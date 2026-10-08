Những người lặng thầm vun đắp một Ba Đình đẹp hơn

Những việc tốt trong đời thường

Ở tuổi ngoài 80, ông Nguyễn Viết Vân, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh số 12, vẫn đều đặn gặp gỡ, động viên những người từng lầm lỡ, nhất là những thanh niên có nguy cơ sa vào tệ nạn xã hội. Với ông, đó là một “trận chiến” thầm lặng nhưng không kém phần gian nan.

Phần giao lưu với các đại biểu tấm gương điển hình, tiên tiến trong phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2026 trên địa bàn phường Ba Đình. Ảnh: PV

Nhiều năm qua, ông đã giúp khoảng 30 người thay đổi, tìm lại hướng đi trong cuộc sống. Trong số đó, có một trường hợp khiến ông nhớ mãi. Một người mẹ ngoài 80 tuổi, chồng là liệt sĩ, có người con duy nhất từng sa vào con đường lầm lỡ. Thương hoàn cảnh ấy, ông Vân nhiều lần đến nhà trò chuyện, động viên và tìm cách giúp người con có việc làm.

Ngày nhận tháng lương đầu tiên, người con mang tiền về nhà. Người mẹ bật khóc trước bàn thờ chồng, nói rằng bà từng nghĩ mình đã mất con. Từng trải qua những năm tháng chiến đấu, chứng kiến đồng đội hy sinh, ông Vân càng thấu hiểu giá trị của cuộc sống bình yên và ý nghĩa của việc giúp một người tìm lại hướng đi.

Không chỉ giúp những người từng lầm lỡ, ông còn thường xuyên thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, nhất là vào tháng 7. Những việc làm ấy được duy trì qua nhiều năm, thể hiện nghĩa tình của người lính với đồng đội và nhân dân.

Cũng chọn cách âm thầm sẻ chia, bà Phạm Hiền Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ doanh nhân phường Ba Đình, nhiều năm qua dành thời gian, công sức kết nối nguồn lực giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Từng trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống, bà càng trân trọng sự sẻ chia và mong muốn mang lại niềm vui cho người khác.

Bà đã vận động hơn 1.000 bộ quần áo mới, đan khăn tặng trẻ em, nhận đỡ đầu hai trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn và vận động nguồn lực hỗ trợ bốn trường hợp khác. Bà cũng kết nối trao tặng hai chiếc tivi mới cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, phục vụ hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt và ứng dụng công nghệ thông tin.

Bà Mai nhớ nhất chuyến đi Sơn La vào mùa đông, khi chứng kiến người già, trẻ nhỏ co ro vì thiếu quần áo ấm. Hình ảnh ấy khiến bà càng quyết tâm vận động quần áo mới và những vật dụng thiết yếu cho các chuyến đi sau. Kể lại câu chuyện, giọng bà nhiều lần nghẹn lại.

Với bà, làm việc thiện không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Một chiếc áo, chiếc khăn hay món quà nhỏ có thể không đáng kể với người cho, nhưng rất quý với người đang cần. “Mình giúp được một người thì cứ giúp”, bà Mai chia sẻ.

Đồng chí Phạm Quang Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình (thứ 4 từ phải sang), trao hoa và bằng khen cho các tấm gương "Người tốt, việc tốt". Ảnh: PV

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô giáo Trần Thị Huyền Nhung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ba Đình, dành nhiều tâm huyết cho học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2025 đến tháng 9-2026, cô đã vận động khoảng 65 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện.

Trong đó, hơn 40 triệu đồng được dành để hỗ trợ sách và tủ sách tại Làng trẻ SOS Hà Nội và Việt Trì. Cô còn vận động trao 3.000 quyển vở, đồ dùng học tập cùng 20 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm cho học sinh tại một điểm trường ở Bắc Ninh sau bão số 5; hỗ trợ trẻ em khó khăn đang điều trị tại bệnh viện và Trường Tiểu học Ba Vì. Bên cạnh đó, cô phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học xây dựng các tủ sách cộng đồng.

“Các em học sinh là những người tôi yêu quý. Hoạt động Đội giúp các em có cơ hội thể hiện khả năng, sự tự tin và biết chia sẻ với mọi người”, cô Nhung nói.

Lan tỏa những việc làm thiết thực

Những câu chuyện của ông Vân, bà Mai và cô Nhung là những cách đóng góp khác nhau cho cộng đồng. Người giúp thanh niên lầm lỡ trở lại cuộc sống bình thường, người chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, người khơi dậy tinh thần sẻ chia trong học sinh. Mỗi việc làm xuất phát từ chính công việc, hoàn cảnh và khả năng của từng người.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình, cho rằng mỗi tấm gương “Người tốt, việc tốt” có hoàn cảnh, công việc và cách cống hiến khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp bằng những việc làm cụ thể.

Lãnh đạo HĐND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Ba Đình trao hoa và bằng khen cho các tấm gương "Người tốt, việc tốt". Ảnh: PV

Theo đồng chí Phạm Quang Thanh, những việc làm đời thường như giúp đỡ người khó khăn, giữ gìn môi trường, trật tự đô thị, tham gia hoạt động xã hội và xây dựng đời sống văn hóa đang góp phần làm đẹp hình ảnh địa phương. Phường sẽ tiếp tục phát hiện, biểu dương những con người thật, việc làm thật, nhất là những đóng góp âm thầm nhưng bền bỉ.

Đồng chí Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, cho biết năm 2026, phong trào “Người tốt, việc tốt” tiếp tục gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều cán bộ, công chức tận tụy, người dân tích cực giữ gìn môi trường, trật tự đô thị, cùng những tấm gương trong giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang và hoạt động cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Dân Huy nhấn mạnh, những việc làm bình dị, thiết thực đang góp phần lan tỏa hình ảnh “Người Ba Đình - Thanh lịch, Văn minh, Nghiêm túc, Nghĩa tình”.

Theo đồng chí, địa phương sẽ tiếp tục giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhân rộng những việc làm có ích cho cộng đồng.

Lãnh đạo Đảng uỷ và UBND phường Ba Đình chúc mừng các tấm gương điển hình trong phong trào "Người tốt, việc tốt". Ảnh: PV

Từ những việc nhỏ ấy, phong trào “Người tốt, việc tốt” được nối dài bằng những câu chuyện cụ thể, góp phần bồi đắp nét đẹp Ba Đình mỗi ngày.