Những người lính quân y trở về từ Nam Sudan

Tối 27/9, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành điểm hẹn của những người lính quân y sau một năm xa Tổ quốc. Chuyến bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đưa 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về, sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Một năm tại Nam Sudan là hành trình không ít thử thách khi đơn vị phải đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm, tình hình an ninh phức tạp và nhiều tình huống cấp cứu.

Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, cho biết: “Có những dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm… Bên cạnh đó là tình hình giao tranh. Bệnh viện đã phải chia nhỏ lực lượng để tiếp cứu, điều trị cho bệnh nhân và người dân thường. Tôi đã hoàn thành lời hứa trước khi đi, đó là đi đủ, về đủ, đặt an toàn của mọi người lên trên hết.”

Trong nhiệm kỳ, bệnh viện đã khám và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu.

Theo Trung tá Phan Thế Nhật - Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7: “Mình đi một năm trở về đây, mình thật sự biết là yêu quê hương mình nhiều hơn. Đất nước đã tạo ra cho mình một môi trường thật sự hòa bình, có cơ hội làm việc, hoàn thiện bản thân và được đóng góp.”

Và phía sau mỗi người lính trở về là hậu phương luôn dõi theo chờ ngày đoàn tụ.

Chị Phạm Thị Thủy - vợ Trung tá Trần Quang Thắng, tâm sự: “Hôm nay đứng ở đây để đón chồng, tôi rất hồi hộp và xúc động. Rất mong chờ khoảnh khắc máy bay hạ cánh để được nhìn thấy chồng mạnh khỏe trở về. Tôi rất tự hào về những đóng góp của chồng mình cho nhiệm vụ của đất nước.”

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan, sự trở về an toàn của các cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 không chỉ khép lại một nhiệm kỳ, mà còn là hành trình mang theo những trải nghiệm về nghề nghiệp, tình đồng đội và giá trị của hòa bình trở về với Tổ quốc./.