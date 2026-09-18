Những người lính Không quân trên tuyến đê Vàng

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản khó khăn, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã chung sức đắp, gia cố hàng trăm mét bờ đê, đến nay cơ bản hoàn thành nội dung được Ủy ban nhân dân xã giao.

Có mặt trên tuyến đê Vàng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người lính trong bộ quân phục dã chiến, khoác trên mình những chiếc áo phao, khẩn trương xúc đất, vận chuyển vật liệu, gia cố từng vị trí trên bờ đê.

Công việc tuy vất vả, nặng nhọc nhưng với tinh thần “khi nhân dân cần, người lính có mặt”, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Theo nhiệm vụ được giao, gần 40 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260 đảm nhiệm đắp, củng cố gần 80m bờ đê Vàng chạy qua địa bàn xã Phú Nghĩa. Đây là khu vực có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, bảo vệ an toàn khu vực dân cư và sản xuất của nhân dân.

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Trong quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động phối hợp địa phương, tổ chức lực lượng khoa học, triển khai công việc khẩn trương, đúng yêu cầu. Từng bao đất, từng phần bờ đê được gia cố là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa bộ đội và các lực lượng.

Dưới cái nắng oi nóng, mặt đất còn ẩm ướt, lầy bùn sau những trận mưa, những nhát cuốc, xẻng vẫn liên tục được thực hiện. Mồ hôi thấm trên vai áo, bùn đất bám đầy trang phục, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài với công việc.

Hàng trăm mét bờ đê được đắp, gia cố không chỉ là con số về khối lượng công việc, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của người lính trước nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, bảo vệ nhân dân.

Đến nay, nội dung công việc được Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa giao cho đơn vị đã gần hoàn thành. Kết quả đó góp phần củng cố tuyến đê, nâng cao khả năng ứng phó với mưa lũ, đồng thời góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Chiến sĩ dùng bao tải đất gia cố đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải luôn có tinh thần chủ động, sẵn sàng cơ động và không ngại khó khăn, gian khổ.

Thông qua thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đê Vàng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, đoàn kết và khả năng phối hợp với địa phương. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người quân nhân cách mạng, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, “người chiến sĩ Phòng không-Không quân ưu tú” trong lòng nhân dân.

Từ thao trường đến những điểm nóng thiên tai, khi địa phương và nhân dân cần, những người lính Tiểu đoàn 64 luôn sẵn sàng lên đường. Không quản nắng mưa, không ngại khó khăn, từng người lính góp sức mình giữ đê, chống lũ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.