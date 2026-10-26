Những người mẹ 'đỏ mắt' tìm đường gặp lại con sau ly hôn

Ảnh minh họa

Đằng sau "vỏ bọc" người cha "hoàn hảo"

Đã nhiều tháng sau khi chia tay người yêu - một "single dad" 37 tuổi thành đạt, có nhà riêng, xe sang và gia đình gia giáo - Thanh vẫn không sao quên được đôi mắt ngấn nước của chị Linh, vợ cũ của anh. Trong mắt mọi người, bạn trai cũ của Thanh là một người cha hoàn hảo: Yêu con hết mực và chăm chút cho đứa trẻ từng chút một. Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy là sự độc đoán đến lạnh người với người phụ nữ từng chung chăn gối.

Năm xưa, sau một sai lầm, chị Linh chấp nhận ly hôn và nhường quyền nuôi con trai 2 tuổi cho chồng. Xót con đến thắt lòng, nhưng chị đành chấp nhận xa con. Chị nghĩ đơn giản: Anh có điều kiện kinh tế, gia đình nội lại chu đáo, con ở với bố sẽ có tương lai tốt hơn là theo mẹ bôn ba trong những căn phòng trọ thiếu thốn. Vì muốn giữ cho con sự bình yên và hình ảnh người mẹ trọn vẹn, chị chấp nhận yêu cầu cay đắng của chồng cũ: Mỗi năm chỉ được gặp con đúng 4 lần vào các dịp cố định.

Nhưng tình mẫu tử đâu thể đong đếm bằng những điều khoản lạnh lùng trên giấy tờ. Nỗi nhớ con cào xé khiến chị Linh đành tìm một lối đi khác: Âm thầm dò hỏi xem chồng cũ đang yêu ai, rồi tìm cách tiếp cận người bạn gái mới để xin giúp đỡ.

Thanh - người bạn gái khi ấy của anh - vẫn nhớ như in lần đầu đưa bé ra gặp mẹ. Trong góc nhỏ một quán cà phê, chị Linh ôm chầm lấy đứa trẻ 4 tuổi, bàn tay gầy run run vuốt ve má con như sợ đây chỉ là giấc mơ thoáng qua. Chị tranh thủ từng phút giây để ngắm nhìn con, dúi vào tay con từng chiếc bánh, cái đồ chơi nhỏ. Điều làm Thanh xót xa nhất là suốt buổi gặp, chị Linh chưa một lời trách móc chồng cũ. Chị luôn nhận phần sai về mình và khen anh là người cha tốt. Nhưng sự nhẫn nhịn ấy của người mẹ cay đắng thay lại trở thành cớ để người chồng cũ tiếp tục khép chặt cánh cửa thăm con.

Sự việc vỡ lở khi anh phát hiện Thanh lén dắt con đi gặp mẹ. Mặc cho cô giải thích rằng đứa trẻ cần cả bố lẫn mẹ để trưởng thành lành mạnh, anh vẫn lạnh lùng: "Trong mắt tôi, loại người như cô ta không xứng đáng làm mẹ". Anh có thể bao dung với mọi thứ, trừ việc cho phép vợ cũ xuất hiện trong đời con. Ngay cả mẹ ruột anh - người bà thương cháu và thương con dâu cũ - từng lén đưa cháu đi gặp mẹ cũng bị anh "cấm vận", không cho nhìn mặt cháu suốt cả tháng trời.

Ảnh minh hoạ

Nhìn người mình yêu dùng chính đứa con làm công cụ trả thù người cũ, Thanh bất giác rùng mình. Sự thù hận và ích kỷ đã biến một "người cha hoàn hảo" thành kẻ tàn nhẫn. Cô quyết định chia tay, mặc cho người đời bảo dại dột. Bởi Thanh hiểu rằng, một người đàn ông sẵn sàng tước đi tình mẫu tử của con mình thì không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc chân chính cho bất kỳ ai.

Bước đường cùng của người mẹ tay trắng

Trái ngược với sự nhẫn nhịn của chị Linh để giữ bình yên cho con, bi kịch của Trang lại phơi bày một thực tế xót xa: người phụ nữ tận tụy cống hiến cả thanh xuân cuối cùng lại bị vắt kiệt đến tận cùng từ tài sản đến quyền làm mẹ.

Trang kết hôn khi 28 tuổi, sinh liền hai con và gánh vác toàn bộ gánh nặng gia đình. Để xây dựng nên căn nhà tươm tất trên đất nhà chồng, chị không ngại rút sạch tiền bảo hiểm xã hội, dốc hết vốn liếng buôn bán online. Thế nhưng, người chồng lại vô tâm, không có công việc ổn định, ngày ngày chỉ phụ việc vặt quanh cửa hàng đồ chơi. Đã không cùng vợ gánh vác, anh ta còn mang bản tính cục cằn, bạo lực ngôn từ. Mỗi khi không vừa ý, anh ta sẵn sàng thốt ra những lời lăng mạ tàn nhẫn, đụng chạm cả đến danh dự của bố mẹ vợ.

Ngày nhận quyết định ly hôn, Trang chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Căn nhà do chị chắt chiu từng giọt mồ hôi xây nên đành bỏ lại vì nằm trên đất nhà chồng. Chị không tiếc tiền bạc, chỉ mong đổi lấy sự bình yên để nuôi dạy hai con. Nhưng người chồng cũ nhất quyết giành bằng được bé lớn 6 tuổi, chị chỉ được ôm theo bé nhỏ mới tròn 2 tuổi.

Sự cay đắng không dừng lại ở đó. Vừa xong thủ tục, chồng cũ của chị liền bắt đầu chiến dịch "bít cửa" thăm nom. Anh ta rêu rao khắp nơi rằng chị là người mẹ ác độc "bỏ rơi con". Anh ta chặn mọi liên lạc, tuyệt đối không cho chị nghe giọng con. Sống trong nỗi nhớ con cào xé, Trang gọi điện van xin từ bà nội đến cô của bé, nhưng đáp lại chị chỉ là những tiếng chuông reo vô vọng hoặc sự cúp máy lạnh lùng.

Đỉnh điểm của nỗi đau là ngày sinh nhật tròn 6 tuổi của bé lớn. Mang theo chiếc bánh kem và món đồ chơi con thích, Trang lấy hết dũng khí tìm về nhà cũ chỉ mong được ôm con một lần. Nhưng vừa thấy bóng chị ở cổng, chồng cũ đã lao ra chửi rủa bằng những lời lẽ tàn nhẫn nhất. Anh ta lăng mạ cả bố mẹ chị, rồi xông vào định bạo lực chị ngay trước mặt con.

Nhìn đứa trẻ sợ hãi co rúm lại rồi khóc thét lên, Trang quặn thắt khúc ruột, đành ôm chiếc bánh kem vỡ nát rút lui trong nước mắt. Mấy ngày liền sau đó, chị bỏ ăn bỏ uống, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc khóc nấc vì thương con. Chị đau đớn nhận ra, tài sản mất đi chị có thể làm lại từ đầu, nhưng vết thương tinh thần và khoảng cách mà người chồng cũ cố tình dựng lên giữa hai mẹ con thì ngày một sâu thêm.