lạc bộ Hát then - Đàn tính. Từ những thành viên đầu tiên, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 30 hội viên và tiếp tục thu hút người tham gia. Mỗi buổi sinh hoạt, chị em cùng luyện tập hát then, đàn tính, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và nhắc nhau gìn giữ phong tục, tiếng nói của dân tộc mình.

Không chỉ tập những bài then truyền thống, các thành viên còn tự đặt lời mới với nội dung ca ngợi quê hương, tình đoàn kết giữa các dân tộc để biểu diễn trong các hoạt động tại địa phương. Qua đó, làn điệu dân ca không chỉ được duy trì trong những buổi sinh hoạt mà còn có thêm cơ hội đến gần với người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Với bà Sa, việc tập hợp chị em cùng học hát then, đàn tính cũng là cách tạo không gian để những người cùng dân tộc gặp gỡ, chia sẻ và nhắc nhớ nhau về phong tục quê nhà. Những làn điệu từng gắn bó với đời sống ở miền núi phía Bắc tiếp tục được cất lên trên vùng đất mới, góp phần giữ gìn bản sắc của cộng đồng người Tày, Nùng.

Chị Vàng Thị Mải tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Bên cạnh giữ sợi chỉ văn hóa trong từng nếp nhà, cộng đồng các dân tộc phía Bắc còn giúp nhau tiến bộ và đồng hành, sẻ chia trong gia đình. Điển hình như chị Vàng Thị Mải, ở xã Đam Rông 1. Năm 2013, chị Mải cùng chồng và 2 con rời quê cũ vào vùng đất này lập nghiệp. Những ngày đầu, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Đường sá đi lại khó khăn, sóng điện thoại chưa có, việc tiếp cận các dịch vụ y tế cũng không thuận lợi.

Năm 2016, chị Mải tham gia công việc nhân viên y tế thôn, bản. Là phụ nữ từng trải qua quá trình sinh con, nuôi con trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chị Mải hiểu những lo lắng của các bà mẹ. Chị kiên trì vận động phụ nữ đưa trẻ đi tiêm chủng, quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, thực hiện sinh đẻ an toàn. Với những người lớn tuổi không biết chữ hoặc chưa thông thạo tiếng phổ thông, chị lựa lời giải thích đơn giản, có khi phải chuyển sang tiếng dân tộc để mọi người dễ hiểu.

Sự gần gũi, kiên nhẫn ấy dần tạo được niềm tin. Nhiều phụ nữ tìm đến chị để hỏi han, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống và chăm sóc sức khỏe gia đình. Công việc của chị vì thế không chỉ là tuyên truyền kiến thức y tế mà còn là sự sẻ chia giữa những người phụ nữ cùng sống trên vùng đất mới.

Mỗi người phụ nữ có một cách riêng để gìn giữ nếp nhà và vun đắp cuộc sống và làm nên sự gắn kết trong mỗi gia đình và cộng đồng. Nếp nhà không chỉ được gìn giữ qua những phong tục lớn lao mà còn hiện diện trong lời ăn tiếng nói, cách ứng xử, sự quan tâm giữa các thành viên và những điều tốt đẹp được cha mẹ trao truyền cho con cái. Chính từ những việc bình dị ấy, bản sắc quê hương tiếp tục được gìn giữ trên vùng đất mới.