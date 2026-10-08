Những người lính mũ nồi xanh Việt Nam và hành trình mang hình ảnh đất nước ra thế giới

Nét đẹp văn hóa và đạo lý tri ân

Việc dâng hương và báo công dâng Bác sau mỗi nhiệm kỳ công tác đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng gìn giữ hòa bình nói riêng. Đây là biểu hiện sinh động của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là cách để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị Cha già dân tộc - người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hòa bình thế giới.

Trong khoảnh khắc ấy, trước anh linh của Người, mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện không chỉ báo cáo những kết quả cụ thể đạt được mà còn bày tỏ quyết tâm tiếp tục giữ gìn phẩm chất người quân nhân Cách mạng, người thầy thuốc Quân đội. Lời báo công ấy chính là cam kết thiêng liêng, là sự kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc trong thời đại mới.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam - đã nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của hoạt động này đối với mỗi cán bộ, nhân viên sau một nhiệm kỳ xa Tổ quốc. Đó không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm khẳng định giá trị của những hy sinh, cống hiến, để mỗi người thêm tự hào về trọng trách cao cả đang gánh vác.

Các thành viên trong đoàn thành kính báo công dâng Bác

Trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, với vô vàn khó khăn, thách thức, tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại ấn tượng sâu đậm về hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam: kỷ luật, chuyên nghiệp, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Hơn 2.200 lượt bệnh nhân được khám và điều trị, hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp được thực hiện an toàn, hiệu quả, đằng sau mỗi con số ấy là biết bao đêm thức trắng, những giờ phút căng thẳng nơi tuyến đầu và trên hết là tinh thần trách nhiệm cao cả với sinh mạng con người.

Đặc biệt, ca vận chuyển cấp cứu đường không đối với hai quân nhân Bangladesh đã trở thành biểu tượng cho bản lĩnh và tinh thần đồng đội quốc tế của người lính Việt Nam. Nhiệm vụ diễn ra trong thời điểm đặc biệt khó khăn - khi bàn giao, trao đổi quân với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, lực lượng của đơn vị tại phái bộ chỉ còn 12 người. Trong hoàn cảnh quân số mỏng manh ấy, các cán bộ, nhân viên vẫn khẩn trương tổ chức lực lượng, xử trí và hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn.

Câu chuyện ấy không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn vững vàng, khả năng xử lý tình huống linh hoạt mà còn phản ánh tinh thần "vì đồng đội, vì sứ mệnh cao cả” của người lính mũ nồi xanh Việt Nam. Trong khoảnh khắc hiểm nguy, họ đã đặt tính mạng của đồng nghiệp quốc tế lên trên hết, sẵn sàng vượt mọi giới hạn về thể lực và tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ.

Sứ giả hòa bình và tình hữu nghị quốc tế

Ngoài công tác chuyên môn, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 còn làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng tại phái bộ, xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị với đồng nghiệp quốc tế. Tác phong làm việc nghiêm túc, tinh thần tận tụy và cách ứng xử nhân văn của các cán bộ, nhân viên đã góp phần thể hiện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đây chính là sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó cho lực lượng gìn giữ hòa bình: Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn là những sứ giả văn hóa, những đại diện cho phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi hành động, mỗi lời nói của họ đều góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia, tạo dựng niềm tin và sự tôn trọng của bạn bè quốc tế.

Ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng những kết quả công tác của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng đề nghị cán bộ, nhân viên đơn vị xem việc hoàn thành nhiệm kỳ là dấu mốc mới trong quá trình công tác; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng kết, chia sẻ và truyền thụ những kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh tích lũy tại phái bộ cho các lực lượng chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Các thành viên trong đoàn kính cẩn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những kinh nghiệm quý báu từ nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan sẽ trở thành hành trang quan trọng để xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả và có uy tín cao hơn trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài, góp phần khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trở về đơn vị, mỗi cán bộ, nhân viên của bệnh viện cần tiếp tục giữ vững phẩm chất người quân nhân Cách mạng, người thầy thuốc Quân đội; cần vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn đã tích lũy vào công tác huấn luyện, chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan. Quan trọng hơn, cần trở thành những hạt nhân tích cực lan tỏa kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người lính mũ nồi xanh Việt Nam đến với đồng nghiệp và thế hệ trẻ.

Những người lính mũ nồi xanh ấy đã và đang viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Họ là niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần quốc tế cao cả và là những sứ giả hòa bình đích thực. Trong thời đại mà hòa bình và hợp tác quốc tế ngày càng trở nên quan trọng, những đóng góp của đơn vị càng trở nên ý nghĩa và cần thiết hơn bao giờ hết.

Hành trình của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã khép lại, nhưng dấu ấn và bài học để lại sẽ còn mãi, tiếp tục truyền cảm hứng, động lực cho các thế hệ tiếp theo trong sự nghiệp cao cả vì hòa bình và nhân đạo. Đó chính là giá trị đích thực của những con người đã chọn dấn thân, chọn cống hiến và chọn mang hình ảnh đẹp của Việt Nam đến với bạn bè năm châu.