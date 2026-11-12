Những người lính cứu hỏa giữ bình yên vùng biển

Sẵn sàng ứng phó với các tình huống

Được thành lập từ năm 2018, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đảm nhiệm công tác PCCC và CNCH tại các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn cùng các xã Tiên Trang, Quảng Ninh và Quảng Bình. Đây là những địa bàn có hoạt động du lịch biển, khai thác thủy sản và giao thông đường thủy diễn ra sôi động, đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác phòng ngừa, xử lý các sự cố cháy, nổ, đuối nước và tai nạn phương tiện thủy, nhất là trong mùa du lịch và thời điểm mưa bão.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông phối hợp kiểm tra an công tác phòng cháy đối với tàu thuyền của ngư dân.

Với địa bàn quản lý rộng, trải dài qua nhiều khu vực ven biển, ven sông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông luôn xác định công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các tình huống là nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đặc điểm từng khu vực, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, xây dựng phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm chế độ thường trực 24/24h, thường xuyên kiểm tra phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trang thiết bị chuyên dụng và hệ thống thông tin liên lạc. Công tác huấn luyện được tổ chức thường xuyên, tập trung nâng cao kỹ năng triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng phương tiện chuyên dụng, cứu người bị nạn và khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi xử lý tình huống phức tạp.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông tuyên truyền tới người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đặc thù công tác PCCC và CNCH đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh, sức khỏe, kỹ năng chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao. Bởi khi xảy ra cháy, nổ hoặc tai nạn, từng phút, từng giây đều có ý nghĩa quan trọng đối với sự an toàn của người bị nạn cũng như hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm

Cảng cá Lạch Hới là một trong những địa bàn được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đặc biệt quan tâm. Được quy hoạch là cảng cá loại I, đồng thời là khu neo đậu tránh trú bão cho tàu, thuyền, cảng cá Lạch Hới giữ vai trò quan trọng trong hoạt động khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần phát triển kinh tế biển Sầm Sơn.

Tuy nhiên, cùng với mật độ tàu thuyền tập trung, hoạt động bốc dỡ hàng hóa, cung ứng nhiên liệu và kinh doanh dịch vụ diễn ra thường xuyên, khu vực cảng cá cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ. Chỉ một sơ suất trong sử dụng điện, nguồn nhiệt hoặc bảo quản nhiên liệu cũng có thể dẫn đến sự cố, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của ngư dân và các cơ sở kinh doanh.

Trên cơ sở đặc điểm từng khu vực, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, xây dựng phương án xử lý phù hợp, bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

Trước thực tế đó, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Ban quản lý cảng cá đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, các hộ kinh doanh và người lao động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nguy cơ thường gặp trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, khai thác thủy sản; cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Thay vì chỉ phổ biến các quy định pháp luật, lực lượng chức năng chú trọng hướng dẫn trực tiếp thông qua hình ảnh, tình huống thực tế, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và có thể vận dụng khi cần thiết. Những khó khăn, vướng mắc của ngư dân, chủ phương tiện và các hộ kinh doanh cũng được ghi nhận để có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp.

Cùng với khu vực cảng cá, công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng được chú trọng. Địa bàn Sầm Sơn tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và dịch vụ phục vụ du khách. Đây là những nơi thường xuyên sử dụng thiết bị điện, nguồn nhiệt, tập trung đông người, đòi hỏi các điều kiện an toàn PCCC phải được duy trì nghiêm ngặt.

Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, lực lượng chức năng giúp các chủ cơ sở nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình hoạt động.

Mặc dù mùa du lịch biển cao điểm đã qua, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông vẫn duy trì phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh rà soát hệ thống điện, phương tiện chữa cháy và điều kiện thoát nạn; kịp thời nhắc nhở, yêu cầu khắc phục những thiếu sót có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ.

Thông qua công tác kiểm tra, hướng dẫn, lực lượng chức năng giúp các chủ cơ sở nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình hoạt động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và ý thức chấp hành quy định về PCCC của người lao động. Mục tiêu đặt ra là phát hiện, loại trừ nguy cơ từ sớm, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do sự cố gây ra.

Thực tế cho thấy, dù lực lượng chữa cháy được trang bị phương tiện hiện đại và tổ chức thường trực nghiêm túc, hiệu quả công tác PCCC vẫn phụ thuộc rất lớn vào ý thức, trách nhiệm của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân. Khi các nguy cơ được nhận diện, xử lý ngay từ đầu, khả năng xảy ra cháy, nổ sẽ được hạn chế, đồng thời giảm áp lực cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Xác định người dân giữ vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn tại cộng đồng. Đặc biệt, đơn vị chú trọng phát huy hiệu quả các mô hình an toàn PCCC ở khu dân cư, khuyến khích người dân chủ động trang bị kiến thức, phương tiện và kỹ năng xử lý sự cố ban đầu.

Thiếu tá Lê Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cho biết, đơn vị luôn xác định người dân là chủ thể quan trọng trong công tác PCCC và CNCH, vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ thường trực, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân biết cách phòng cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn và cứu người khi xảy ra sự cố.

Theo Thiếu tá Lê Mạnh Hà, thời gian tới, đơn vị tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, giúp người dân có thể chủ động xử lý ngay từ những phút đầu khi xảy ra cháy.

“Mục tiêu là tạo chuyển biến từ ‘chữa cháy’ sang ‘chủ động phòng cháy’, để mỗi gia đình, mỗi người dân đều góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và cộng đồng”, Thiếu tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

Cháy, nổ và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu các điều kiện an toàn không được bảo đảm. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của lực lượng chức năng, mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao ý thức, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và loại trừ những nguy cơ tiềm ẩn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.