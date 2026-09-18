Những người lính Không quân lội bùn gia cố đê Vàng. Video: H. Thuần

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, trong hai ngày 17 và 18/9, gần 40 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 đã cơ động đến tuyến đê Vàng, xã Phú Nghĩa, Hà Nội phối hợp cùng địa phương triển khai gia cố những vị trí xung yếu.

Trên tuyến đê, cán bộ, chiến sĩ khoác áo phao, trực tiếp xúc đất, vận chuyển vật liệu, đóng bao và đắp gia cố mặt đê. Nền đất sau mưa nhão bùn, nhiều khu vực hai bên đê ngập nước khiến việc thi công gặp không ít khó khăn, song công việc vẫn được triển khai liên tục, khẩn trương.

Chiến sĩ Không quân tại khu vực gia cố thân đê Vàng. Ảnh: H. Thuần

Theo nhiệm vụ được giao, lực lượng Tiểu đoàn 64 đảm nhiệm gia cố gần 80m tuyến đê Vàng. Từng bao đất được vận chuyển, từng vị trí được đắp bổ sung nhằm tăng khả năng chống chịu của tuyến đê trước tình trạng nước dâng.

Với tinh thần "khi Nhân dân cần, người lính có mặt", cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64 phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, tập trung hoàn thành khối lượng công việc được giao.

Đến nay, phần việc của đơn vị trên tuyến đê Vàng cơ bản được hoàn thành, góp phần củng cố tuyến đê, chủ động ứng phó mưa lũ và bảo vệ khu dân cư, sản xuất của người dân xã Phú Nghĩa.

Các chiến sĩ khẩn trương xúc đất, củng cố những vị trí xung yếu trên tuyến đê. Ảnh: H. Thuần

Vận chuyển đất gia cố tuyến đê Vàng. Ảnh: H. Thuần

Công việc gia cố đê được triển khai liên tục giữa khu vực nước dâng cao. Ảnh: H. Thuần